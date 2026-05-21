गर्मियों का परफेक्ट साथी, बेहद कम कीमत में 2 Star Single Door रेफ्रिजरेटर
यह 2 Star Single Door रेफ्रिजरेटर गर्मियों के लिए एक किफायती और बेहतरीन विकल्प है, जो बजट अनुकूल कीमत में दमदार डायरेक्ट कूलिंग देता है। कम बिजली खपत और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के कारण यह छोटे परिवारों और कम बजट वाले लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट साथी है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
भीषण गर्मी के मौसम में भोजन को ताजा रखने और ठंडे पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए यह 2 Star Single Door Direct Cool रेफ्रिजरेटर एक बेहतरीन और समझदारी भरा विकल्प है। यदि आपका बजट सीमित है और आप एक भरोसेमंद होम अप्लायंस की तलाश में हैं, तो यह फ्रिज आपकी उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरता है।
इस रेफ्रिजरेटर की सबसे बड़ी खासियत इसकी दमदार 'डायरेक्ट कूलिंग' टेक्नोलॉजी है, जो बेहद कम समय में बर्फ जमाने और पानी को ठंडा करने में सक्षम है। 2-स्टार एनर्जी रेटिंग होने के कारण यह बिजली की बचत करता है, जिससे आपके घर का बिजली बिल नियंत्रण में रहता है। इसका कॉम्पैक्ट और स्लीक डिज़ाइन कम जगह घेरता है, जो इसे छोटे परिवारों, बैचलर्स या दुकानदारों के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है।
इसके आंतरिक हिस्से को बेहद स्मार्ट तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इसमें मजबूत टफन ग्लास शेल्व्स और एक बड़ा वेजिटेबल बॉक्स दिया गया है, ताकि आप भारी बर्तन और हफ्ते भर की सब्जियां आसानी से स्टोर कर सकें। कम कीमत में बेहतरीन परफॉर्मेंस, कम रखरखाव और टिकाऊपन के कारण यह फ्रिज भारतीय घरों के लिए गर्मियों का एक सच्चा और किफायती साथी साबित होता है।
1. Whirlpool 184 L 2 Star Direct-Cool Single Door Refrigerator (205 WDE PRM 2S SAPPHIRE SERENA-Y, Blue, 2026 Model)
गर्मियों के मौसम में अगर आप अपने छोटे परिवार या बैचलर्स के लिए एक भरोसेमंद, बजट-फ्रेंडली और दमदार कूलिंग वाला फ्रिज ढूंढ रहे हैं, तो Whirlpool 184 L 2 Star Direct-Cool Single Door Refrigeratorएक बेहतरीन विकल्प है। यह रेफ्रिजरेटर खूबसूरत Sapphire Serena-Y कलर और आकर्षक डिज़ाइन के साथ आता है, जो आपके किचन को एक मॉडर्न लुक देता है। 184 लीटर की क्षमता के साथ यह फ्रिज 2 से 3 सदस्यों वाले परिवारों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इसमें वर्लपूल की आधुनिक इंटेलिसेंस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और इंसुलेटेड कैपिलरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो बिजली की कम खपत में भी शानदार कूलिंग परफॉर्मेंस देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और टिकाऊपन
पावर कट में भी कूलिंग
स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन
बड़ा स्टोरेज स्पेस
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग
2. IFB 187L 2 Star Direct-Cool Single Door Refrigerator with 30 Hrs Cooling Retention, Big Vegetable Box, XL Bottle Bin & 4 Year Super Warranty (2026, IFBDC-213BXCSE, Cobalt Blue)
घरेलू उपकरणों की दुनिया में IFB एक जाना-माना नाम है, और उनका IFB 187L 2 Star Direct-Cool Single Door Refrigerator प्रीमियम फीचर्स के साथ आने वाला एक बेहतरीन बजट फ्रिज है। खूबसूरत Cobalt Blue कलर में आने वाला यह रेफ्रिजरेटर 187 लीटर की क्षमता के साथ आता है, जो 2 से 3 सदस्यों वाले परिवारों के लिए एकदम सही है। इस फ्रिज की सबसे बड़ी यूएसपी (USP) इसका अविश्वसनीय 30+ घंटे का कूलिंग रिटेंशन और भारत में पहली बार मिलने वाली 4 साल की सुपर वारंटी है, जो इसे इस सेगमेंट में अन्य ब्रांड्स से काफी आगे ले जाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
अद्भुत कूलिंग रिटेंशन
सुपरफास्ट आइस मेकिंग
IFB सुपर वारंटी
बड़ा वेजिटेबल बॉक्स और फ्रेशनेस
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग
