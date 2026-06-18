गैस सिलेंडर की टेंशन नहीं, खाना भी जल्दी तैयार! Amazon पर मिल रहे ये बेस्ट इंडक्शन स्टोव

गैस सिलेंडर की भारी किल्लत और ब्लैक में इसके आसमान छूते दामों से परेशान भारतीय ग्राहकों ने अब Amazon पर सबसे ज्यादा बिकने वाले इंडक्शन चूल्हों का स्मार्ट विकल्प चुन लिया है।

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भारत में गहराते एलपीजी गैस संकट और ब्लैक मार्केटिंग के बीच लोगों ने एक बेहद स्मार्ट रास्ता चुन लिया है। लोग अब गैस की मारामारी से बचने के लिए Amazon पर सबसे ज्यादा बिकने वाले इंडक्शन चूल्हों की तरफ तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं। यह बदलाव रसोई के बजट को बचाने का एक परमानेंट समाधान बन गया है, जिसका गणित बेहद सीधा है,

कीमत की तुलना वर्तमान में सिलेंडर की भारी किल्लत के कारण ब्लैक मार्केट में एक सिलेंडर 2,500 रुपए से 4,000 रुपए के आसमान छूते दामों पर मिल रहा है। इसके विपरीत, Amazon पर एक बेहतरीन 1800W का इंडक्शन चूल्हा मात्र 1,800 रुपए से 2,500 रुपए के वन-टाइम इन्वेस्टमेंट में आसानी से मिल जाता है। यानी सिर्फ एक ब्लैक सिलेंडर की कीमत में जीवनभर के लिए इंडक्शन चूल्हा घर आ जाता है।

बिजली खर्च इंडक्शन की हाई-स्पीड मैग्नेटिक हीटिंग के कारण खाना बहुत जल्दी बनता है। यदि एक परिवार रोज़ाना इस पर खाना बनाए, तो महीने में मुश्किल से 40-50 यूनिट बिजली खर्च होती है। औसत दरों के हिसाब से इसका मासिक खर्च मात्र 300 रुपए से 400 रुपए आता है।

साफ है कि जहाँ ब्लैक का सिलेंडर हर महीने जेब पर 4,000 का भारी बोझ डालता है, वहीं इंडक्शन मात्र 350 रुपए के बिजली खर्च में काम निपटा देता है।

Preethi Indicook IC124 एक शक्तिशाली 2100-वॉट का इंडक्शन कुकटॉप है, जो भारतीय रसोई के लिए बिना एलपीजी के तेज़ी से खाना बनाने का एक बेहतरीन और आधुनिक विकल्प है। यह इंडक्शन क्रिस्टल ग्लास प्लेट और फैदर टच बटन्स के साथ आता है, जो इसे बेहद आकर्षक और इस्तेमाल करने में आसान बनाते हैं। गैस की किल्लत और बढ़ती कीमतों के इस दौर में, यह कुकटॉप बिना किसी झंझट के सुरक्षित कुकिंग का अनुभव देता है।

Specifications कंट्रोल टाइप फैदर टच ऑपरेशन्स प्री-सेट मेन्यू 8 इंडियन कुकिंग मेन्यू सुरक्षा फीचर्स 4KV वोल्टेज सर्ज प्रोटेक्शन वारंटी कॉइल पर 3 साल, प्रोडक्ट पर 1 साल की वारंटी क्यों खरीदें तेज़ और बिना गैस की कुकिंग हाई वोल्टेज से सुरक्षा 8 प्री-सेट इंडियन मेन्यू प्रीमियम और मजबूत डिज़ाइन क्यों खोजें विकल्प सीमित बर्तन का उपयोग बिजली पर निर्भरता

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Hafele Magnechef एक प्रीमियम और शक्तिशाली 2100-वॉट का इंडक्शन कुकटॉप है, जो जर्मन इंजीनियरिंग और आधुनिक तकनीक के साथ आता है। यह एलपीजी के बिना बहुत तेज़, सुरक्षित और आसान कुकिंग का अनुभव देता है। मजबूत सिरेमिक ग्लास प्लेट और मैट फिनिश डिज़ाइन के साथ आने वाला यह इंडक्शन न केवल भारी भारतीय बर्तनों का वजन आसानी से संभाल सकता है, बल्कि यह आपकी रसोई को एक मॉडर्न लुक भी देता है।

