पैसे बर्बाद करने से बचें! नया Refrigerator खरीदने से पहले चेक करें ये ज़रूरी बातें, देखें बेस्ट मॉडल्स, Amzon दे रहा ऑफर
भारत में सबसे बेहतरीन फ्रिज की तलाश कर रहे लोगों के लिए यह एक कम्पलीट गाइड है, जो आपके बजट और ज़रूरतों के अनुसार सही विकल्प चुनने में मदद करेगी। इसमें दिए गए एडवांस फीचर्स और कूलिंग टेक्नोलॉजी की मदद से आपका खाना लंबे समय तक बिल्कुल ताजा और सुरक्षित रहेगा।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
एक अच्छा रेफ्रिजरेटर (फ्रिज) हर भारतीय रसोई का सबसे जरूरी हिस्सा है। आज के समय में मार्केट में सिंगल डोर, डबल डोर, साइड-बाय-साइड और मल्टी-डोर जैसे कई विकल्प उपलब्ध हैं, जो लेटेस्ट कनवर्टिबल मोड्स और डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। यह गाइड भारत के सबसे बेहतरीन फ्रिज ब्रांड्स (जैसे Samsung, LG, Whirlpool और Haier) के टॉप मॉडल्स को शॉर्टलिस्ट करने में आपकी मदद करती है।
इस लेख में हमने बिजली की कम खपत, लंबे समय तक फ्रेशनेस बनाए रखने की क्षमता और बजट-फ्रेंडली विकल्पों पर विशेष ध्यान दिया है। चाहे आप अकेले रहते हों या आपकी एक बड़ी जॉइंट फैमिली हो, यहाँ आपको 15,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक के बजट में सबसे टिकाऊ और धांसू फीचर्स वाले फ्रिज की पूरी लिस्ट मिलेगी।
इसके अलावा, नया फ्रिज खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए—जैसे कि कैपेसिटी (Liters), स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन और वारंटी—इन सब की पूरी जानकारी यहाँ दी गई है। इस गाइड को पढ़कर आप अपने घर के लिए एक ऐसा स्मार्ट और भरोसेमंद फ्रिज चुन सकेंगे, जो आपके खाने को हमेशा फ्रेश रखेगा और बिजली का बिल भी जेब पर भारी नहीं पड़ने देगा।
1. Samsung 189 L, 5 Star, Digital Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (RR21H2H25UZ/HL, Midnight Blossom Blue, Base Stand Drawer, Single Touch Defrost, 2026 Model)
आकर्षक 'मिडनाइट ब्लॉसम ब्लू' पैटर्न और हॉरिजॉन्टल कर्व डोर डिजाइन के साथ आने वाला यह फ्रिज आपकी रसोई को मॉडर्न लुक देता है। डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ, यह न सिर्फ खाने को 15 दिनों तक फ्रेश रखता है बल्कि बिजली के बिल को भी नाममात्र कर देता है। इसके नीचे दिया गया 'बेस स्टैंड दराज' आलू और प्याज जैसी सूखी सब्जियों को रखने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार बिजली बचत
डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर
स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन
बेस स्टैंड ड्रॉर
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग
बहुत बड़ी फैमिली या बहुत ज्यादा बर्फ/जमे हुए खाद्य पदार्थ स्टोर करने के लिए छोटा पड़
2. Whirlpool 235 L Frost Free Triple-Door Refrigerator | Zeolite Technology | Microblock Technology(FP 253D PROTTON ROY RADIANT STEEL(Z), Up to 44% Reduction in Cold Air Loss*]
यह भारत का एकमात्र ऐसा अनूठा फ्रिज है जो 3-डोर डिजाइन के साथ आता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका अलग से दिया गया एक्टिव फ्रेश जोन (निचला दराज) है, जो फलों और सब्जियों को लंबे समय तक ताजा रखता है और गंध को आपस में मिलने नहीं देता। 'रेडिएंट स्टील' फिनिश के साथ आने वाला यह फ्रिज फ्रॉस्ट-फ्री तकनीक से लैस है, यानी इसमें आपको मैन्युअल रूप से बर्फ साफ करने की झंझट नहीं होगी। मिडियम साइज फैमिली (3-4 सदस्यों) के लिए यह एक बेहद उपयोगी और एडवांस फीचर्स वाला रेफ्रिजरेटर है।