3. SHARP 50L 2 Star Mini Direct Cool Single Door Refrigerator |Japan 7 Shield Protection|Toughened Glass shelves (Metal Black, SJ-MRW055N3-PKS)
यदि आप अपने ऑफिस, दुकान, हॉस्टल के कमरे, स्टूडियो अपार्टमेंट या बेडरूम के लिए एक छोटे आकार का और कॉम्पैक्ट फ्रिज ढूंढ रहे हैं, तो SHARP 50L 2 Star Mini Direct Cool Refrigerator आपके लिए सबसे बेस्ट विकल्प है। यह मिनी फ्रिज आकर्षक Metal Black कलर और स्लीक डिज़ाइन के साथ आता है, जो बेहद कम जगह घेरता है। जापानी तकनीक से लैस इस फ्रिज में Japan 7 Shield Protection दी गई है, जो इसे बेहद मजबूत और सुरक्षित बनाती है। 50 लीटर की क्षमता के साथ यह छोटे एशेंसियल्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पानी की बोतलें और फल-सब्जियां रखने के लिए एक बेहतरीन पर्सनल रेफ्रिजरेटर है।
Specifications
क्यों खरीदें
कॉम्पैक्ट और वर्सटाइल डिज़ाइन
जापानी सुरक्षा
इको-फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट
स्टेबलाइजर-फ्री और इन्वर्टर कनेक्ट
क्यों खोजें विकल्प
बेहद सीमित क्षमता
छोटा फ्रीजर स्पेस
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
4. Voltas Beko 175 L 2 Star Direct Cool Single Door LOTUS BLUE (RDC208D1/D0LBE0M0000GD)
टाटा के भरोसेमंद ब्रांड वोल्टास और यूरोप के प्रमुख घरेलू उपकरण ब्रांड बेको का संयुक्त उपक्रम, वोल्टास बेको भारतीय बाजार में अपने इनोवेटिव फीचर्स के लिए जाना जाता है। Voltas Beko 175 L 2 Star Direct Cool Single Door Refrigerator छोटे परिवारों (2-3 सदस्यों), बैचलर्स या कपल्स के लिए एक बेहतरीन बजट-फ्रेंडली फ्रिज है। आकर्षक Lotus Blue कलर और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन में आने वाला यह फ्रिज न केवल आपके किचन की शोभा बढ़ाता है, बल्कि इसमें दी गई खास FreshBox™ तकनीक सब्जियों और फलों को लंबे समय तक ताजा बनाए रखती है।
Specifications
क्यों खरीदें
एडवांस्ड FreshBox™ टेक्नोलॉजी
सटीक ह्यूमिडिटी कंट्रोल
बेहतर एयरफ्लो सिस्टम
इष्टतम तापमान नियंत्रण
मजबूत बनावट और कॉम्पैक्ट आकार
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
सीमित क्षमता
5. Lloyd 225 L 2 Star Direct Cool Single Door Refrigerator (GLDC242SGWS2PB, Gardenia Wine, With Base Stand)
हैवेल्स ग्रुप का प्रीमियम ब्रांड लॉयड भारतीय बाजारों में अपने दमदार और टिकाऊ होम अप्लायंसेज के लिए काफी लोकप्रिय है। यदि आप मिड-साइज़ परिवार के लिए सिंगल डोर सेगमेंट में एक बड़ा, स्टाइलिश और ज्यादा स्पेस वाला फ्रिज ढूंढ रहे हैं, तो Lloyd 225 L 2 Star Direct Cool Single Door Refrigerator एक शानदार विकल्प है। खूबसूरत Gardenia Wine कलर और फ्लोरल पैटर्न डिज़ाइन के साथ आने वाला यह फ्रिज आपके किचन को एक बेहद एलीगेंट और मॉडर्न लुक देता है। 225 लीटर की बड़ी क्षमता के साथ यह 3 से 4 सदस्यों वाले परिवारों की ज़रूरतों को आसानी से पूरा करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी क्षमता
बेस स्टैंड के साथ दराज
3 मजबूत टफन ग्लास शेल्व्स
3 मजबूत टफन ग्लास शेल्व्स
किफायती और कुशल कूलिंग
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग
6. Samsung 183 L, 2 Star, Digital Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (RR20C1812R8/HL, Blooming Saffron Red, Base Stand Drawer)
होम अप्लायंसेज और टेक्नोलॉजी की दुनिया में सैमसंगअपनी विश्वसनीयता और प्रीमियम क्वालिटी के लिए जाना जाता है। यदि आप अपने छोटे परिवार के लिए एक ऐसा फ्रिज चाहते हैं जो आधुनिक तकनीक, शानदार लुक और बेहतरीन ब्रांड वैल्यू के साथ आए, तो Samsung 183 L 2 Star Digital Inverter Direct-Cool Refrigerator एक परफेक्ट चॉइस है। खूबसूरत Blooming Saffron Red फ्लोरल पैटर्न और प्रीमियम फिनिश के साथ आने वाला यह फ्रिज आपके किचन के लुक को पूरी तरह बदल देता है। 183 लीटर की क्षमता के साथ यह 2 से 3 सदस्यों वाले परिवारों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है।
Specifications
क्यों खरीदें
डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर
बेस स्टैंड ड्रावर
लंबे समय तक दमदार कूलिंग
भरोसेमंद वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग
