Smartwatch छोड़ रहे हैं लोग! बिना स्क्रीन वाले Fitness Bands क्यों हो रहे हैं पॉपुलर?
2026 में स्क्रीनलेस फिटनेस ट्रैकर्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, क्योंकि ये बिना किसी डिस्प्ले के लगातार हेल्थ और फिटनेस डेटा ट्रैक करते हैं। Google, Garmin, Amazfit और Whoop जैसी कंपनियों के डिवाइसेज इस नए ट्रेंड को आगे बढ़ा रहे हैं।
फिटनेस ट्रैकर का मतलब अब जरूरी नहीं कि कलाई पर एक छोटी स्क्रीन भी हो। 2026 में स्क्रीनलेस फिटनेस ट्रैकर्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। Google, Garmin, Amazfit और Polar जैसी कंपनियां इस कैटेगरी में अपने डिवाइस ला रही हैं, जबकि Whoop पहले से ही बिना स्क्रीन वाले फिटनेस ट्रैकिंग मॉडल को लोकप्रिय बना चुका है। दिलचस्प बात यह है कि स्क्रीनलेस ट्रैकर स्मार्टवॉच को खत्म करने के बजाय एक अलग कैटेगरी के तौर पर अपनी जगह बना रहे हैं।
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नए ट्रेंड की सबसे बड़ी वजह शायद यह है कि लोग अपनी कलाई पर एक और स्क्रीन नहीं चाहते। स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी और स्मार्टवॉच के बीच स्क्रीन टाइम पहले ही काफी बढ़ चुका है। ऐसे में स्क्रीनलेस बैंड टेक्नोलॉजी को पूरी तरह छोड़ने के बजाय उसे बैकग्राउंड में काम करने का विकल्प देते हैं। डिवाइस लगातार हेल्थ और फिटनेस डेटा इकट्ठा करता रहता है और यूजर जरूरत पड़ने पर फोन ऐप में इसकी जानकारी देख सकता है।
डेटा फर्स्ट डिवाइसेज की जरूरत बढ़ी
डिवाइसेज को सिर्फ फिटनेस बैंड की बजाय ‘डेटा-फर्स्ट’ डिवाइस के तौर पर देखा जा रहा है। Whoop ने इस मॉडल को काफी पहले अपनाया था। कंपनी का फोकस स्क्रीन या नोटिफिकेशन देने की बजाय Sleep, Recovery और Strain जैसे डेटा को समझने और उसके आधार पर यूजर को इंसाइट देने पर रहा है। अब दूसरी कंपनियां भी इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं।
स्क्रीन हटाने का एक बड़ा फायदा बैटरी और आराम के मामले में भी मिलता है। डिस्प्ले ना होने से डिवाइस को हल्का और छोटा रखा जा सकता है। इसे दिन-रात पहनना और नींद के दौरान इस्तेमाल करना आसान होता है। लगातार कई दिनों तक डेटा रिकॉर्ड करने की क्षमता भी ऐसे डिवाइसेज के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हेल्थ और रिकवरी से जुड़े पैटर्न लंबे समय के डेटा से ज्यादा काम का बनते हैं।
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अलग-अलग विकल्प मार्केट में मौजूद
मार्केट में अब सिर्फ Whoop ही विकल्प नहीं है। Google ने Fitbit Air, जबकि Garmin ने CIRQA लॉन्च किया है। Polar Loop भी बिना सब्सक्रिप्शन के स्क्रीनलेस ट्रैकिंग का विकल्प देता है। Amazfit Helio Strap भी इस कैटेगरी को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने वाले डिवाइसेज में शामिल है। भारतीय मार्केट में Pebble और Noise जैसे ब्रैंड्स अफॉर्डेबल प्राइस पॉइंट पर बिना स्क्रीन वाले फिटनेस बैंड्स लेकर आए हैं।
इसका मतलब यह भी है कि स्क्रीनलेस ट्रैकर अब सिर्फ महंगे फिटनेस यूजर्स तक सीमित नहीं रहे। पहले इस तरह के डिवाइस के साथ सब्सक्रिप्शन मॉडल ज्यादा था, लेकिन अब बिना पेड सब्सक्रिप्शन वाले विकल्प भी मौजूद हैं। इससे यूजर अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से डिवाइस चुन सकता है।
सॉफ्टवेयर होगा ज्यादा महत्वपूर्ण
कैटेगरी की असली लड़ाई हार्डवेयर से ज्यादा सॉफ्टवेयर की है। सेंसर हार्ट रेट, नींद, मूवमेंट और दूसरे मेट्रिक्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन इन आंकड़ों को समझकर उपयोगी सलाह देना ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। Whoop का Recovery और Strain सिस्टम, Garmin का Connect इकोसिस्टम और Google का Health प्लेटफॉर्म इसी दिशा में काम कर रहे हैं।
इस ट्रेंड को स्मार्ट रिंग्स की बढ़ती लोकप्रियता से भी जोड़कर देखा जा सकता है। Oura जैसे डिवाइस ने लोगों को यह समझाया है कि हेल्थ डेटा ट्रैक करने के लिए जरूरी नहीं कि कलाई पर हर समय कोई स्क्रीन मौजूद हो। अब कंपनियां इसी सोच को अलग-अलग फॉर्म फैक्टर में अपना रही हैं।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।