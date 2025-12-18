कौन सा रूम हीटर है बेहतर? जरूर चेक करे ये मॉडल

संक्षेप: अगर आप हैलोजन हीटर, हीट कन्वेक्टर हीटर और ऑयल फिल्ड हीटर को लेकर कंफ्यूज हैं, तो तीनों के बार में अंदर जान लीजिए, जिससे आपको हीटर खरीदने में आसानी होगी।

Dec 18, 2025 09:01 am IST

मार्केट में मुख्यत: तीन तरह ऑयल फिल्ड हीटर, हैलोजेन हीटर और हीटर कन्वेक्टर हीटर पाए जाते हैं, लेकिन आपके लिए कौन सा हीटर अच्छा रहेगा, साथ ही इन हीटर की क्या फायदे और नुकसान हैं, इस जानेंगे आज के आर्टिकल में..

क्या होते हैं ऑयल फिल्ड हीटर इनके अंदर खास तरह का हीट ट्रांसफर ऑयल भरा होता है। यह ऑयल जलता नहीं है, बल्कि बिजली से गर्म होकर लंबे समय तक गर्मी बनाए रखता है। बिजली बंद करने के बाद भी ऑयल कुछ समय तक गर्म रहता है, इसलिए हीटर देर तक गर्मी देता है।

फायदे बिना आवाज के काम करता है। ड्राईनेस नहीं होती है, जिससे सांस लेने में आरामदायक बिजली की कम खपत करता है बच्चों और बुजुर्गों के लिए सुरक्षित नुकसान गर्म होने में थोड़ा समय लगता है वजन ज्यादा होता है, इसलिए बहुत पोर्टेबल नहीं क्या होते हैं हैलोजेन हीटर? यह हैलोजेन बल्ब या ट्यूब की मदद से तुरंत गर्मी देते हैं। जब हीटर ऑन किया जाता है, तो उसके अंदर लगी हैलोजेन ट्यूब चमकने लगती है और उससे निकलने वाली इंफ्रारेड किरणें सामने मौजूद व्यक्ति या वस्तु को सीधे गर्म करती हैं।

फायदे तुरंत गर्मी देता है बिजली की खपत कम होती है हल्का और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है कीमत में सस्ता होता है नुकसान केवल सामने बैठे व्यक्ति को गर्मी मिलती है रोशनी तेज होती है ड्राईनेस से स्किन एलर्जी हो सकती है। हीट कन्वेक्टर हीटर क्या फायदे हैं? यह हीटर कन्वेक्शन प्रोसेस पर काम करते हैं, जो गर्म हवा को अंदर लेते हैं, और उसे गर्म करके फिर बाहर छोड़ते हैं। इससे पूरे कमरे में गर्म हवा फैल जाती है।

फायदे पूरे कमरे में समान गर्मी बिना आवाज के काम करता है ड्राइनेस की दिक्कत नहीं ओवरहीट प्रोटेक्शन और ऑटो कट-ऑफ की सुविधा नुकसान गर्मी आने में थोड़ा समय लगता है हैलोजन या ब्लोअर हीटर की तुलना में स्लो हीटिंग बिजली की खपत ज्यादा हो सकती है।

यह डुअल क्वार्ट्ज हीटिंग रॉड्स के साथ आता है, जो इंफ्रारेड तकनीक से तुरंत गर्मी देता है। 400W और 800W के डुअल हीट सेटिंग ऑप्शन के कारण आप जरूरत के हिसाब से पावर चुन सकते हैं। इसे 33 फीसदी छूट के साथ 1,399 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications पावर 400W / 800W हीटिंग टाइप इंफ्रारेड सेफ्टी टिप-ओवर प्रोटेक्शन मटेरियल फायर रिटार्डेंट बॉडी क्यों खरीदें साइलेंट ऑपरेशन, बिना फैन के टिप-ओवर प्रोटेक्शन से बेहतर सेफ्टी एंटी-रस्ट रिफ्लेक्टर हल्का और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरे के लिए सीमित हवा सर्कुलेशन नहीं करता बिजली खपत बढ़ सकती है

यह हीट कन्वेक्टर रूम हीटर है, 2000W की पावर के साथ आता है। इसमें एडजस्टेबल थर्मोस्टैट दिया गया है। इसमें ओवरहीट प्रोटेक्शन और शॉक-प्रूफ बॉडी दी गई है। यह हीटर 33 फीसदी छूट के साथ 1,599 में उपलब्ध है।

Specifications पावर 2000W हीटिंग टाइप हीट कन्वेक्टर थर्मोस्टैट एडजस्टेबल पोजिशन हॉरिजॉन्टल / वर्टिकल क्यों खरीदें 2000W पावर से तेज और प्रभावी हीटिंग एडजस्टेबल थर्मोस्टैट ओवरहीट प्रोटेक्शन से बेहतर सेफ्टी शॉक-प्रूफ बॉडी क्यों खोजें विकल्प फैन की आवाज़ हल्की हो सकती है ज्यादा बिजली खपत बहुत छोटे कमरों के लिए ज्यादा पावरफुल

