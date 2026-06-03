स्टूडेंट्स के लिए टैबलेट या लैपटॉप? जानिए आपके बजट में क्या रहेगा बेस्ट
छात्रों के लिए टैबलेट पोर्टेबिलिटी और बजट के मामले में बेहतरीन है, जबकि कोडिंग और भारी प्रोजेक्ट्स के लिए लैपटॉप आज भी सबसे बेस्ट चॉइस है। अपनी पढ़ाई की जरूरतों और बजट को ध्यान में रखकर ही इन दोनों में से सही डिवाइस का चुनाव करें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आज के डिजिटल युग में छात्रों के लिए सही टेक डिवाइस का चुनाव करना बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। टैबलेट बनाम लैपटॉप की इस बहस में दोनों ही डिवाइसेज के अपने-अपने खास फायदे और सीमाएं हैं।
अगर आपका बजट सीमित है और आपकी मुख्य जरूरतें ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना, ई-बुक्स पढ़ना, नोट्स बनाना और प्रेजेंटेशन तैयार करना हैं, तो एक टैबलेट आपके लिए सबसे बेस्ट और किफायती विकल्प है। टैबलेट हल्के, पोर्टेबल और बेहतरीन बैटरी बैकअप के साथ आते हैं, जिन्हें कॉलेज या लाइब्रेरी ले जाना काफी आसान होता है। स्टाइलस की मदद से इस पर हाथ से नोट्स लिखना भी मजेदार होता है।
दूसरी ओर, यदि आप इंजीनियरिंग, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, डेटा एनालिसिस या भारी सॉफ्टवेयर पर काम करने वाले छात्र हैं, तो आपके लिए लैपटॉप ही एकमात्र सही विकल्प है। लैपटॉप में शक्तिशाली प्रोसेसर, बड़ी स्क्रीन, फुल-साइज कीबोर्ड और मल्टीटास्किंग के लिए अधिक रैम मिलती है, जो भारी प्रोजेक्ट्स को आसानी से संभाल सकती है।
संक्षेप में, चुनाव आपकी पढ़ाई की प्रकृति और बजट पर निर्भर करता है। सामान्य और रोजमर्रा के कार्यों के लिए जहां टैबलेट एक स्मार्ट और सस्ता विकल्प है, वहीं एडवांस स्किल्स और भारी काम के लिए आज भी लैपटॉप का कोई मुकाबला नहीं है।
1. OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, 11"(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback, 6GB RAM 128GB Storage, WiFi, Aero Blue
अगर आप 20,000 रुपये से कम के बजट में एक ऐसा टैबलेट ढूंढ रहे हैं जो पढ़ाई, मनोरंजन और रोजमर्रा के कामों को आसानी से संभाल सके, तो OnePlus Pad Lite आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकता है। यह टैबलेट अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी 9340 mAh बैटरी, 11-इंच की शानदार डिस्प्ले और दमदार प्रोसेसर के साथ आता है। एयरो ब्लू रंग में मिलने वाला यह वाई-फाई टैबलेट न सिर्फ दिखने में प्रीमियम है, बल्कि परफॉर्मेंस के मामले में भी काफी मजबूत है।
Specifications
क्यों खरीदें
सेगमेंट की सबसे बड़ी बैटरी
शानदार डिस्प्ले
सिनेमैटिक ऑडियो
स्मूथ सॉफ्टवेयर और परफॉर्मेंस
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ वाई-फाई वेरिएंट
गेमिंग के लिए सीमित
2. Lenovo Tab (Smartchoice) | 10.1 Inch Display| Wi-Fi Only| 4 GB RAM + 64 GB ROM (Expandable up to 1 TB)| Metal Body| Dual Speakers with Dolby Atmos| Android 14| Color: Polar Blue