Specifications
क्यों खरीदें
अनोखा ट्रिपल-डोर डिजाइन
शानदार बिजली बचत
ज़ियोलाइट टेक्नोलॉजी
माइक्रोब्लॉक टेक्नोलॉजी
क्यों खोजें विकल्प
इन्वर्टर कंप्रेसर के मुकाबले थोड़ी ज्यादा आवाज
एनर्जी स्टार रेटिंग की कमी
3. Godrej 180 L 2 Star| 5 Years Comprehensive Warranty | Toughened Glass Shelves | Single Door Refrigerator (2026 Model, RD EDGE 205BN TRF BR BL, Berry Blue)
बेरी ब्लू कलर और खूबसूरत फ्लोरल डिजाइन के साथ आने वाला यह फ्रिज आपकी रसोई की रौनक बढ़ा देता है। 180 लीटर की क्षमता के साथ यह छोटे परिवारों (2-3 सदस्यों), कुंवारे लोगों या स्टूडेंट्स के लिए एकदम परफेक्ट है। इस फ्रिज की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी 5 साल की व्यापक वारंटी है, जो इस बजट रेंज में बहुत ही कम ब्रांड्स दे पाते हैं। यह एक डायरेक्ट-कूल रेफ्रिजरेटर है जो आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को बहुत ही किफायती दाम में पूरा करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार बजट-फ्रेंडली कीमत
5 साल की बड़ी वारंटी
टफंड ग्लास शेल्व्स
आकर्षक लुक
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
बड़ी फैमिली के लिए छोटा
4. IFB 197L 5 Star Advanced Inverter Direct-Cool Single Door Refrigerator with 30 Hrs Cooling Retention, XL Bottle Bin, Big Vegetable Box & 4 Year Super Warranty (2026, IFBDC-223EYBSE, Brush Grey)
ब्रश ग्रे कलर के बेहद एलीगेंट और मॉडर्न लुक वाले इस फ्रिज को 2-3 सदस्यों के छोटे परिवारों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस फ्रिज की सबसे बड़ी खासियत इसकी 30 घंटे की कूलिंग रिटेंशन क्षमता है, जो लंबे समय तक पावर कट होने पर भी खाने को खराब नहीं होने देती। 5-स्टार एनर्जी रेटिंग, एडवांस इन्वर्टर कंप्रेसर और भारत में पहली बार मिलने वाली 4 साल की सुपर वारंटी के साथ यह फ्रिज तकनीक, बचत और भरोसे का एक बेहतरीन पैकेज है।
Specifications
क्यों खरीदें
30+ घंटे का कूलिंग बैकअप
शानदार बिजली बचत
IFB सुपर वारंटी
ज़बरदस्त स्टोरेज स्पेस
सुपर फास्ट आइस मेकिंग
क्यों खोजें विकल्प
मैन्युअल डिफ्रॉस्टिंग
कीमत थोड़ी सी ज्यादा
5. ROCKWELL Mini Fridge with Freezer, 5 Year Warranty, Direct Cool Technology, Single Door Refrigerator Ideal for Bedroom, Small Spaces, Hostels, and Offices, Grey (MB 100)
यह मिनी फ्रिज 'ग्रे' कलर के सिंपल और क्लासी लुक में आता है, जो कम जगह में भी आसानी से फिट हो जाता है। 92 लीटर की क्षमता के साथ आने वाला यह रेफ्रिजरेटर आपकी पानी की बोतलें, कोल्ड ड्रिंक्स, स्नैक्स, बची हुई चीजें और दवाइयाँ या स्किनकेयर प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस बजट-फ्रेंडली मिनी फ्रिज की सबसे बड़ी खासियत इस पर मिलने वाली 5 साल की लंबी वारंटी है, जो आमतौर पर छोटे फ्रिज में देखने को नहीं मिलती।
Specifications
क्यों खरीदें
कॉम्पैक्ट और स्पेस-सेविंग डिजाइन
5 साल की लंबी वारंटी
इन-बिल्ट फ्रीजर
बेहतरीन बॉटल स्पेस
क्यों खोजें विकल्प
इंटीरियर लाइट की कमी
मैन्युअल डिफ्रॉस्टिंग
6. Voltas Beko, A Tata Product 472 L Side by Side Frost Free Refrigerator with ProSmart Inverter Compressor (RSB495/FPV300RXID, INOX steel, Electronic Temperature Control and Display)
