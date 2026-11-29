बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक कई बड़े सेलिब्रिटीज एयरपोर्ट और ट्रैवल के दौरान वायर्ड हेडफोन में नजर आते हैं। इस खास ट्रेंड के पीछे प्राइवेसी से लेकर बेहतर साउंड और फैशन तक कई अहम कारण छिपे हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि करोड़ों रुपये कमाने वाले ये सेलिब्रिटीज महंगे वायरलेस गैजेट्स छोड़कर वायर्ड हेडफोन क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसके पीछे सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई व्यावहारिक और तकनीकी वजहें हैं।

Wired headphone

प्राइवेसी और सिक्योरिटी सेलिब्रिटीज के लिए उनकी प्राइवेसी सबसे ज्यादा मायने रखती है। ब्लूटूथ या वायरलेस डिवाइस रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं, जिनमें हैकिंग या डेटा इंटरसेप्शन का हल्का जोखिम हमेशा बना रहता है।

बैटरी खत्म होने की कोई टेंशन नहीं लंबी इंटरनेशनल फ्लाइट्स और लगातार ट्रैवल करने वाले सेलिब्रिटीज के लिए हर समय अपने गैजेट्स चार्ज रखना मुश्किल होता है।

बिना कंप्रेस्ड हुए बेहतर साउंड और माइक क्वालिटी ब्लूटूथ के जरिए ऑडियो ट्रांसमिट होते समय साउंड थोड़ा कंप्रेस हो जाता है। वायर्ड हेडफोन का माइक मुंह के करीब रहता है, जिससे एयरपोर्ट के शोर में भी कॉलिंग के दौरान आवाज बिल्कुल साफ जाती है।

Sony WH-1000XM6 प्रीमियम सेगमेंट में Sony का लेटेस्ट फ्लैगशिप ओवर-ईयर नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन है। इसमें 7 गुना तेज HD नॉइज कैंसिलिंग प्रोसेसर QN3, 12 माइक्रोफोन और फोल्डेबल डिजाइन के साथ स्टूडियो-क्वालिटी साउंड मिलता है।



Specifications प्रोसेसर और माइक HD NC Processor QN3 + 12 माइक्रोफोन ड्राइवर और साउंड 30mm ड्राइवर यूनिट, DSEE Extreme, LDAC और 360 Upmix सपोर्ट बैटरी लाइफ 30 घंटे (ANC ऑन के साथ) / 40 घंटे तक (ANC ऑफ के साथ) क्विक चार्जिंग 3 मिनट चार्ज = 3 घंटे तक का प्लेबैक वजन लगभग 254 ग्राम क्यों खरीदें नेक्स्ट-लेवल नॉइज कैंसिलेशन फोल्डेबल डिजाइन की वापसी स्टूडियो-ग्रेड साउंड क्वालिटी क्रिस्टल क्लियर कॉलिंग और फास्ट चार्जिंग क्यों खोजें विकल्प प्रीमियम कीमत फुल चार्ज होने में समय

Sennheiser IE 200 ऑडियोफाइल्स और गेमिंग लवर्स के लिए जर्मन इंजीनियरिंग के साथ आने वाला एक प्रीमियम वायर्ड इन-ईयर मॉनिटर (IEM) है। इसमें 7mm का TrueResponse ट्रांसड्यूसर, डिटैचेबल MMCX केबल और डुअल-ट्यूनिंग फीचर मिलता है।

Specifications फॉर्म फैक्टर वायर्ड इन-ईयर मॉनिटर ड्राइवर यूनिट 7mm एक्स्ट्रा-वाइड-बैंड TrueResponse डायनामिक ड्राइवर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 6 Hz – 20,000 Hz इम्पीडेंस (Impedance) 18 Ohms (केबल के साथ) / 16 Ohms (बिना केबल) कनेक्टिविटी और केबल 1.2m ब्रेडेड केबल (डिटैचेबल MMCX कनेक्टर + 3.5mm प्लग) वजन लगभग 4 ग्राम (प्रति ईयरपीस) क्यों खरीदें स्टूडियो-लेवल साउंड क्लैरिटी डुअल-ट्यूनिंग बेस फीचर डिटैचेबल MMCX केबल और हल्का डिजाइन आसानी से ड्राइव होने वाला और गेमिंग के लिए बेस्ट क्यों खोजें विकल्प इन-लाइन माइक नहीं है पतली स्टॉक केबल

