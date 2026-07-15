सिर्फ फैशन नहीं, सिक्योरिटी भी है वजह! क्यों सेलेब्स लगाते हैं Wired Headphones? आप भी बजट में चेक करें ये बेस्ट ऑप्शन
वायर्ड हेडफोन्स का नया ट्रेंड सुरक्षा और बेहतर साउंड क्वालिटी के लिए सेलेब्स के बीच काफी लोकप्रिय है। आप भी Amazon पर बजट में अपने लिए बेहतरीन स्टाइल और प्राइवेसी वाले इन वायर्ड हेडफोन्स को चेक कर सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आजकल सोशल मीडिया और फिल्मी गलियारों में एक पुरानी चीज फिर से ट्रेंड में लौट आई है—वायर्ड हेडफोन्स। एक समय था जब इन्हें पुराना मानकर वायरलेस और ब्लूटूथ इयरबड्स की तरफ लोग भाग रहे थे, लेकिन अब बड़े-बड़े सेलेब्स और इंफ्लुएंसर्स फिर से तारों वाले हेडफोन्स का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि 'सिक्योरिटी' (सुरक्षा) भी है।
सेलेब्स क्यों चुन रहे हैं वायर्ड हेडफोन्स?
डेटा प्राइवेसी: वायरलेस डिवाइसेस ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट होते हैं, जिन्हें हैक करना या ट्रेस करना आसान हो सकता है। वायर्ड हेडफोन्स सीधे फोन से जुड़े होते हैं, जिससे साइबर सुरक्षा का खतरा काफी कम हो जाता है।
बेहतर साउंड क्वालिटी: बिना किसी कंप्रेशन और सिग्नल लॉस के, वायर्ड हेडफोन्स म्यूजिक लवर्स को बेहतरीन 'लॉसलेस' ऑडियो अनुभव देते हैं।
बैटरी की झंझट नहीं: इन्हें चार्ज करने की जरूरत नहीं होती, जिससे आप बिना किसी रुकावट के घंटों म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं।
Amazon पर बजट में बेस्ट ऑप्शन:
अगर आप भी इस ट्रेंड को अपनाना चाहते हैं, तो Amazon पर कई बजट-फ्रेंडली और स्टाइलिश विकल्प मौजूद हैं। boAt BassHeads सीरीज से लेकर JBL और Sony के क्लासिक मॉडल्स तक, आप बेहतरीन साउंड और मजबूत बिल्ड क्वालिटी वाले हेडफोन्स बहुत ही कम कीमत पर पा सकते हैं। तो, स्टाइल के साथ अपनी प्राइवेसी और ऑडियो क्वालिटी को अपग्रेड करने के लिए आज ही Amazon पर अपनी पसंद का वायर्ड हेडफोन सर्च करें।
1. Sennheiser HD 560S Open-Back Audiophile Over Ear Wired Headphones,Neutral Reference Sound,Angled Transducers,Wide Soundstage,Detachable Cable,Lightweight,Natural Sound for Gaming,2Y Warranty
Sennheiser HD 560S एक बेहतरीन 'रेफरेंस-ग्रेड' ओपन-बैक हेडफोन है, जिसे खास तौर पर उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो संगीत की हर बारीकी को गहराई से सुनना पसंद करते हैं। इसका न्यूट्रल साउंड और वाइड साउंडस्टेज इसे स्टूडियो मॉनिटरिंग, गेमिंग और ऑडीओफाइल अनुभव के लिए एक शानदार विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन साउंड
वाइड साउंडस्टेज
आरामदायक
सटीकता
क्यों खोजें विकल्प
भीड़-भाड़ वाली जगहों के लिए ठीक नहीं
एम्पलीफायर की आवश्यकता
2. JBL Quantum 100 Wired Over Ear Gaming Headphones with Mic, 40mm Realistic Dynamic Drivers, Detachable Boom Mic, 1kHz Sensitivity, Memory Foam Cushioning, PC/Mobile/PS/Xbox/Nintendo/VR Compatible-Black
JBL Quantum 100 एक शानदार एंट्री-लेवल वायर्ड गेमिंग हेडसेट है, जिसे गेमर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह हेडसेट अपने किफायती दाम और JBL QuantumSOUND Signature तकनीक के लिए जाना जाता है, जो गेमिंग के दौरान हर छोटी-से-छोटी आवाज को स्पष्टता के साथ सुनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार साउंड क्वालिटी
आरामदायक
क्लियर कम्युनिकेशन
मल्टी-प्लेटफॉर्म
क्यों खोजें विकल्प
सराउंड साउंड या कस्टमाइजेशन सॉफ्टवेयर की कमी
फिक्स्ड केबल की लंबाई कभी-कभी सीमित महसूस
