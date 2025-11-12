गलती से भी मत यूज करना FREE पब्लिक WiFi, गूगल ने जारी की गंभीर चेतावनी

संक्षेप: Google ने यूजर्स को पब्लिक WiFi से दूर रहने की चेतावनी दी है, क्योंकि ये नेटवर्क डाटा चोरी और ऑनलाइन ठगी का बड़ा जरिया बनते जा रहे हैं। कंपनी का कहना है कि कैफे, एयरपोर्ट या होटल जैसे स्थानों पर मुफ्त इंटरनेट इस्तेमाल करने से निजी और बैंकिंग जानकारी खतरे में पड़ सकती है।

Wed, 12 Nov 2025 07:14 PM

क्या आप भी कैफे, एयरपोर्ट या होटल में बैठकर फ्री WiFi से कनेक्ट हो जाते हैं? अगर हां, तो अब संभल जाइए। Google ने स्मार्टफोन यूज़र्स को पब्लिक Wi-Fi इस्तेमाल करने से बचने की सलाह दी है। कंपनी के मुताबिक, ऐसे खुले नेटवर्क साइबर अपराधियों के लिए सबसे आसान रास्ता बनते जा रहे हैं, जिनके जरिए वे आपकी निजी जानकारियां, बैंक लॉगिन और चैट तक चुरा सकते हैं।

क्यों खतरनाक है पब्लिक WiFi Google का कहना है कि बिना सुरक्षा वाले पब्लिक Wi-Fi नेटवर्क साइबर हमलावरों के लिए ‘ओपन गेट’ की तरह होते हैं। कोई भी हैकर इन नेटवर्क्स के जरिए आपके फोन या लैपटॉप से डाटा इंटरसेप्ट कर सकता है। इसका मतलब है कि आपकी बैंकिंग जानकारी, पासवर्ड या पर्सनल चैट उनके हाथ लग सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा।

चेतावनी Google की नई रिपोर्ट Android: Behind the Screen में दी गई है, जिसमें बताया गया है कि पब्लिक Wi-Fi अब एक बड़ा सुरक्षा जोखिम बन चुका है। खासतौर पर तब जब आप इससे बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग या किसी अकाउंट में लॉगिन जैसी संवेदनशील गतिविधियां करते हैं।

तेजी से बढ़ रहे मोबाइल स्कैम Google ने बताया कि हाल के वर्षों में भारत समेत दुनियाभर में डिजिटल धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़े हैं। मोबाइल स्कैम अब एक ग्लोबल 'अंडरग्राउंड इंडस्ट्री' बन चुके हैं, जो लोगों को ना सिर्फ फाइनेंशियली नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि मानसिक तनाव भी दे रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले एक साल में साइबर ठगों ने दुनियाभर के यूज़र्स से करीब 400 अरब डॉलर की रकम ठगी है, जिसमें से बहुत कम लोग ही अपना पैसा वापस पा सके हैं।

ऐसे कर रहे हैं ठगी के नए तरीके टेक्नोलॉजी जितनी आगे बढ़ रही है, ठग भी उतने ही स्मार्ट हो रहे हैं। अब ये स्कैमर लगभग बिजनेस मॉडल की तरह काम करते हैं। वे चोरी हुए फोन नंबर खरीदते हैं, ऑटोमेटेड सिस्टम से लाखों मैसेज भेजते हैं और फिशिंग-एज-ए-सर्विस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके असली वेबसाइट की तरह नकली साइट तैयार कर लेते हैं।

कई गैंग तो अपने ठिकाने भी बार-बार बदलते हैं, ताकि लोकल अथॉरिटी तक ना पहुंच सकें। भारत, साउथ-ईस्ट एशिया जैसे देशों में सस्ते और आसानी से मिलने वाले सिम कार्ड्स का फायदा उठाकर वे हजारों लोगों को निशाना बनाते हैं। कई बार वे नकली डिलीवरी मैसेज, बकाया बिल या टैक्स नोटिस भेजते हैं, तो कभी जॉब ऑफर या रिलेशनशिप स्कैम के जरिए लोगों का भरोसा जीतकर पैसा लूट लेते हैं।

कैसे रखें खुद को सुरक्षित? Google ने यूज़र्स को कुछ जरूरी सुरक्षा सुझाव दिए हैं,