Specifications वारंटी पूरे प्रोडक्ट पर 2 साल की वारंटी सुरक्षा फीचर्स स्मार्ट वेसल डिटेक्शन, चाइल्ड लॉक स्पेशल मोड्स बूस्ट मोड और सिमर मोड ऑटो कुक मेन्यू ( 10 प्री-प्रोग्राम्ड मेन्यू क्यों खरीदें बूस्ट मोड 10 ऑटो-कुक मेन्यू सिमर मोड स्मार्ट वेसल डिटेक्शन क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी अधिक केवल फ्लैट बॉटम बर्तनों के लिए

Prestige PIC 20 भारत के सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद इंडक्शन कुकटॉप्स में से एक है, जिसे अमेजन पर 43,000 से अधिक ग्राहकों द्वारा सराहा गया है। यह 1600-वॉट की क्षमता के साथ आता है, जो रोजमर्रा की कुकिंग के लिए पर्याप्त पावर और बेहतरीन बिजली बचत प्रदान करता है। इसमें सुरक्षा के लिए 4KV सर्ज प्रोटेक्शन और काम को आसान बनाने के लिए 8 प्री-सेट इंडियन मेन्यू दिए गए हैं। इसका हल्का और पोर्टेबल डिज़ाइन इसे छोटे परिवारों, छात्रों और बैचलर्स के लिए एक आदर्श और किफायती विकल्प बनाता है।

Specifications प्री-सेट मेन्यू 8 इंडियन कुकिंग ऑप्शन्स सुरक्षा फीचर्स 4KV सर्ज प्रोटेक्शन, ऑटोमैटिक वोल्टेज रेगुलेटर सर्टिफिकेशन BIS द्वारा प्रमाणित वारंटी प्रोडक्ट पर 1 साल की निर्माता वारंटी क्यों खरीदें बजट फ्रेंडली और वैल्यू फॉर मनी इंटेलीजेंट पावर सेवर टेक्नोलॉजी 4KV वोल्टेज सर्ज प्रोटेक्शन 8 प्री-सेट इंडियन कुकिंग ऑप्शन्स लाइटवेट और पोर्टेबल क्यों खोजें विकल्प पूरी तरह से स्मूथ टच पैनल नहीं खाना पकाने या पानी उबालने में थोड़ा अधिक समय

Philips HD4995/00 एक प्रीमियम और अत्यधिक शक्तिशाली 2100-वॉट का इंडक्शन कुकटॉप है, जो अपने अनोखे ब्लैक और ब्लू कलर कॉम्बिनेशन के साथ आता है। यह मॉडल भारतीय रसोई में एलपीजी संकट और महंगे गैस सिलेंडर के बीच सबसे भरोसेमंद विकल्पों में से एक बनकर उभरा है। इसमें 11 प्री-सेट मेन्यू और सॉफ्ट टच पैनल दिया गया है, जो कुकिंग को बहुत ही आसान और सुविधाजनक बनाता है। इसके साथ ही, इसके मुख्य हिस्से (कॉइल) पर मिलने वाली लंबी वारंटी ग्राहकों को इसके टिकाऊ होने का पूरा भरोसा देती है।

Specifications वारंटी कॉइल पर 3 साल की वारंटी, पूरे प्रोडक्ट पर 1 साल की वारंटी वोल्टेज 240 Volts सुरक्षा फीचर्स 4kW सर्ज प्रोटेक्शन, हाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन प्रोटेक्शन प्री-सेट मेन्यू 11 कुकिंग मेन्यू क्यों खरीदें 11 प्री-सेट मेन्यू बेहतरीन वोल्टेज सुरक्षा लंबी कॉइल वारंटी कस्टम कॉन्फ़िगरेशन क्यों खोजें विकल्प स्मूथ 'फैदर टच' ग्लास पैनल नहीं केवल फ्लैट और आयरन/मैग्नेटिक स्टील वाले इंडक्शन फ्रेंडली बर्तनों का ही उपयोग