3. Apple EarPods (USB-C)
Apple EarPods (USB-C) उन उपयोगकर्ताओं के लिए एक बेहतरीन और सरल विकल्प है, जो बिना किसी ब्लूटूथ पेयरिंग या चार्जिंग की झंझट के उच्च गुणवत्ता वाला ऑडियो अनुभव चाहते हैं। इनका क्लासिक डिजाइन और USB-C कनेक्टिविटी इन्हें आधुनिक स्मार्टफ़ोन, टैबलेट और लैपटॉप के साथ इस्तेमाल करने के लिए बहुत सुविधाजनक बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्लग-एंड-प्ले
बेहतरीन फिट
साउंड क्वालिटी
कन्वेनिएंट कंट्रोल्स
क्यों खोजें विकल्प
नॉइज कैंसलेशन का अभाव
वायरलेस हेडफोन्स की तुलना में मूवमेंट में थोड़ी सीमा
4. OneOdio Pro-10 Over Ear Headphone, Wired Bass Headsets with 50mm Driver, Foldable Lightweight Headphones with Shareport and Mic for Recording Monitoring Podcast Guitar PC TV (red)
OneOdio Pro-10 एक लोकप्रिय और बजट-फ्रेंडली स्टूडियो मॉनिटरिंग हेडफोन है, जो अपनी शानदार साउंड क्वालिटी और मजबूती के लिए जाना जाता है। यह हेडफोन खासतौर पर DJs, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स और उन लोगों के लिए है जो अपने होम स्टूडियो सेटअप या म्यूजिक सुनने के लिए एक भरोसेमंद वायर्ड विकल्प की तलाश में हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
वर्सेटाइल कनेक्टिविटी
साउंड परफॉरमेंस
DJ-फ्रेंडली
शेयर-पोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
लंबी केबल की वजह से इसे बाहर ले जाने में थोड़ी परेशानी
फिनिशिंग पूरी तरह से प्लास्टिक
5. CLAW SM50 Professional Studio Monitoring DJ Wired Over Ear Headphones with 2 Detachable Cables (2.8m Coiled Cable & 1.2m Straight Cable with Mic and in-line Controls) (SM50 Black)
CLAW SM50 एक किफायती और बहुउद्देशीय स्टूडियो मॉनिटरिंग हेडफोन है, जिसे शुरुआती स्तर के DJs और उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो घर पर रिकॉर्डिंग या स्टूडियो मॉनिटरिंग के लिए एक अच्छा विकल्प तलाश रहे हैं। यह अपने बजट के अनुकूल दाम और बहुमुखी कनेक्टिविटी विकल्पों के लिए जाना जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
दोहरी केबल का विकल्प
म्यूजिक शेयरिंग
किफायती
आरामदायक
क्यों खोजें विकल्प
साउंड सिग्नेचर थोड़ा कम सटीक
बनावट में प्लास्टिक का उपयोग अधिक
6. Sony MDR-7506 Professional Wired On Ear Headphones (Best Compatible with Professional Cinema Line Camera) - Black
Sony MDR-7506 दशकों से ऑडियो पेशेवरों के बीच एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रहा है। यह हेडफोन अपनी विश्वसनीयता, सटीक साउंड रिप्रोडक्शन और मजबूती के लिए जाना जाता है, जो इसे ब्रॉडकास्ट, रिकॉर्डिंग स्टूडियो और फिल्म प्रोडक्शन के लिए एक अनिवार्य टूल बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
न्यूट्रल साउंड
मजबूती
नॉइज आइसोलेशन
पोर्टेबिलिटी
क्यों खोजें विकल्प
लंबी कॉइल्ड केबल
पैड्स थोड़े सख्त
7. FLAXZY FHP-01 Stereo Wired Headphone Without Mic 40mm Driver 3.5mm Jack Theater Type Heavy Bass Surrounding Compatible with PC,Laptop,Mac,Camera
FLAXZY FHP-01 एक बजट-फ्रेंडली, बेसिक वायर्ड हेडफोन है, जिसे मुख्य रूप से मनोरंजन और सामान्य उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह उन उपयोगकर्ताओं के लिए एक सरल विकल्प है जो बिना किसी अतिरिक्त तामझाम या माइक के, सीधे अपने लैपटॉप या PC पर साउंड सुनना चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती
लाइटवेट
यूनिवर्सल कम्पैटिबिलिटी
थिएटर-टाइप साउंड
क्यों खोजें विकल्प
माइक का अभाव
बेसिक बिल्ड
1. सबसे बढ़िया हेडफोन कौन सी कंपनी का है?
