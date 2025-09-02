अब भूल जाइए Smart TV! ₹6990 का ये डिवाइस घर को बना देगा मिनी थिएटर; 200 इंच की स्क्रीन, 4X लाउड साउंड Why buy big Smart TV When Techno and Techno Plus Android smart projectors turn home in mini theater price 6990 rupees, Gadgets Hindi News - Hindustan
अब भूल जाइए Smart TV! ₹6990 का ये डिवाइस घर को बना देगा मिनी थिएटर; 200 इंच की स्क्रीन, 4X लाउड साउंड

XElectron ने दो नए स्मार्ट प्रोजेक्टर Techno और Techno Plus को लॉन्च कर दिए हैं, जिनकी कीमत 7000 रुपये से शुरू होती है। ये प्रोजेक्टर Android 13, Wi-Fi 6, Bluetooth और रोटेटेबल डिज़ाइन जैसी सुविधाओं से लैस हैं और अब Amazon, Flipkart और कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 04:01 PM
भारत की उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी XElectron ने अपनी स्मार्ट प्रोजेक्टर लाइनअप में दो नए प्रोडक्ट्स Techno और Techno Plus शामिल हैं। इन प्रोजेक्टर्स की सबसे बड़ी खासियत है कि यह 7000 रुपये से कम की कीमत पर उपलब्ध है। Techno और Techno Plus, दोनों में एंड्रायड 13, वाई-फाई 6, ब्लूटूथ, 4K सपोर्ट और ऑटो 4D कीस्टोन करेक्शन जैसे आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं। यह डिवाइस रोटेबल डिज़ाइन से लैस हैं, जिससे आप इन्हें किसी भी दिशा में आसानी से मूव कर सकते हैं। यह प्रोजेक्टर Amazon, Flipkart और XElectron की आधिकारिक वेबसाइट से ख़रीदे जा सकते हैं। जानें फीचर्स और प्राइस:

Techno और Techno Plus की कीमत

Techno की शुरुआती कीमत 6,990 रुपये से शुरू है। जो आकर्षक छूट और बम्पर ऑफर्स से लैस है। Techno Plus की कीमत थोड़ी अधिक हो सकती है, लेकिन उसके फीचर्स और हाई-रिज़ॉल्यूशन डिज़ाइन इसे एक बेहतरीन प्रीमियम ऑप्शन बनाते हैं। ये प्रोजेक्टर अब Amazon, Flipkart और XElectron की वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध हैं, यानी आप आसानी से ऑनलाइन खरीद सकते हैं।

ये भी पढ़ें:₹4000 तक सस्ते हुए Moto के 32MP सेल्फी कैमरा वाले वाटरप्रूफ Phone, देखें List

Techno और Techno Plus के फीचर्स और स्पेक्स

Techno स्मार्ट प्रोजेक्टर

Techno में Android 13 ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है, जिससे आप नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, Prime Video जैसे ऐप्स सीधा प्रोजेक्टर पर ही चला सकते हैं। इसकी 720p नैटिव रिजोल्यूशन है, लेकिन यह 4K वीडियो का भी सपोर्ट करता है। यह प्रोजेक्टर 3X ब्राइटर, 4X लाउडर और 5000:1 कंट्रास्ट रेश्यो के साथ आता है। इसमें Remote Focus, 210° रोटेटेबल बॉडी, Auto & 4D Keystone Correction, Wi-Fi 6, और Bluetooth 5.0 जैसी मॉडर्न तकनीकें हैं। यह एक मजबूत पोर्टेबल मूवी और गेमिंग अनुभव देने के लिए तैयार है।

Techno Plus स्मार्ट प्रोजेक्टर

Techno Plus भी लगभग Techno जैसा ही फीचर सेट प्रदान करता है, लेकिन यह Auto Focus के साथ आता है, जो फोकसिंग को और आसान बना देता है। इसमें 1080p नैटिव रिजोल्यूशन दी गई है, जो क्लियर और शार्प इमेज क्वालिटी सुनिश्चित करती है। साथ ही, Auto Keystone, रोटेबल डिज़ाइन, Wi-Fi और Bluetooth कनेक्टिविटी भी उपलब्ध है। इसका बिल्ट-इन स्पीकर सिस्टम Techno की तरह ही 4X लाउड रेंज तक आ सकता है।

ये भी पढ़ें:दिवाली सेल में ₹3000 तक सस्ते हुए 50MP कैमरा वाले Redmi के 5 बेस्ट सेलिंग Phones