यह भी एक हीट कन्वेक्टर रूम हीटर है, जो 2000W पावर के साथ आता है। इसमें ओवरहीट प्रोटेक्शन, कूल-टच हैंडल और ISI सर्टिफिकेशन दिया गया है। यह हीटर 25 फीसदी छूट के साथ 2,399 में उपलब्ध है।

Specifications पावर 2000W फैन स्पीड 2 हीटिंग टाइप कन्वेक्शन सेफ्टी थर्मल कट-आउट, ओवरहीट प्रोटेक्शन, क्यों खरीदें 2000W पावर से तेज हीटिंग 3 हीटिंग मोड, जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल 2 फैन स्पीड, बेहतर एयर सर्कुलेशन ट्विन टर्बो डिजाइन से समान गर्मी ओवरहीट प्रोटेक्शन और थर्मल कट-आउट क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरों के लिए सीमित फैन के कारण हल्की आवाज़ बिजली खपत अपेक्षाकृत ज्यादा

यह हैलोजन रॉड्स के जरिए तुरंत गर्मी देता है। इसमें 3 हैलोजन रॉड्स और 3 हीट सेटिंग्स मिलती हैं, जिससे आप जरूरत के हिसाब से तापमान एडजस्ट कर सकते हैं। 180 डिग्री रोटेशन, शॉक-प्रूफ बॉडी और ISI सर्टिफिकेशन इसे घर के लिए सुरक्षित बनाते हैं। यह हीटर 50% छूट के साथ सिर्फ 1,799 में मिल रहा है।

Specifications पावर 1200W हीट सेटिंग्स 3 हीटिंग टेक्नोलॉजी हैलोजन रूम साइज 150 sq ft तक वारंटी 2 साल क्यों खरीदें हैलोजन रॉड्स से तुरंत गर्मी 3 हीट सेटिंग्स, एडजस्टेबल टेम्परेचर 180° रोटेशन, बेहतर हीट कवरेज शॉक-प्रूफ बॉडी, सुरक्षित इस्तेमाल क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरे के लिए उपयुक्त नहीं फैन न होने से हीट दूर तक नहीं जाती बिजली खपत ज्यादा

यह ऑयल फील्ड रूम हीटर है, जो ऑयल-फिल्ड रेडिएटर (OFR) के साथ ही PTC हीटिंग टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन के साथ आता है। इसमें 3 हीट सेटिंग्स, टिल्ट-स्विच प्रोटेक्शन, और बिल्ट-इन व्हील्स हैं। यह अमेजन पर 51 फीसदी छूट के साथ 10,629 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications पावर 2900W हीट सेटिंग्स 3 सेफ्टी टिल्ट-स्विच प्रोटेक्शन मूवमेंट बिल्ट-इन व्हील्स क्यों खरीदें लंबे समय तक गर्मी बनाए रखता है जल्दी और समान रूप से हीटिंग ऑक्सीजन कम नहीं करता बिल्ट-इन व्हील्स से आसानी से कमरे में मूव क्यों खोजें विकल्प भारी और बड़े कमरे के लिए पोर्टेबल नहीं शुरुआती कीमत थोड़ी महंगी जल्दी गर्मी नहीं

यह 2900W एक एडवांस्ड ऑयल फिल्ड रूम हीटर है, जो PTC फैन हीटर है। इसमें M-Shaped 11 फिन्स डिजाइन दी गई है। इसमें 5 हीट सेटिंग्स, टिल्ट और ऑटो शट-ऑफ प्रोटेक्शन, और 360° व्हील्स हैं। Amazon पर यह 10 फीसद छूट के साथ 13,999 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications फिन्स 11 M-Shaped हीट सेटिंग्स 5 वारंटी 2 साल हीट आउटपुट 125°C क्यों खरीदें ज्यादा सतह क्षेत्र और तेजी से गर्मी 2900W तक एडजस्टेबल हीटिंग तेल धीरे-धीरे पूरे कमरे में गर्मी फैलती है 360° कैस्टर व्हील्स पूरे कमरे में समान और आरामदायक गर्मी क्यों खोजें विकल्प शुरुआती कीमत ज़्यादा पोर्टेबल नहीं छोटे रूम में अधिकतम क्षमता

यह 2200W वाला ऑयल फिल्ड हीटर है जो तेजी से और समान रूप से कमरे को गर्म करता है। इसमें 11 M-Shaped फिन्स, 4 हीट मोड्स, स्मार्ट ऐप और रिमोट कंट्रोल, और इको मोड जैसी सुविधाएँ हैं। इसे अमेजन से 30 फीसदी छूट के साथ 13,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications पावर 2200W फिन्स 11 M-Shaped सेफ्टी ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन क्यों खरीदें 11 M-Shaped फिन्स बिजली का बिल कम करने में मददगार ऐप या रिमोट से घर के किसी भी कोने से नियंत्रित करें Eco मोड से व्यक्तिगत तापमान सेटिंग क्यों खोजें विकल्प शुरुआती कीमत थोड़ी अधिक भारी और बड़े रूम के लिए ज्यादा पोर्टेबल नहीं स्मार्ट फीचर्स का फायदा

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।