iBELL 20YO एक आधुनिक, शक्तिशाली और बजट-फ्रेंडली 2000-वॉट का इंडक्शन कुकटॉप है, जो अमेज़न पर ग्राहकों के बीच काफी लोकप्रिय है। यह मॉडल फुल टच कंट्रोल और चमकदार क्रिस्टल ग्लास सरफेस के साथ आता है, जो इसे एक प्रीमियम और स्लीक लुक देता है। एलपीजी गैस संकट और महंगे सिलेंडरों के इस समय में, यह कम कीमत में तेज़ और सुरक्षित खाना पकाने का एक बेहतरीन विकल्प है। इसके अतिरिक्त, इसकी वारंटी बढ़ाने की सुविधा इसे और अधिक भरोसेमंद बनाती है।

Specifications कंट्रोल पैनल फुल टच कंट्रोल सतह का मटेरियल प्रीमियम क्रिस्टल ग्लास सुरक्षा फीचर्स ऑटो शट-ऑफ, ओवरहीट प्रोटेक्शन क्यों खरीदें फुल टच कंट्रोल 2000W की दमदार पावर एडवांस सेफ्टी फीचर्स शानदार क्रिस्टल ग्लास सरफेस क्यों खोजें विकल्प वारंटी रजिस्ट्रेशन की शर्त वोल्टेज सर्ज प्रोटेक्शन का स्पष्ट उल्लेख नहीं

Maharaja Whiteline Marvello 13DX एक बेहद ही किफायती, कॉम्पैक्ट और स्मार्ट 1300-वॉट का इंडक्शन कुकटॉप है। यह मॉडल खास तौर पर उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कम बजट में एलपीजी गैस संकट और महंगे सिलेंडरों का एक सुरक्षित विकल्प ढूंढ रहे हैं। यह 7 प्री-सेट इंडियन मेन्यू, पैन सेंसर टेक्नोलॉजी और इन-बिल्ट ऑटोमैटिक वोल्टेज रेगुलेटर के साथ आता है। अपनी बेहद कम कीमत के कारण यह छोटे किचन, हॉस्टल के छात्रों, बैचलर्स और यात्रा के दौरान इस्तेमाल करने के लिए एक बेहतरीन और पोर्टेबल डिवाइस है।

Specifications वारंटी प्रोडक्ट पर 1 साल की वारंटी सुरक्षा फीचर्स पैन सेंसर टेक्नोलॉजी, ऑटोमैटिक वोल्टेज रेगुलेटर प्री-सेट मेन्यू 7 इंडियन कुकिंग ऑप्शन्स वजन 1.57 किलोग्राम सतह का मटेरियल सिरेमिक क्यों खरीदें बेहद किफायती ऑटोमैटिक वोल्टेज रेगुलेटर एडवांस पैन सेंसर टेक्नोलॉजी 7 प्री-सेट इंडियन मेन्यू क्यों खोजें विकल्प खाना पकाने या पानी उबालने में थोड़ा अधिक बहुत प्रीमियम फिनिश नहीं

Hilton Electric Premium एक अत्यधिक शक्तिशाली 2200-वॉट का रेडिएंट इन्फ्रारेड कुकटॉप है। यह डिवाइस उन लोगों के लिए एलपीजी गैस संकट का सबसे सही समाधान है जो अपने घर के पुराने और सामान्य बर्तनों का ही इस्तेमाल करना चाहते हैं। सामान्य इंडक्शन चूल्हों के विपरीत, यह इन्फ्रारेड तकनीक पर काम करता है, जिसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस पर एल्युमिनियम, स्टील, मिट्टी या कांच—सभी प्रकार के बर्तनों का उपयोग किया जा सकता है। 2200 वॉट की भारी पावर के साथ यह बहुत तेज़ी से खाना पकाने में मदद करता है।

Specifications कंट्रोल और डिस्प्ले डिजिटल डिस्प्ले और टाइमर कंट्रोल के साथ यूजर-फ्रेंडली पैनल सुरक्षा फीचर्स ओवरहीटिंग प्रोटेक्शन, ऑटो शट-ऑफ़ कंट्रोल और डिस्प्ले डिजिटल डिस्प्ले और टाइमर कंट्रोल के साथ यूजर-फ्रेंडली पैनल प्री-सेट फंक्शन्स 3 प्री-सेट ऑप्शन्स क्यों खरीदें सभी बर्तनों के लिए उपयुक्त बेहद शक्तिशाली ओवरहीटिंग प्रोटेक्शन डिजिटल डिस्प्ले और टाइमर कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प केवल 3 प्री-सेट फंक्शन्स अधिक बिजली खपत