FiiO FH3 ऑडियोफाइल्स और म्यूजिक लवर्स के लिए ट्रिपल-ड्राइवर (1 डायनामिक + 2 Knowles बैलेंस्ड आर्मेचर) हाइब्रिड सेटअप के साथ आने वाला एक प्रीमियम वायर्ड इन-ईयर मॉनिटर (IEM) है।|





Specifications ड्राइवर कॉन्फिगरेशन 10mm Beryllium-Plated डायनामिक ड्राइवर + 2 Knowles BA ड्राइवर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 10 Hz – 40,000 Hz (Hi-Res Audio सर्टिफाइड) वजन लगभग 7.3 ग्राम (प्रति ईयरपीस, बिना केबल के) वारंटी 1 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी क्यों खरीदें 10mm बेरिलियम-प्लेटेड ड्राइवर और S.TURBO डिजाइन शानदार इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन प्रीमियम मेटल बिल्ड और हाई-क्वालिटी केबल थकान-मुक्त लिसनिंग (Pressure Relief) क्यों खोजें विकल्प इन-लाइन माइक नहीं है उच्च फ्रीक्वेंसी (Treble) थोड़ी तीखी लग सकती है

Linsoul SIMGOT EM6L हार्डकोर गेमर्स और ऑडियोफाइल्स के लिए डिजाइन किया गया एक प्रीमियम 5-ड्राइवर हाइब्रिड (1DD + 4BA) वायर्ड इन-ईयर मॉनिटर (IEM) है। H-2019 टारगेट कर्व ट्यूनिंग, 3D-प्रिंटेड रेजिन बॉडी और डिटैचेबल सिल्वर-प्लेटेड केबल के साथ यह म्यूजिक सुनने और कॉम्पिटिटिव गेमिंग में सटीक साउंड पोजिशनिंग का बेहतरीन अनुभव देता है।

Specifications ड्राइवर कॉन्फिगरेशन 1x 8mm डुअल-कैविटी डायनामिक ड्राइवर + 4 बैलेंस्ड आर्मेचर (BA) ड्राइवर ट्यूनिंग प्रोफाइल Harman H-2019 टारगेट कर्व फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 8 Hz – 40,000 Hz (इफेक्टिव 20 Hz – 20 kHz) बिल्ड मटेरियल हाई-प्रिसिजन 3D-प्रिंटेड रेजिन शेल + CNC मशीन्ड मिरर फेसप्लेट क्यों खरीदें 5-ड्राइवर हाइब्रिड पावर (1DD + 4BA) गेमिंग के लिए बेहतरीन साउंडस्टेज 3D-प्रिंटेड रेजिन बॉडी और डिटैचेबल केबल आसानी से ड्राइव होने वाला क्यों खोजें विकल्प इन-लाइन माइक की कमी सेंसिटिव कानों के लिए तीखा ट्रेबल

Philips Pro Wired Earbuds (PRO6305) रोजमर्रा के इस्तेमाल, कॉलिंग और हाई-रेजोल्यूशन म्यूजिक लवर्स के लिए डिजाइन किए गए हल्के और आरामदायक वायर्ड ईयरफोन हैं। 12.2mm के बड़े नियोडिमियम ड्राइवर्स, Hi-Res Audio सपोर्ट और इको-कैंसिलेशन वाले इन-बिल्ट माइक के साथ यह संतुलित साउंड और क्लियर वॉयस कॉलिंग का अनुभव देते हैं।



Specifications ड्राइवर यूनिट 12.2mm नियोडिमियम (Neodymium) डायनामिक ड्राइवर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 7 Hz – 40,000 Hz (Hi-Res Audio सर्टिफाइड) सेंसिटिविटी (Sensitivity) 109 dB इम्पीडेंस (Impedance) 16 Ohms क्यों खरीदें बड़े 12.2mm ड्राइवर्स और Hi-Res Audio इको-कैंसिलेशन वाला इन-लाइन माइक ओवल एकॉस्टिक ट्यूब और आरामदायक फिट हल्का और प्रीमियम मेटैलिक फिनिश क्यों खोजें विकल्प केबल की मजबूती कीमत के हिसाब से साधारण बिल्ड

