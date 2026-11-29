एयरपोर्ट पर अक्सर वायर्ड हेडफोन में क्यों दिखते हैं सेलिब्रिटीज? सिर्फ प्राइवेसी ही नहीं, ये भी हैं खास वजहें
बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक कई बड़े सेलिब्रिटीज एयरपोर्ट और ट्रैवल के दौरान वायर्ड हेडफोन में नजर आते हैं। इस खास ट्रेंड के पीछे प्राइवेसी से लेकर बेहतर साउंड और फैशन तक कई अहम कारण छिपे हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि करोड़ों रुपये कमाने वाले ये सेलिब्रिटीज महंगे वायरलेस गैजेट्स छोड़कर वायर्ड हेडफोन क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसके पीछे सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई व्यावहारिक और तकनीकी वजहें हैं।
प्राइवेसी और सिक्योरिटी
सेलिब्रिटीज के लिए उनकी प्राइवेसी सबसे ज्यादा मायने रखती है। ब्लूटूथ या वायरलेस डिवाइस रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं, जिनमें हैकिंग या डेटा इंटरसेप्शन का हल्का जोखिम हमेशा बना रहता है।
बैटरी खत्म होने की कोई टेंशन नहीं
लंबी इंटरनेशनल फ्लाइट्स और लगातार ट्रैवल करने वाले सेलिब्रिटीज के लिए हर समय अपने गैजेट्स चार्ज रखना मुश्किल होता है।
बिना कंप्रेस्ड हुए बेहतर साउंड और माइक क्वालिटी
ब्लूटूथ के जरिए ऑडियो ट्रांसमिट होते समय साउंड थोड़ा कंप्रेस हो जाता है। वायर्ड हेडफोन का माइक मुंह के करीब रहता है, जिससे एयरपोर्ट के शोर में भी कॉलिंग के दौरान आवाज बिल्कुल साफ जाती है।
1. Sony IER-M500 Wired in-Ear Monitor Earphones with Secure Fit, Clear | for Professional & Live Performances, Strong Noise Isolation, Customizable Fit with Multiple Sizing Options, Comfortable
Sony WH-1000XM6 प्रीमियम सेगमेंट में Sony का लेटेस्ट फ्लैगशिप ओवर-ईयर नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन है। इसमें 7 गुना तेज HD नॉइज कैंसिलिंग प्रोसेसर QN3, 12 माइक्रोफोन और फोल्डेबल डिजाइन के साथ स्टूडियो-क्वालिटी साउंड मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
नेक्स्ट-लेवल नॉइज कैंसिलेशन
फोल्डेबल डिजाइन की वापसी
स्टूडियो-ग्रेड साउंड क्वालिटी
क्रिस्टल क्लियर कॉलिंग और फास्ट चार्जिंग
क्यों खोजें विकल्प
प्रीमियम कीमत
फुल चार्ज होने में समय
2. Sennheiser IE 200, Silver, in-Ear Audiophile Headphones, German Design, 7mm Wide Band Driver, Detachable MMCX Cable, Flexible Ear Hooks, Balanced Tuning, Perfect for Gaming, 2Y Warranty
Sennheiser IE 200 ऑडियोफाइल्स और गेमिंग लवर्स के लिए जर्मन इंजीनियरिंग के साथ आने वाला एक प्रीमियम वायर्ड इन-ईयर मॉनिटर (IEM) है। इसमें 7mm का TrueResponse ट्रांसड्यूसर, डिटैचेबल MMCX केबल और डुअल-ट्यूनिंग फीचर मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्टूडियो-लेवल साउंड क्लैरिटी
डुअल-ट्यूनिंग बेस फीचर
डिटैचेबल MMCX केबल और हल्का डिजाइन
आसानी से ड्राइव होने वाला और गेमिंग के लिए बेस्ट
क्यों खोजें विकल्प
इन-लाइन माइक नहीं है
पतली स्टॉक केबल
3. FiiO FH3 Wired Headphones in Ear Earphone (Black)
FiiO FH3 ऑडियोफाइल्स और म्यूजिक लवर्स के लिए ट्रिपल-ड्राइवर (1 डायनामिक + 2 Knowles बैलेंस्ड आर्मेचर) हाइब्रिड सेटअप के साथ आने वाला एक प्रीमियम वायर्ड इन-ईयर मॉनिटर (IEM) है।|
Specifications
क्यों खरीदें
10mm बेरिलियम-प्लेटेड ड्राइवर और S.TURBO डिजाइन
शानदार इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन
प्रीमियम मेटल बिल्ड और हाई-क्वालिटी केबल
थकान-मुक्त लिसनिंग (Pressure Relief)
क्यों खोजें विकल्प
इन-लाइन माइक नहीं है
उच्च फ्रीक्वेंसी (Treble) थोड़ी तीखी लग सकती है
4. Linsoul SIMGOT EM6L 1DD + 4BA Hybrid Driver In Ear Wired Headphones Monitor, Gaming Earbud, HiFi IEM Earphone with 3D-Printed Resin Housing, Detachable OFC Silver-Plated Cable for Musician Audiophile