'सबसे बढ़िया' कंपनी का चुनाव आपकी जरूरत (म्यूजिक, स्टूडियो, गेमिंग) और बजट पर निर्भर करता है:
प्रोफेशनल और स्टूडियो वर्क: Sony, Sennheiser, और Beyerdynamic दुनिया भर में सबसे भरोसेमंद हैं।
म्यूजिक और जनरल यूज: Bose, Sony, और Apple अपने बेहतरीन साउंड और नॉइज कैंसिलेशन के लिए जाने जाते हैं।
बजट और मॉनिटरिंग: OneOdio और CLAW जैसे ब्रांड बजट में स्टूडियो जैसी क्वालिटी देने के लिए लोकप्रिय हैं।
2. कौन सा ईयरफोन सबसे अच्छा: वायर्ड या वायरलेस?
दोनों के अपने फायदे हैं, इसलिए 'सबसे अच्छा' आपकी जीवनशैली पर निर्भर करता है:
वायर्ड : इनमें साउंड क्वालिटी बेहतर होती है (क्योंकि सिग्नल लॉस नहीं होता), बैटरी चार्ज करने की जरूरत नहीं होती और ये वायरलेस की तुलना में सस्ते होते हैं। ये ऑडियो पेशेवरों और गेमर्स के लिए बेहतर हैं।
वायरलेस : ये आज के समय में अधिक लोकप्रिय हैं क्योंकि इनमें तार उलझने की झंझट नहीं होती और ये बहुत सुविधाजनक होते हैं। ये रोजाना आने-जाने और व्यायाम के लिए सबसे अच्छे हैं।
3. कान के लिए कौन सा हेडफोन सबसे सुरक्षित है?
सुरक्षा के लिए हेडफोन का प्रकार नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल करने का तरीका मायने रखता है:
ओवर-ईयर हेडफोन: ये सबसे सुरक्षित माने जाते हैं क्योंकि ये कान के छेद (ear canal) के अंदर नहीं जाते, जिससे कान के पर्दों पर सीधा दबाव नहीं पड़ता।
सावधानी: किसी भी तरह के ईयरफोन या हेडफोन का इस्तेमाल करते समय 60/60 का नियम अपनाएं—यानी वॉल्यूम को 60% से कम रखें और हर 60 मिनट में कान को आराम दें। बहुत अधिक वॉल्यूम कान को नुकसान पहुंचा सकती है, चाहे हेडफोन कोई भी हो।
4. सबसे सस्ता इयरफोन कौन सा है?
सबसे सस्ते इयरफोन अक्सर स्थानीय बाजार में बिना किसी नामी ब्रांड के मिल जाते हैं (100-200 रुपये की रेंज में), लेकिन उनकी साउंड क्वालिटी और टिकाऊपन बहुत खराब होता है।
अगर आप किफायती लेकिन भरोसेमंद विकल्प चाहते हैं, तो Realme, BoAt, या Mi जैसे ब्रांड्स के वायर्ड इयरफोन देखें जो 300-500 रुपये के आसपास मिल जाते हैं। ये बहुत सस्ते तो नहीं होते, लेकिन ये लंबे समय तक चलते हैं और सुरक्षित होते हैं।
प्रो टिप: यदि आप लंबी अवधि के लिए कुछ लेना चाहते हैं, तो हमेशा एक अच्छी गुणवत्ता वाले ब्रांड में निवेश करें, क्योंकि बहुत सस्ते विकल्प आपके कान के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं और बार-बार खराब होने से पैसे की बर्बादी भी करते हैं।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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