Kefine Delci म्यूजिक लवर्स, सिंगर्स और गेमर्स के लिए डिजाइन किया गया एक अल्ट्रा-लाइट वायर्ड इन-ईयर मॉनिटर (IEM) है। इसमें 10mm का डायमंड-लाइक कार्बन (DLC) और PU कम्पोजिट डायफ्राम ड्राइवर, सिंगल-पीस CNC मशीन्ड एल्यूमीनियम बॉडी और 0.78mm 2-Pin डिटैचेबल केबल मिलती है, जो कम वजन के साथ दमदार बेस और संतुलित साउंड क्वालिटी देती है।

Specifications ड्राइवर यूनिट 10mm डुअल-कैविटी डायनामिक ड्राइवर (DLC + PU कम्पोजिट डायफ्राम) फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 20 Hz – 20,000 Hz इम्पीडेंस और सेंसिटिविटी 28 Ohms (±15%) / 108 dB (±3dB) बिल्ड मटेरियल सिंगल-पीस CNC मशीन्ड एयरोस्पेस एल्यूमीनियम अलॉय वजन केवल 5.3 ग्राम (प्रति ईयरपीस) क्यों खरीदें बेहद हल्की मेटल बॉडी (5.3 ग्राम) रिच बेस और वार्म-बैलेंस्ड साउंड दो तरह के ईयर-टिप्स से साउंड ट्यूनिंग 164-कोर डिटैचेबल केबल और हार्ड केस क्यों खोजें विकल्प इन-लाइन माइक नहीं है ओवरप्राइस्ड Amazon लिस्टिंग

HIDIZS ST2 PRO एक वायर्ड इन-ईयर मॉनिटर (IEM) है, जिसमें USB-C केबल के अंदर ही DAC चिप और इन-लाइन माइक दिया गया है। बिना अलग डोंगल लगाए फोन या लैपटॉप से सीधा Hi-Res ऑडियो सुनने के लिए यह काम आता है।



Specifications फॉर्म फैक्टर वायर्ड इन-ईयर मॉनिटर (USB-C DAC के साथ) ड्राइवर यूनिट 10mm डुअल-मैग्नेटिक डायनामिक ड्राइवर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 20 Hz – 40,000 Hz इम्पीडेंस और सेंसिटिविटी 32 Ohms / 108 dB माइक्रोफोन और कंट्रोल इन-लाइन माइक और कंट्रोल बटन क्यों खरीदें बिल्ट-इन USB-C DAC इन-लाइन माइक और कंट्रोल्स हल्का ट्रांसपेरेंट डिजाइन हल्का ट्रांसपेरेंट डिजाइन क्यों खोजें विकल्प कीमत ज्यादा लग सकती है नॉइज आइसोलेशन और ट्रेबल

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs) प्रश्न 1: क्या वायर्ड हेडफोन सच में ब्लूटूथ हेडफोन से ज्यादा सुरक्षित होते हैं?

उत्तर: जी हां, क्योंकि वायर्ड हेडफोन में किसी तरह के वायरलेस सिग्नल या ब्लूटूथ कनेक्शन का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए इन्हें हैक करना या इनके जरिए डिवाइस तक पहुंच बनाना लगभग नामुमकिन होता है।

प्रश्न 2: क्या नए स्मार्टफोन्स में वायर्ड हेडफोन इस्तेमाल किए जा सकते हैं?

उत्तर: बिल्कुल। जिन स्मार्टफोन्स में 3.5mm ऑडियो जैक नहीं होता, उनमें USB Type-C या लाइटनिंग कनेक्टर वाले वायर्ड हेडफोन या एक छोटे से ऑडियो एडॉप्टर (Dongle) की मदद से इन्हें आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है।

प्रश्न 3: ट्रैवलिंग के लिए वायर्ड और वायरलेस में से कौन सा हेडफोन बेहतर है?

उत्तर: अगर आप बिना चार्जिंग की टेंशन और बिना किसी रुकावट के फ्लाइट में एंटरटेनमेंट का मजा लेना चाहते हैं, तो वायर्ड हेडफोन बेहतर हैं। वहीं, अगर आप आसपास के तेज शोर को पूरी तरह बंद करना चाहते हैं, तो एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) वाले वायरलेस हेडफोन ज्यादा कारगर होते हैं।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।