भीषण गर्मी में बिजली बिल की टेंशन? AC को कहें अलविदा, Amazon पर इन Air Coolers ने मचाया धमाल
अमेजन से एयर कूलर खरीदना आसान डिलीवरी और बेहतरीन रिटर्न पॉलिसी के कारण एक स्मार्ट विकल्प है। यहाँ आपको सभी टॉप ब्रांड्स के फीचर्स और लेटेस्ट कीमत की पूरी जानकारी एक ही जगह मिल जाती है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गर्मियों के मौसम में चिलचिलाती धूप और उमस से राहत पाने के लिए एयर कूलर एक सबसे किफायती और प्रभावी साधन है। अमेजन से एयर कूलर खरीदना आजकल एक स्मार्ट और सुविधाजनक विकल्प बन गया है, जिसके कई ठोस कारण हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ आपको सिम्फनी, बजाज, क्रॉम्पटन और हैवेल्स जैसे दिग्गज ब्रांड्स के सैकड़ों मॉडल्स एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाते हैं, जिससे तुलना करना आसान हो जाता है।
अमेज़न पर ग्राहकों को विस्तृत फीचर्स और अपडेटेड प्राइस लिस्ट मिलती है, जिससे बजट के अनुसार सही चुनाव करना सरल होता है। इसके अलावा, यहाँ वास्तविक खरीदारों के रिव्यूज और रेटिंग्स देखने को मिलती हैं, जो उत्पाद की क्वालिटी और परफॉरमेंस की सही तस्वीर पेश करती हैं।
अमेज़न की सबसे बड़ी ताकत उसकी लॉजिस्टिक्स और सर्विस है। भारी-भरकम एयर कूलर को बाजार से घर लाना काफी थकाऊ हो सकता है, लेकिन अमेज़न की सुरक्षित होम डिलीवरी इस समस्या को हल कर देती है। साथ ही, यदि प्रोडक्ट में कोई तकनीकी खराबी हो या वह पसंद न आए, तो अमेज़न की आसान रिटर्न और रिप्लेसमेंट पॉलिसी ग्राहकों को मानसिक शांति प्रदान करती है। सेल के दौरान बैंक ऑफर्स, कैशबैक और नो-कोस्ट EMI की सुविधा इसे ऑफलाइन मार्केट के मुकाबले कहीं अधिक सस्ता और आकर्षक बना देती है।
1. Orient Electric Durachill 40 L Portable Air Cooler For Home | Densenest Honeycomb Pads |More Air Delivery | Fully Collapsible Louvers |Inverter Compatible | 1 Year Warranty by Orient | White & Grey
ओरिएंट इलेक्ट्रिक ड्यूराचिल 40 लीटर एक शक्तिशाली और पोर्टेबल एयर कूलर है, जो मध्यम आकार के कमरों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह कूलर विशेष रूप से भारतीय गर्मियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें एरोफैन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो सामान्य 40L कूलर की तुलना में 17% अधिक हवा देने का दावा करता है। स्टाइलिश व्हाइट और ग्रे डिज़ाइन वाला यह कूलर न केवल दिखने में आधुनिक है, बल्कि इन्वर्टर पर भी आसानी से चल सकता है, जिससे बिजली कटने पर भी आपको ठंडक मिलती रहती है।
Specifications
क्यों खरीदें
ज्यादा हवा का बहाव
इन्वर्टर अनुकूल
धूल और कीड़ों से बचाव
आसान आवाजाही
पैसा-वसूल डील
क्यों खोजें विकल्प
आवाज थोड़ी ज्यादा
मटेरियल टिकाऊ
2. Crompton Ozone Neo Desert Air Cooler 95L| High density honeycomb Pad for Cooling Retention| Water Level indicator| 4 way Air deflection & Auto Swing | Everlast Pump| 3 Year Brand Warranty
क्रॉम्पटन ओजोन नियो एक शक्तिशाली डेजर्ट एयर कूलर है, जो विशेष रूप से बड़े कमरों और हॉल को ठंडा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 95 लीटर की विशाल टैंक क्षमता के साथ, यह बार-बार पानी भरने की झंझट को खत्म करता है और लंबे समय तक निरंतर ठंडक प्रदान करता है। इसमें लगा एवरलास्ट पंप कठोर पानी में भी आसानी से खराब नहीं होता, जो इसे भारतीय घरों के लिए एक टिकाऊ विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल क्षमता