यदि आप बजट सेगमेंट में दैनिक कार्यों, ऑनलाइन क्लास और मनोरंजन के लिए एक मजबूत टैबलेट की तलाश में हैं, तो Lenovo Tab (10.1 Inch) एक बेहतरीन विकल्प है। 13,999 की किफायती कीमत पर आने वाला यह टैबलेट प्रीमियम मेटल बॉडी, एंड्रॉयड 14 (Android 14) और डॉल्बी एटमॉस समर्थित डुअल स्पीकर्स के साथ आता है। पोलर ब्लू (Polar Blue) रंग का यह स्टाइलिश टैबलेट छात्रों और उन लोगों के लिए बेस्ट है जो रोजमर्रा के काम के लिए एक भरोसेमंद डिवाइस चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
मजबूत और प्रीमियम डिजाइन
शानदार डिस्प्ले
बढ़िया ऑडियो क्वालिटी
लेटेस्ट सॉफ्टवेयर
क्यों खोजें विकल्प
गेमिंग के लिए नहीं
सिर्फ वाई-फाई कनेक्टिविटी
3. Samsung Galaxy Tab S10 Lite with AI [Smartchoice], S Pen in-Box, 27.7 cm (10.9 Inch) Display, Object Eraser, 90Hz Refresh Rate, IP42 Rating, 6GB RAM, 128GB Storage, Wi-Fi Tablet, Gray
यदि आप प्रीमियम फीचर्स, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी के लिए एक बेहतरीन मिड-रेंज टैबलेट की तलाश में हैं, तो Samsung Galaxy Tab S10 Lite एक स्मार्ट चॉइस है। 34,499 रुपये की आकर्षक कीमत पर मिलने वाला यह टैबलेट Galaxy AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) फीचर्स और बॉक्स के अंदर मुफ्त S Pen के साथ आता है। मात्र 6.6 mm की स्लिम प्रोफाइल, 10.9-इंच की बड़ी स्क्रीन और ग्रे कलर का यह वाई-फाई टैबलेट छात्रों, प्रोफेशनल्स और आर्टिस्ट्स के लिए एक ऑल-राउंडर डिवाइस है।
Specifications
क्यों खरीदें
Galaxy AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का सपोर्ट
S Pen इन-द-बॉक्स
प्रीमियम और स्लिम डिजाइन
धूल और पानी से सुरक्षा
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ वाई-फाई वेरिएंट
चार्जर शायद बॉक्स में न हो
4. Redmi Pad 2 Pro [Smartchoice] | 12000mAh | Snapdragon 7s Gen 4 | 12.1-inch,2.5K Display |83+ Days Standby |HyperOS 2 |120Hz |Dolby Vision Atmos |Wi-Fi 6 |AI Powered | 8GB, 128GB | Quick Silver
यदि आप मिड-रेंज बजट में एक ऐसा टैबलेट ढूंढ रहे हैं जो बड़ी स्क्रीन, दमदार परफॉर्मेंस और कभी न खत्म होने वाली बैटरी लाइफ के साथ आए, तो Redmi Pad 2 Pro आपके लिए एक स्मार्ट चॉइस हो सकता है। 26,999 रुपये की कीमत पर मिलने वाला यह टैबलेट 12,000 mAh की मॉन्स्टर बैटरी और पावरफुल Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर से लैस है। 12.1-इंच की विशाल 2.5K डिस्प्ले और क्विक सिल्वर रंग का यह वाई-फाई 6 टैबलेट छात्रों से लेकर गेमर्स और ऑफिस गोअर्स के लिए एक बेहतरीन पावरहाउस है।
Specifications
क्यों खरीदें
मॉन्स्टर बैटरी बैकअप
सिनेमैटिक 2.5K डिस्प्ले
दमदार परफॉर्मेंस
लेटेस्ट HyperOS 2 और AI फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
स्टाइलस और कीबोर्ड बॉक्स में नहीं
सिर्फ वाई-फाई वेरिएंट
5. ECOPAD Android 13 Tablet 2023 - 10 Inch With 6GB RAM, 64GB ROM, 1TB Expanded, Quad-Core, 2 in 1 With Keyboard Mouse, Wi-Fi 6, Bluetooth, GMS Certified IPS Touch Screen - Black Set
