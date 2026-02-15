AI Impact Summit में शामिल होंगे सुंदर पिचाई, ऑल्टमैन समेत दुनिया के दिग्गज टेक लीडर्स, देखें पूरी लिस्ट

Feb 15, 2026 10:58 am IST

दिल्ली में होने जा रहे AI Impact Summit में कम से कम 20 देशों के लीडर्स और यूनाइटेड नेशंस चीफ के आने की उम्मीद है। कई टेक लीडर्स भी इस इवेंट में शामिल होने वाले हैं। इवेंट सोमवार (16 फरवरी) से शुरू होगा और शुक्रवार (20 फरवरी) तक चलेगा। यह 5 दिनों का इवेंट है, जो नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है। इसे अब तक का सबसे बड़ा एडिशन बताया जा रहा है, यह चौथी सालाना ग्लोबल मीटिंग होगी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की तेजी से ग्रोथ से जुड़े रिस्क और अवसरों को देखने पर फोकस करेगी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह समिट "AI के लिए आगे के रास्ते पर बातचीत करने के लिए दुनिया भर के ग्लोबल लीडर्स, पॉलिसीमेकर्स, इनोवेटर्स और एक्सपर्ट्स को एक साथ लाएगा"।

समिट में कौन-कौन शामिल हो रहा है? AI इम्पैक्ट समिट में दुनियाभर के नेताओं को बुलाया गया है, नीचे देखें लिस्ट:

- शेरिंग तोबगे, प्रधानमंत्री - भूटान

- एडमंड लारा मोंटानो, वाइस प्रेसिडेंट - बोलीविया

- लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा, प्रेसिडेंट - ब्राजील

- आंद्रेज प्लेनकोविक, प्रधानमंत्री - क्रोएशिया

- अलार करिस, राष्ट्रपति - एस्टोनिया

- पेटेरी ओर्पो, प्रधानमंत्री - फिनलैंड

- इमैनुएल मैक्रों, राष्ट्रपति - फ्रांस

- किरियाकोस मित्सोटाकिस, प्रधानमंत्री - ग्रीस

- डॉ. भारत जगदेव, वाइस प्रेसिडेंट - गुयाना

- ओल्जास बेक्टेनोव, प्रधानमंत्री - कजाकिस्तान

- वंशानुगत राजकुमार एलोइस, लिकटेंस्टीन की रियासत के वंशानुगत राजकुमार - लिकटेंस्टीन

- डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम GCSK, FRCP, प्रधानमंत्री - मॉरिशस

- अलेक्जेंडर वुसिक, राष्ट्रपति - सर्बिया

- पीटर पेलेग्रिनी, राष्ट्रपति - स्लोवाकिया

- पेड्रो सांचेज पेरेज-कास्टेजोन, राष्ट्रपति - स्पेन

- अनुरा कुमारा डिसानायका, प्रेसिडेंट - श्रीलंका

- सेबेस्टियन पिल्ले, वाइस प्रेसिडेंट - सेशेल्स

- गाय परमेलिन, प्रेसिडेंट - स्विट्जरलैंड

- डिक शूफ, प्राइम मिनिस्टर - नीदरलैंड्स

- शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी - UAE

इन ग्लोबल लीडर्स के अलावा, 45 से ज्यादा देशों की मिनिस्टीरियल टीमें भी इस समिट में हिस्सा लेंगी।

यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी-जनरल एंटोनियो गुटेरेस के साथ UN के दूसरे सीनियर अधिकारियों के भी नई दिल्ली में होने वाले इस अहम समिट में मौजूद रहने की उम्मीद है।

UN चीफ के साथ UN ह्यूमन राइट्स के हाई कमिश्नर वोल्कर टर्क; डिजिटल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के अंडर-सेक्रेटरी-जनरल और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अमनदीप सिंह गिल; इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा; इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन (ILO) के डायरेक्टर-जनरल गिल्बर्ट एफ. हौंगबो; इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन (ITU) की सेक्रेटरी-जनरल डोरेन बोगदान-मार्टिन; डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए सेक्रेटरी-जनरल के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव कमल किशोर भी होंगे।

UNDP, UN Women, UNESCO, UNICEF, UNFPA, FAO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गनाइजेशन (WIPO), और UN इंटररीजनल क्राइम एंड जस्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूट (UNICRI) के सीनियर रिप्रेजेंटेटिव भी इसमें शामिल होंगे।

AI इम्पैक्ट समिट में भाग होंगे दुनिया के दिग्गज टेक लीडर्स गूगल के सुंदर पिचाई और ओपनएआई के सैम ऑल्टमैन समेत कई टेक लीडर्स के इस समिट में शामिल होने की उम्मीद है। समिट में शामिल होने वाले कुछ खास टेक लीडर्स की लिस्ट यहां दी गई है:

- आरती सुब्रमण्यम - चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज

- एलेक्जेंडर वांग - चीफ AI ऑफिसर, मेटा

- अपर्णा बावा - चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO), जूम

- बिल गेट्स - चेयर, गेट्स फाउंडेशन, और माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर

- ब्रैड स्मिथ - प्रेसिडेंट और वाइस चेयर, माइक्रोसॉफ्ट

- क्रिस्टियानो अमोन - प्रेसिडेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, क्वालकॉम इनकॉर्पोरेटेड

- डारियो अमोदेई - चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO), एंथ्रोपिक

- डेमिस हसाबिस - को-फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO), गूगल डीपमाइंड

- जूली स्वीट - चेयर और CEO, एक्सेंचर

- सैम ऑल्टमैन - CEO, ओपनAI

- सुंदर पिचाई - CEO, गूगल और अल्फाबेट

- शांतनु नारायण - चेयर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO), एडोब

- श्रीधर वेम्बू - को-फाउंडर और चीफ साइंटिस्ट, जोहो कॉर्पोरेशन

- यान लेकुन - चीफ AI साइंटिस्ट, मेटा

Nvidia के CEO जेन्सेन हुआंग का भारत आना कैंसिल एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के लिए भारत नहीं आएंगे, खुद कंपनी ने इसकी जानकारी दी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अनाउंसमेंट में कैंसिलेशन के लिए 'अचानक आए हालात' का हवाला दिया गया है। हुआंग को इस पांच दिन के इवेंट के हेडलाइन अट्रैक्शन में से एक माना जा रहा था, और वह 18 फरवरी को मीडिया को एड्रेस करने वाले थे। Nvidia ने कहा कि वह कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक हाई-लेवल डेलीगेशन भेज रहा है और भारत के तेजी से बढ़ते AI और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए अपना गहरा कमिटमेंट दोहराया।