लंबी वारंटी
एवरलास्ट पंप
बेहतर कूलिंग रिटेंशन
क्यों खोजें विकल्प
पानी भरने के बाद इसका वजन काफी बढ़
काफी जगह घेरता
3. Bajaj PX25 Torque Air Cooler For Room 24L|Mini Air Cooler For Home|Anti-Bacterial Honeycomb Cooling Pads|16Ft Air Throw|High Speed Fan|Inverter Compatible|3 Year Comprehensive Product Warranty|White
बजाज PX25 टॉर्क एक कॉम्पैक्ट और शक्तिशाली पर्सनल एयर कूलर है, जो छोटे कमरों, ऑफिस के केबिन या पढ़ाई के कमरे के लिए बिल्कुल सही है। 24 लीटर की क्षमता वाला यह मिनी एयर कूलर अपनी 'टर्बो फैन टेक्नोलॉजी' के लिए जाना जाता है, जो कम जगह में भी शानदार हवा का प्रवाह सुनिश्चित करता है। सफ़ेद रंग के स्लीक डिज़ाइन और एंटी-बैक्टीरियल पैड्स के साथ, यह न केवल आपको ठंडी हवा देता है बल्कि स्वच्छ हवा भी सुनिश्चित करता है।
4. Cadlec ChillMate 50L Desert Air Cooler For Home, High Speed Fan with Powerful Air Throw, Inverter Compatible, Anti-Bacteria Honeycomb Pad with Ice Chamber, 3 Year Warranty | White
कैडलेक चिलमेट (Cadlec ChillMate) 50 लीटर एक प्रीमियम डेजर्ट एयर कूलर है जो आधुनिक फीचर्स और किफायती कीमत का एक बेहतरीन संतुलन पेश करता है। यह कूलर मध्यम और बड़े आकार के कमरों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 12-इंच के शक्तिशाली ब्लेड्स और हाई-स्पीड मोटर दी गई है, जो शांत रहकर भी कमरे को तेजी से ठंडा करती है। इसके अलावा, इसमें एक विशेष आइस चैंबर दिया गया है, जो चिलचिलाती गर्मी में बर्फ के जरिए शिमला जैसी ठंडक प्रदान करने में सक्षम है।
Specifications
क्यों खरीदें
3 साल की लंबी वारंटी
DuraMarine पंप
स्वच्छ हवा
शक्तिशाली एयर थ्रो
हल्का और पोर्टेबल
क्यों खोजें विकल्प
छोटे कमरे के लिए सीमित
छोटा टैंक
Specifications
क्यों खरीदें
अविश्वसनीय बचत
एंटी-बैक्टीरियल हनीकॉम्ब पैड्स
3 साल की वारंटी
इको-फ्रेंडली और एनर्जी सेविंग
क्यों खोजें विकल्प
सर्विस नेटवर्क को लेकर संशय
3 साल की पूरी वारंटी पाने के लिए 10 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य
5. Symphony Diet 12T Tower Air Cooler | Honeycomb Cooling Pad | Powerful Blower | Auto Louver Movement | Cool Flow Dispenser | 12L | 1-Year Warranty
सिम्फनी डाइट 12T अमेजन पर 1 बेस्ट सेलर टावर एयर कूलर है। यह अपने स्लीक और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के लिए जाना जाता है, जो इसे छोटे कमरों, ऑफिस केबिन या उन जगहों के लिए आदर्श बनाता है जहाँ जगह की कमी है। इसकी कुल फ्लो डिस्पेंसर तकनीक और शक्तिशाली ब्लोअर यह सुनिश्चित करते हैं कि कम पानी और बिजली की खपत में भी आपको बेहतरीन ठंडक मिले।
Specifications
क्यों खरीदें
स्लिम और स्टाइलिश डिज़ाइन
शक्तिशाली ब्लोअर
ऊर्जा कुशल
ऑटो लूवर मूवमेंट
हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स
क्यों खोजें विकल्प
केवल छोटे कमरों के लिए
छोटा वाटर टैंक
6. RR Signature Zello HC 90 LTR | Desert Air Cooler with High Air Delivery | Honeycomb Pads | 4-Way Air Deflection | Vertical Auto Swing | Castor Wheels | Inverter Compatibility | 1 Year Warranty by RR
आरआर सिग्नेचर ज़ेलो एचसी एक शक्तिशाली डेजर्ट एयर कूलर है, जिसे बड़े स्थानों को प्रभावी ढंग से ठंडा करने के लिए बनाया गया है। 90 लीटर की विशाल टैंक क्षमता के साथ, यह बिना रुके लंबे समय तक ठंडक प्रदान करता है। इसमें हाई-स्पीड फैन मोटर और हनीकॉम्ब पैड्स का संयोजन है, जो इसे कड़कती गर्मी के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है। इसका सफेद स्लीक डिज़ाइन और पूरी तरह से बंद होने वाले लूवर्स इसे धूल-मिट्टी से सुरक्षित रखते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