यदि आपका बजट 10,000 रुपये से कम है और आप एक ऐसा डिवाइस चाहते हैं जो टैबलेट और लैपटॉप दोनों का काम कर सके, तो ECOPAD 2-in-1 Tablet एक बेहतरीन वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प है। मात्र 9,635 रुपये की कीमत में आने वाले इस टैबलेट के साथ कीबोर्ड और माउस बॉक्स में ही मुफ्त मिलते हैं, जो इसे एक मिनी-लैपटॉप बना देते हैं। 10.1-इंच की स्क्रीन, लेटेस्ट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और GMS सर्टिफिकेशन के साथ यह ब्लैक सेट बजट फ्रेंडली खरीदारों के लिए एक आकर्षक डील है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार 2-इन-1 कॉम्बो
बजट में बड़ी रैम और स्टोरेज
लेटेस्ट एंड्रॉयड और गूगल सर्टिफिकेशन
फास्ट कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
लोकल ब्रांड
हैवी गेमिंग या हाई-क्वालिटी फोटोग्राफी के लिए नहीं
6. IKALL N11 Tablet – 7 inch HD Display, Android 8.0, Quad-Core Processor, 2GB RAM, 16GB Storage & 3000mAh Battery - Black
यदि आप अपने बच्चों के बुनियादी कार्यों, ऑनलाइन राइम देखने या डिजिटल पढ़ाई की शुरुआत के लिए सबसे सस्ता डिवाइस ढूंढ रहे हैं, तो IKALL N11 Tablet एक शुरुआती विकल्प हो सकता है। मात्र 3,999 रुपये की बेहद किफायती कीमत पर आने वाला यह मेड इन इंडिया टैबलेट 7-इंच की कॉम्पैक्ट स्क्रीन और ब्लैक (Black) कलर के साथ आता है। यह उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनका बजट बेहद सीमित है और जिन्हें केवल बहुत ही बेसिक फीचर्स की आवश्यकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद किफायती
कॉम्पैक्ट और लाइटवेट
बढ़ाया जा सकने वाला स्टोरेज
मेड इन इंडिया
क्यों खोजें विकल्प
पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम
कम यूजर रेटिंग
7. XIAOMI Pad 8 Creator's Edition with Focus Pen Pro [Smartchoice] Flagship Snapdragon 8s Gen 4 |11.2" 3.2K | 12GB, 256GB | Ultra Slim Metal Design | 9200mAh Battery HyperAI | Wi-Fi 7 | Graphite Grey
यदि आप बिना किसी समझौते के एक अल्टीमेट फ्लैगशिप टैबलेट की तलाश में हैं जो लैपटॉप जैसे भारी-भरकम कामों को भी आसानी से संभाल सके, तो XIAOMI Pad 8 Creator's Edition आपके लिए ही बना है। 41,999 रुपये की कीमत में आने वाला यह टैबलेट इंडस्ट्री-लीडिंग Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर और बेहद सटीक Focus Pen Pro से लैस है। 11.2-इंच की क्रिस्टल क्लियर 3.2K डिस्प्ले, 12GB रैम और अल्ट्रा-स्लिम मेटल डिजाइन के साथ ग्रेफाइट ग्रे रंग का यह टैबलेट डिजिटल क्रिएटर्स, वीडियो एडिटर्स और प्रोफेशनल्स के लिए एक बेहतरीन पावरहाउस है।
Specifications
क्यों खरीदें
अविश्वसनीय फ्लैगशिप परफॉर्मेंस
Focus Pen Pro इन-द-बॉक्स
क्लास-लीडिंग 3.2K डिस्प्ले
वाई-फाई 7 सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ वाई-फाई वेरिएंट
कीबोर्ड अलग से खरीदना होगा
1. क्या मैं अपने कंप्यूटर को टैबलेट से बदल सकता हूं?