Hawkins Futura (FIC1A1) एक प्रीमियम, एडवांस और शक्तिशाली 2000-वॉट का सिंगल इंडक्शन हब है। भारत के सबसे भरोसेमंद किचन ब्रांड हॉकिंस द्वारा निर्मित यह कुकटॉप सामान्य इंडक्शन चूल्हों से काफी अलग है। यह आपको 20 अलग-अलग पावर सेटिंग्स देता है, जिससे यह बिल्कुल एक पारंपरिक गैस चूल्हे की तरह ही काम करता है। एलपीजी संकट और ब्लैक में मिल रहे महंगे गैस सिलेंडरों के बीच, यह उन लोगों के लिए सबसे सटीक विकल्प है जो खाने के स्वाद से समझौता किए बिना गैस चूल्हे जैसी बारीक आंच नियंत्रण चाहते हैं।

Specifications विशेष फीचर्स पॉज़ फंक्शन, चाइल्ड लॉक, 1-मिनट टाइमर सतह का मटेरियल ब्लैक क्रिस्टल ग्लास सुरक्षा फीचर्स पैन डिटेक्टर, इंटेलीजेंट ओवरहीट प्रोटेक्शन क्यों खरीदें गैस चूल्हे जैसा सटीक नियंत्रण पॉज़ फंक्शन हाई-प्रिसिजन टाइमर सुरक्षा के कड़े इंतजाम क्यों खोजें विकल्प थोड़ा महंगा फ्लैट बर्तनों की जरूरत

Cello Blazing Glaze एक बेहद स्टाइलिश, सुरक्षित और भरोसेमंद 1600-वॉट का इंडक्शन चूल्हा है। भारतीय घरों में जाने-माने ब्रांड 'सेलो' का यह मॉडल घरेलू कुकिंग के लिए एक बेहतरीन और ऊर्जा-कुशल समाधान है। यह कुकटॉप 8-स्टेज पावर सेटिंग्स, कस्टमाइज्ड प्री-सेट मेन्यू और चमकदार ब्लैक ग्लेज़्ड सरफेस के साथ आता है। एलपीजी गैस संकट और महंगे सिलेंडरों के इस दौर में, यह बिगिनर्स और छोटे परिवारों के लिए बजट में फिट बैठने वाला एक स्मार्ट विकल्प है।

Specifications प्री-सेट मेन्यू डोसा, चपाती, फ्राइंग, चावल, सूप, दूध उबालना आदि सुरक्षा फीचर्स चाइल्ड लॉक, ओवरहीटिंग प्रोटेक्शन, ऑटो शट-ऑफ वारंटी प्रोडक्ट पर 1 साल की वारंटी पावर 1600 Watts क्यों खरीदें 8-स्टेज पावर सेटिंग्स बेहतर सुरक्षा कस्टमाइज्ड प्री-सेट मेन्यू पोर्टेबल और कॉम्पैक्ट क्यों खोजें विकल्प भारी मात्रा में खाना पकाने या पानी उबालने में थोड़ा अधिक समय पुश बटन्स

DIGISMART Emerald एक अत्यधिक शक्तिशाली 2200-वॉट का प्रीमियम कुकटॉप है, जो अमेजन पर 64% की भारी छूट (लिमिटेड टाइम डील) के साथ उपलब्ध है। यह मॉडल अपनी सुपर-फास्ट हीटिंग क्षमता और आधुनिक डिजिटल टच कंट्रोल के लिए जाना जाता है। इसमें 7 प्री-सेट इंडियन मेन्यू और सुरक्षा के लिए पैन सेंसर जैसी एडवांस तकनीक दी गई है। इसके साथ ही, इसके डिब्बे में एक ग्रिल रैक भी मिलता है, जो इसे बारबेक्यू या ग्रिलिंग के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन और वर्सटाइल विकल्प बनाता है।