पूरी तरह से बंद होने वाले लूवर्स
आइस चैंबर
लंबी मोटर वारंटी
मजबूत कैस्टर व्हील्स
बड़ी क्षमता और भारी छूट
क्यों खोजें विकल्प
छोटे कमरों के लिए बहुत अधिक जगह घेर सकता
फुल स्पीड पर थोड़ा शोर
7. HAVAI Thunder-75 Tower Air Cooler | 70L Tank | 12″ Blade | Ideal for 150 sq ft Rooms | 130W Power | 10 ft Air Throw | 1350 RPM | Auto-Louver | 3-Speed | 1-Year On-Site Motor Warranty (Black)
हवाई थंडर-75 एक शक्तिशाली टावर एयर कूलर है जो स्लिम प्रोफाइल और बड़े टैंक का एक अनोखा मेल है। जहाँ आमतौर पर टावर कूलर्स में छोटे टैंक होते हैं, वहीं इसमें 70 लीटर की विशाल क्षमता दी गई है, जो इसे रात भर बिना रुके चलाने के लिए बेहतरीन बनाती है। यह कूलर काले रंग के स्टाइलिश लुक में आता है और 150 स्क्वायर फीट तक के बेडरूम, स्टडी रूम या छोटे ऑफिस के लिए पूरी तरह उपयुक्त है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी टैंक क्षमता
शक्तिशाली एयर थ्रो
कम बिजली की खपत
ऑटो-लूवर
क्यों खोजें विकल्प
प्लास्टिक ब्लेड
हनीकॉम्ब पैड्स की सफाई
1. एयर कूलर के नुकसान क्या हैं?
उमस : कूलर हवा में नमी बढ़ाता है। मानसून या अत्यधिक उमस वाले मौसम में यह चिपचिपाहट पैदा कर सकता है और कूलिंग कम कर देता है।
पानी का रखरखाव: कूलर में बार-बार पानी भरना पड़ता है। अगर पानी जमा रहे, तो मच्छर पनपने का डर रहता है।
शोर: एसी के मुकाबले कूलर (खासकर डेजर्ट कूलर) काफी ज्यादा शोर करते हैं।
नियमित सफाई: इसके हनीकॉम्ब या घास के पैड्स को समय-समय पर साफ करना पड़ता है, वरना उनमें बदबू आने लगती है।
2. क्या एयर कूलर खरीदने लायक है?
जी हाँ, एयर कूलर खरीदना इन स्थितियों में बिल्कुल फायदे का सौदा है,
बजट: अगर आप कम खर्च में पूरे कमरे को ठंडा करना चाहते हैं।
बिजली की बचत: यह एसी की तुलना में 80-90% कम बिजली की खपत करता है।
सूखी गर्मी: उत्तर भारत जैसी जगहों पर जहाँ सूखी गर्मी पड़ती है, वहाँ कूलर बहुत प्रभावी होता है।
किराये का घर: अगर आप बार-बार घर बदलते हैं, तो पोर्टेबल कूलर को ले जाना आसान होता है।
3. कूलर सेहत के लिए अच्छा है या एसी?
सेहत के नजरिए से एयर कूलर को अक्सर बेहतर माना जाता है,
ताजी हवा: कूलर बाहर की ताजी हवा को ठंडा करके अंदर लाता है, जबकि एसी कमरे की हवा को ही बार-बार री-सर्कुलेट करता है।
प्राकृतिक नमी: एसी हवा को बहुत ज्यादा सुखा देता है, जिससे त्वचा और आंखों में सूखापन आ सकता है। कूलर प्राकृतिक रूप से हवा में नमी बनाए रखता है।
अस्थमा और एलर्जी: एसी की बंद हवा के मुकाबले कूलर की ताजी हवा सांस के मरीजों के लिए बेहतर मानी जाती है (बशर्ते कूलर साफ हो)।
4. हमें एयर कूलर की आवश्यकता क्यों है?
किफायती कूलिंग: मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए यह गर्मी से लड़ने का सबसे सस्ता साधन है।
वेंटिलेशन: कूलर चलाने के लिए खिड़की-दरवाजे खुले रखने पड़ते हैं, जिससे कमरे में वेंटिलेशन बना रहता है।
इको-फ्रेंडली: कूलर में सीएफसी जैसी हानिकारक गैसें नहीं होतीं, जो पर्यावरण के लिए अच्छी हैं।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
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ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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