Linsoul SIMGOT EM6L हार्डकोर गेमर्स और ऑडियोफाइल्स के लिए डिजाइन किया गया एक प्रीमियम 5-ड्राइवर हाइब्रिड (1DD + 4BA) वायर्ड इन-ईयर मॉनिटर (IEM) है। H-2019 टारगेट कर्व ट्यूनिंग, 3D-प्रिंटेड रेजिन बॉडी और डिटैचेबल सिल्वर-प्लेटेड केबल के साथ यह म्यूजिक सुनने और कॉम्पिटिटिव गेमिंग में सटीक साउंड पोजिशनिंग का बेहतरीन अनुभव देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
5-ड्राइवर हाइब्रिड पावर (1DD + 4BA)
गेमिंग के लिए बेहतरीन साउंडस्टेज
3D-प्रिंटेड रेजिन बॉडी और डिटैचेबल केबल
आसानी से ड्राइव होने वाला
क्यों खोजें विकल्प
इन-लाइन माइक की कमी
सेंसिटिव कानों के लिए तीखा ट्रेबल
5. Philips Pro Wired Earbuds, in Ear Headphones with Mic Powerful Bass, Hi-Res Audio, Comfort Fit, Lightweight Ear Phones with Microphone
Philips Pro Wired Earbuds (PRO6305) रोजमर्रा के इस्तेमाल, कॉलिंग और हाई-रेजोल्यूशन म्यूजिक लवर्स के लिए डिजाइन किए गए हल्के और आरामदायक वायर्ड ईयरफोन हैं। 12.2mm के बड़े नियोडिमियम ड्राइवर्स, Hi-Res Audio सपोर्ट और इको-कैंसिलेशन वाले इन-बिल्ट माइक के साथ यह संतुलित साउंड और क्लियर वॉयस कॉलिंग का अनुभव देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़े 12.2mm ड्राइवर्स और Hi-Res Audio
इको-कैंसिलेशन वाला इन-लाइन माइक
ओवल एकॉस्टिक ट्यूब और आरामदायक फिट
हल्का और प्रीमियम मेटैलिक फिनिश
क्यों खोजें विकल्प
केबल की मजबूती
कीमत के हिसाब से साधारण बिल्ड
6. HZNXEPX Kefine Delci Earphones in Ear Monitor,10mm DLC+PU Diaphragm Dynamic Driver IEMs Wired Earbuds,3.5mm Plug Headphones with S/M/L Ear Bud Tips Used for Gaming,Singers
Kefine Delci म्यूजिक लवर्स, सिंगर्स और गेमर्स के लिए डिजाइन किया गया एक अल्ट्रा-लाइट वायर्ड इन-ईयर मॉनिटर (IEM) है। इसमें 10mm का डायमंड-लाइक कार्बन (DLC) और PU कम्पोजिट डायफ्राम ड्राइवर, सिंगल-पीस CNC मशीन्ड एल्यूमीनियम बॉडी और 0.78mm 2-Pin डिटैचेबल केबल मिलती है, जो कम वजन के साथ दमदार बेस और संतुलित साउंड क्वालिटी देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद हल्की मेटल बॉडी (5.3 ग्राम)
रिच बेस और वार्म-बैलेंस्ड साउंड
दो तरह के ईयर-टिप्स से साउंड ट्यूनिंग
164-कोर डिटैचेबल केबल और हार्ड केस
क्यों खोजें विकल्प
इन-लाइन माइक नहीं है
ओवरप्राइस्ड Amazon लिस्टिंग
7. HIDIZS ST2 PRO USB-C In-Ear Monitors with DAC and Inline Mic, Transparent | Built-In USB-C DAC, 32-Bit/384kHz PCM, Native DSD128, 10mm Dual-Magnetic Drivers, Detachable 0.78mm 2-Pin Cable
HIDIZS ST2 PRO एक वायर्ड इन-ईयर मॉनिटर (IEM) है, जिसमें USB-C केबल के अंदर ही DAC चिप और इन-लाइन माइक दिया गया है। बिना अलग डोंगल लगाए फोन या लैपटॉप से सीधा Hi-Res ऑडियो सुनने के लिए यह काम आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बिल्ट-इन USB-C DAC
इन-लाइन माइक और कंट्रोल्स
हल्का ट्रांसपेरेंट डिजाइन
हल्का ट्रांसपेरेंट डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
कीमत ज्यादा लग सकती है
नॉइज आइसोलेशन और ट्रेबल
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
प्रश्न 1: क्या वायर्ड हेडफोन सच में ब्लूटूथ हेडफोन से ज्यादा सुरक्षित होते हैं?
उत्तर: जी हां, क्योंकि वायर्ड हेडफोन में किसी तरह के वायरलेस सिग्नल या ब्लूटूथ कनेक्शन का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए इन्हें हैक करना या इनके जरिए डिवाइस तक पहुंच बनाना लगभग नामुमकिन होता है।
प्रश्न 2: क्या नए स्मार्टफोन्स में वायर्ड हेडफोन इस्तेमाल किए जा सकते हैं?
उत्तर: बिल्कुल। जिन स्मार्टफोन्स में 3.5mm ऑडियो जैक नहीं होता, उनमें USB Type-C या लाइटनिंग कनेक्टर वाले वायर्ड हेडफोन या एक छोटे से ऑडियो एडॉप्टर (Dongle) की मदद से इन्हें आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है।
प्रश्न 3: ट्रैवलिंग के लिए वायर्ड और वायरलेस में से कौन सा हेडफोन बेहतर है?
उत्तर: अगर आप बिना चार्जिंग की टेंशन और बिना किसी रुकावट के फ्लाइट में एंटरटेनमेंट का मजा लेना चाहते हैं, तो वायर्ड हेडफोन बेहतर हैं। वहीं, अगर आप आसपास के तेज शोर को पूरी तरह बंद करना चाहते हैं, तो एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) वाले वायरलेस हेडफोन ज्यादा कारगर होते हैं।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।