472 लीटर की भारी क्षमता के साथ यह 5 या उससे अधिक सदस्यों वाले बड़े परिवारों के लिए एकदम सही है। इसमें दरवाजे पर ही इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेचर कंट्रोल और डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है, जिससे आप बिना फ्रिज खोले भी अंदर का तापमान नियंत्रित कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल स्टोरेज
ProSmart इन्वर्टर कंप्रेसर
मल्टी एयर फ्लो
फ्रॉस्ट-फ्री और ऑटो-डिफ्रॉस्ट
प्रीमियम इंटीरियर
क्यों खोजें विकल्प
ज्यादा जगह की जरूरत
कीमत ज्यादा
7. SHARP 285 L Frost Free Double Door 2 Star Refrigerator |Japan 7 Shield Protection|Hi-Tech Inverter |(Coffee Hairline, SJ-FF335V2-PCH)
यह फ्रिज बेहद यूनिक और आकर्षक कॉफ़ी हेयरलाइन कलर फिनिश में आता है, जो आपकी रसोई को एक एकदम नया और प्रीमियम लुक देता है। इसमें मिलने वाला 7-इन-1 कनवर्टिबल मोड इसे बेहद खास बनाता है, जिसकी मदद से आप मौसम और अपनी जरूरत के अनुसार फ्रिज के अलग-अलग हिस्सों को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा, सुरक्षा के मामले में यह जापानी '7 शील्ड प्रोटेक्शन' के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
7-इन-1 ऑल वेदर कनवर्टिबल
जापान 7 शील्ड प्रोटेक्शन
हाई-टेक इन्वर्टर कंप्रेसर
360 डिग्री कूलिंग और फ्रेशनेस
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
फ्रीजर क्षमता बहुत ज्यादा फ्रोजन फूड (जमे हुए खाद्य पदार्थ) रखने वालों को थोड़ी कम
1. क्या फ्रिज को लगातार 24 घंटे चालू रखना चाहिए?
हाँ, रेफ्रिजरेटर को लगातार चालू रखने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। इसे बीच-बीच में बंद करने से कंप्रेसर पर दबाव पड़ता है और बिजली की खपत भी अधिक होती है।
2. फ्रिज को दिन में कितनी देर तक चलना चाहिए?
एक सामान्य रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर हर घंटे में लगभग 30 से 45 मिनट तक चलता है। हालांकि, यह आपके उपयोग और कमरे के तापमान पर भी निर्भर करता है।
3. फ्रिज में बर्फ क्यों जमती है और इसे कैसे रोकें?
सामान्य फ्रिज में अधिक नमी के कारण बर्फ जमती है। इसे साफ करने के लिए 'डीफ्रॉस्ट' बटन दबाएं। फ्रॉस्ट-फ्री रेफ्रिजरेटर में यह समस्या नहीं होती है। कॉइल्स की नियमित सफाई बहुत जरूरी है।
4. नया फ्रिज खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
फ्रिज की क्षमता (लीटर), एनर्जी रेटिंग (स्टार), इन्वर्टर कंप्रेसर और अपने परिवार की जरूरतों के अनुसार टाइप (सिंगल डोर या डबल डोर) का ध्यान रखें। नया मॉडल चुनते समय विस्तृत जानकारी के लिए आप Jagran की खरीदारी मार्गदर्शिका पढ़ सकते हैं।
5. फ्रिज से अजीब आवाजें क्यों आती हैं?
यदि फ्रिज समतल सतह पर नहीं रखा है तो आवाज आ सकती है। लेकिन लगातार या बहुत तेज आवाज कंप्रेसर या पंखे में खराबी का संकेत हो सकती है।
6. फ्रिज में कूलिंग न होने पर क्या करें?
एयर वेंट (हवा के रास्ते) में किसी सामान की रुकावट को हटाकर साफ करें। यदि थर्मोस्टैट या गैस में कोई समस्या है, तो आप Bajaj Finserv के माध्यम से समस्याओं और उनके समाधान की पूरी सूची चेक कर सकते हैं।
7. फ्रिज में पका हुआ खाना कितने दिनों तक सुरक्षित रहता है?
पके हुए भोजन को एयर-टाइट कंटेनर में रखने पर यह फ्रिज में 2 से 3 दिन तक सुरक्षित रहता है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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