हां, लेकिन यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपका काम क्या है।
अगर आपका रोजमर्रा का काम ऑनलाइन क्लासेस लेना, ई-बुक्स पढ़ना, ईमेल का जवाब देना, नोट्स बनाना, फिल्में देखना या सोशल मीडिया चलाना है, तो आप बिल्कुल अपने कंप्यूटर को एक अच्छे टैबलेट (जैसे iPad, Samsung Galaxy Tab या Xiaomi Pad) से बदल सकते हैं। आज के टैबलेट्स के साथ आप अलग से कीबोर्ड और माउस जोड़कर उन्हें एक मिनी-लैपटॉप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।
2. लैपटॉप पर टैबलेट का उपयोग करने के क्या नुकसान हैं?
लैपटॉप को छोड़कर टैबलेट अपनाने के कुछ मुख्य नुकसान नीचे दिए गए हैं,
सीमित मल्टीटास्किंग (Limited Multitasking): लैपटॉप में आप एक साथ दर्जनों ऐप्स और ब्राउज़र टैब खोलकर आसानी से काम कर सकते हैं। टैबलेट में स्क्रीन छोटी होती है और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम (Android/iOS) लैपटॉप की तरह भारी मल्टीटास्किंग को आसानी से नहीं संभाल पाता।
टाइपिंग और एर्गोनॉमिक्स : टैबलेट का कीबोर्ड छोटा होता है। अगर आपको कोडिंग, ब्लॉगिंग या लंबी रिपोर्ट्स लिखनी हैं, तो टैबलेट पर घंटों टाइप करना थकाऊ और असुविधाजनक हो सकता है।
सीमित पोर्ट्स : लैपटॉप में पेनड्राइव, माउस, प्रोजेक्टर और हार्ड डिस्क लगाने के लिए कई पोर्ट्स (USB, HDMI) होते हैं। टैबलेट में आमतौर पर सिर्फ एक ही टाइप-सी पोर्ट होता है, जिसके लिए आपको अलग से एडॉप्टर खरीदना पड़ता है।
कीमत : एक अच्छे टैबलेट को लैपटॉप जैसा बनाने के लिए आपको अलग से कीबोर्ड, माउस और पेन खरीदना पड़ता है, जिससे उसकी कुल कीमत एक अच्छे लैपटॉप जितनी या उससे भी ज्यादा हो जाती है।
3. टैबलेट लैपटॉप की जगह क्यों नहीं ले सकते?
टैबलेट चाहकर भी पूरी तरह लैपटॉप की जगह नहीं ले सकते, इसके पीछे कुछ ठोस तकनीकी कारण हैं,
सॉफ्टवेयर की सीमाएं : लैपटॉप पर विंडोज (Windows) या मैक (macOS) जैसे डेस्कटॉप-ग्रेड ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं। फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, ऑटोकैड (AutoCAD) और कोडिंग सॉफ्टवेयर (जैसे VS Code) के जो फुल-वर्जन लैपटॉप पर चलते हैं, उनके मोबाइल या टैबलेट ऐप्स बहुत ही बेसिक होते हैं।
प्रोसेसर की ताकत: लैपटॉप में बड़े प्रोसेसर और कूलिंग फैन होते हैं, जो भारी सॉफ्टवेयर चलने पर भी गर्म नहीं होते। टैबलेट्स पतले होते हैं और उनमें फैन नहीं होते, इसलिए वे भारी काम (जैसे 4K वीडियो एडिटिंग या 3D रेंडरिंग) लगातार नहीं कर सकते।
फाइल मैनेजमेंट : लैपटॉप में फाइलों को व्यवस्थित करना, डाउनलोड करना और अलग-अलग फोल्डर्स में ट्रांसफर करना बहुत आसान होता है, जबकि टैबलेट में फाइल सिस्टम काफी सीमित होता है।
निष्कर्ष:
टैबलेट चुनें: यदि आपकी प्राथमिकता पोर्टेबिलिटी (हल्का होना), बेहतरीन बैटरी लाइफ, पढ़ाई, नोट्स बनाना और मनोरंजन है।
लैपटॉप चुनें: यदि आपकी प्राथमिकता कोडिंग, भारी सॉफ्टवेयर चलाना, वीडियो एडिटिंग, ऑफिस का बहुत सारा डेटा संभालना और तगड़ी मल्टीटास्किंग है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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