7. GEM 170 L 2 Star Direct-Cool Single Door Refrigerator (GRDN-1752BRTC, Plain Wine, Red, 2022 Model)
यदि आप बहुत ही सीमित बजट में एक बेसिक और सीधे तौर पर काम करने वाले फ्रिज की तलाश कर रहे हैं, तो GEM 170 L 2 Star Direct-Cool Single Door Refrigerator एक विकल्प हो सकता है। यह रेफ्रिजरेटर गहरे Plain Wine (Red) कलर के साधारण और साफ-सुथरे लुक के साथ आता है। 170 लीटर की क्षमता के साथ यह छोटे परिवारों (2 से 3 सदस्यों), सिंगल वर्किंग प्रोफेशनल्स या बैचलर्स के लिए पर्याप्त है। कम बजट वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाया गया यह फ्रिज बुनियादी कूलिंग आवश्यकताओं को आसानी से पूरा करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बजट के अनुकूल
मजबूत टफन ग्लास शेल्व्स
मोटी इन्सुलेशन
स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन
क्यों खोजें विकल्प
कम रेटिंग और फीडबैक
कम कंप्रेसर वारंटी
8. Midea 190 L 2 Star Direct Cool Refrigerator (MRD190D2HPBS, Silver, Hairline, 2025 Model)
मिडिया दुनिया के सबसे बड़े घरेलू उपकरण निर्माताओं में से एक है, जो अब भारतीय बाजार में भी अपने बजट-फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के साथ जगह बना रहा है। यदि आप कम कीमत में ज्यादा स्टोरेज क्षमता वाला फ्रिज ढूंढ रहे हैं, तो Midea 190 L 2 Star Direct Cool Refrigerator एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यह रेफ्रिजरेटर मिनिमलिस्टिक Silver Hairline फिनिश और मॉडर्न लुक के साथ आता है, जो किसी भी भारतीय किचन में आसानी से फिट हो जाता है। 190 लीटर की क्षमता के साथ यह छोटे परिवारों, कपल्स या बैचलर्स के लिए पर्याप्त स्टोरेज स्पेस प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी क्षमता और शानदार स्टोरेज
लंबी कंप्रेसर वारंटी
तेज कूलिंग और कम शोर
बड़ा वेजिटेबल क्रिस्पर
क्यों खोजें विकल्प
कम यूजर रेटिंग
अधिक बिजली की खपत
मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग
1. डायरेक्ट कूल फ्रिज का क्या मतलब है?
- डायरेक्ट कूल तकनीक वाले फ्रिज में कूलिंग यानी ठंडक प्राकृतिक हवा के फैलाव के जरिए होती है।
- इसमें फ्रिज के अंदर कोई पंखा नहीं होता है। फ्रीजर के पीछे लगी कूलिंग कॉइल्स सीधे ही अंदर की हवा को ठंडा करती हैं।
इसकी मुख्य पहचान: इस तकनीक के कारण फ्रीजर कंपार्टमेंट में समय के साथ अतिरिक्त बर्फ जम जाती है, जिसे साफ करने के लिए आपको हफ्ते में एक या दो बार फ्रिज में दिए गए Defrost बटन को दबाना पड़ता है। इसलिए इन्हें मैनुअल डिफ्रॉस्ट फ्रिज भी कहते हैं। ये आमतौर पर सिंगल डोर फ्रिज होते हैं।
2. डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर का हिंदी में क्या मतलब है?
हिंदी में इसका सीधा मतलब प्रत्यक्ष शीतलन रेफ्रिजरेटर होता है। व्यावहारिक भाषा में इसका अर्थ एक ऐसे फ्रिज से है जो बिना किसी पंखे की मदद के, सीधे अपने कूलिंग सिस्टम से अंदर रखे सामान और फ्रीजर को ठंडा करता है। यह सबसे पारंपरिक, सरल और भारतीय घरों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली फ्रिज तकनीक है।
3. 2 स्टार फ्रिज का क्या मतलब है?
- फ्रिज पर मिलने वाले स्टार उसकी बिजली की बचत को दर्शाते हैं। यह रेटिंग भारत में सरकारी संस्था BEE द्वारा दी जाती है।
- 2 स्टार फ्रिज का मतलब है कि यह बिजली की बचत के मामले में एक औसत फ्रिज है।
- यह 1 स्टार फ्रिज से बेहतर और कम बिजली खाता है, लेकिन 3 स्टार, 4 स्टार या 5 स्टार फ्रिज की तुलना में अधिक बिजली की खपत करता है।
फायदा और नुकसान: 2 स्टार फ्रिज खरीदते समय बाजार में काफी सस्ते मिल जाते हैं (यानी शुरुआती खर्च कम होता है), लेकिन लंबे समय में इनका बिजली बिल हायर स्टार रेटिंग वाले फ्रिज से थोड़ा ज्यादा आता है।
4. इन्वर्टर और डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर में क्या अंतर है?
अक्सर लोग इन दोनों में भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि डायरेक्ट कूल एक कूलिंग तकनीक है, जबकि इन्वर्टर एक कंप्रेसर तकनीक है। आज के समय में कई डायरेक्ट कूल फ्रिज के अंदर भी इन्वर्टर कंप्रेसर आने लगा है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।