Specifications अतिरिक्त एक्सेसरी ग्रिल रैक के साथ वारंटी 1 साल की वारंटी सुरक्षा फीचर्स ऑटो-ऑफ सुरक्षा, पैन सेंसर, ऑटोमैटिक वोल्टेज रेगुलेटर प्री-सेट मेन्यू 7 इंडियन कुकिंग ऑप्शन्स क्यों खरीदें 2200W की जबर्दस्त पावर शानदार ग्रिल रैक 7 प्री-सेट इंडियन मेन्यू व टच कंट्रोल इन-बिल्ट वोल्टेज रेगुलेटर व पैन सेंसर क्यों खोजें विकल्प अधिक बिजली की खपत नया ब्रांड

1. इंडक्शन का मतलब क्या होता है? विज्ञान/रसोई में : जब हम इंडक्शन चूल्हे की बात करते हैं, तो इसका मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण से है। इसमें बिना सीधे आग या हीटिंग एलिमेंट के, चुंबकीय क्षेत्र के जरिए सीधे बर्तन में गर्मी पैदा की जाती है।

नौकरी/ऑफिस में : जब किसी कंपनी में आपकी नई नौकरी लगती है, तो काम शुरू करने से पहले जो आपका स्वागत, परिचय और ट्रेनिंग सेशन होता है, उसे इंडक्शन कहते हैं।

2. कौन सा इंडक्शन बेहतर है: 1200 वॉट या 1800 वॉट? 1. खाना पकाने की गति 1200 वॉट इंडक्शन: इस क्षमता के इंडक्शन में हीटिंग पावर कम होती है, जिसकी वजह से इस पर खाना धीरे-धीरे पकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको पानी या दूध उबालना हो, या भारी बर्तन में सब्जी पकानी हो, तो यह काफी ज्यादा समय लेगा।

1800 वॉट इंडक्शन: इसमें हीटिंग पावर बहुत अधिक होती है। यह बर्तनों को बहुत तेजी से गर्म करता है, जिससे पानी, दूध या चाय जैसी चीजें महज कुछ ही मिनटों में उबल जाती हैं। अगर आपके पास समय की कमी रहती है, तो यह आपके काम को काफी आसान और तेज बना देता है।

2. कुकिंग कंट्रोल्स और फीचर्स 1200 वॉट इंडक्शन: कम क्षमता वाले इन मॉडल्स में आमतौर पर बेसिक फीचर्स ही मिलते हैं। इसमें तापमान या वॉट को सेट करने के सीमित विकल्प (Levels) होते हैं। इसलिए, जिन व्यंजनों में बहुत सटीक आंच की जरूरत होती है, उन्हें इस पर बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।

1800 वॉट इंडक्शन: यह आमतौर पर एडवांस फीचर्स के साथ आते हैं। इसमें आपको तापमान को कंट्रोल करने के कई सारे लेवल्स मिलते हैं। इसके अलावा, भारतीय खाना पकाने के तरीकों को ध्यान में रखते हुए इसमें पहले से सेट विकल्प होते हैं, जैसे कि डीप फ्राई, डोसा/चपाती मोड, इडली मोड और प्रेशर कुक। इससे भारी या अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत आसान हो जाता है।

3. बिजली की खपत और समय की बचत 1200 वॉट इंडक्शन: तकनीकी रूप से यह एक घंटे लगातार चलने पर 1.2 यूनिट बिजली की खपत करता है। पहली नजर में यह कम बिजली खींचता हुआ लगता है, लेकिन चूंकि इस पर खाना धीमी गति से पकता है, इसलिए चूल्हा ज्यादा देर तक ऑन रखना पड़ता है। नतीजा यह होता है कि समय भी ज्यादा लगता है और कुल बिजली की खपत भी बढ़ जाती है।

1800 वॉट इंडक्शन: यह चूल्हा एक घंटे में 1.8 यूनिट बिजली लेता है, यानी एक बार में यह ज्यादा बिजली खींचता है। लेकिन इसकी असली खासियत इसकी रफ्तार है। यह खाना इतनी तेजी से पकाता है कि आपका कुकिंग टाइम लगभग आधा हो जाता है। चूल्हा कम समय के लिए चलता है, जिससे कुल मिलाकर बिजली का बिल भी कम आता है और आपके समय की भी बड़ी बचत होती है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।