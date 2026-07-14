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Best iPad to Buy in 2026, स्टूडेंट्स से लेकर प्रोफेशनल्स तक, जानें कौन सा iPad है आपके लिए बेस्ट

By Saurabh Verma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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2026 में सही iPad चुनना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान है, चाहे आप स्टूडेंट हों या प्रोफेशनल। हमने आपकी जरूरत के हिसाब से बजट-फ्रेंडली से लेकर पावरफुल मॉडल्स तक की पूरी तुलना की है। जानिए कौन सा iPad आपके लिए सबसे सही निवेश होगा।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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सही iPad का चुनाव करना आपकी व्यक्तिगत जरूरतों और बजट पर निर्भर करता है, क्योंकि Apple ने हर वर्ग के लिए विशेष मॉडल्स पेश किए हैं। यदि आप एक छात्र हैं या केवल बेसिक कार्यों जैसे पढ़ाई, नोट्स लेना और वेब ब्राउज़िंग के लिए टैबलेट चाहते हैं, तो 'iPad 11th Gen' आपके लिए सबसे किफायती और बेहतरीन विकल्प है।

Best iPad to Buy in 2026, स्टूडेंट्स से लेकर प्रोफेशनल्स तक, जानें कौन सा iPad है आपके लिए बेस्ट
ipad

वहीं, अगर आप एक क्रिएटिव प्रोफेशनल या ग्राफिक डिजाइनर हैं, जिन्हें हैवी वीडियो एडिटिंग या मल्टीटास्किंग की आवश्यकता है, तो M5 चिपसेट वाला iPad Pro आपकी पहली पसंद होनी चाहिए। यह अपने शानदार OLED डिस्प्ले और बेहतरीन परफॉरमेंस के साथ लैपटॉप को कड़ी टक्कर देता है। इन दोनों के बीच का एक बेहतरीन संतुलन iPad Air (M4) है, जो स्टूडेंट्स और क्रिएटर्स, दोनों की जरूरतों को बखूबी पूरा करता है।

इसके अलावा, जो लोग सफर के दौरान टैबलेट का उपयोग करना पसंद करते हैं, उनके लिए पोर्टेबल iPad Mini (A17 Pro) एक प्रीमियम और पावरफुल विकल्प है। हमारा यह आर्टिकल आपको 2026 के सभी प्रमुख मॉडल्स की तुलना, उनके फीचर्स और आपके लिए सही चुनाव करने में मदद करने के लिए तैयार किया गया है। सही iPad चुनकर आप अपने काम और मनोरंजन के अनुभव को और भी बेहतर बना सकते हैं।

यदि आप एक ऐसा टैबलेट तलाश रहे हैं जो लैपटॉप जैसी पावर और टैबलेट जैसी पोर्टेबिलिटी का सही मेल हो, तो Apple iPad Air 13″ (M3 Chip) 2026 में एक शानदार विकल्प है। अपनी बड़ी लिक्विड रेटिना डिस्प्ले और शक्तिशाली M3 चिप के साथ, यह डिवाइस विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाया गया है जो Apple Intelligence की आधुनिक सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं। चाहे आप क्रिएटिव काम कर रहे हों, वीडियो एडिटिंग में व्यस्त हों या प्रोफेशनल मल्टीटास्किंग, यह iPad Air आपकी उत्पादकता को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है।

Specifications

कनेक्टिविटी
Wi-Fi 6E + 5G Cellular
सुरक्षा
Touch ID (पावर बटन में)
OS
iPadOS
एक्सेसरी सपोर्ट
Apple Pencil Pro, Magic Keyboard

क्यों खरीदें

...

शक्तिशाली M3 चिप

...

बड़ी डिस्प्ले

...

शानदार कनेक्टिविटी

...

प्रोडक्टिविटी फीचर्स

क्यों खोजें विकल्प

...

उच्च कीमत

...

भारी वजन

एप्पल आईपैड एयर 11-इंच (M3) एक बेहद शक्तिशाली और स्टाइलिश टैबलेट है, जिसे खासतौर पर उन यूजर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो प्रो-लेवल परफॉरमेंस और पोर्टेबिलिटी का बेहतरीन तालमेल चाहते हैं। इसमें एप्पल की दमदार M3 चिप दी गई है, जो इसे Apple Intelligence (एप्पल का एआई सिस्टम) के लिए पूरी तरह तैयार बनाती है। शानदार लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, बेजोड़ स्पीड और ऑल-डे बैटरी लाइफ के साथ यह आईपैड पढ़ाई, ऑफिस के काम, गेमिंग और क्रिएटिव काम (जैसे ड्राइंग और वीडियो एडिटिंग) के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।

Specifications

बैक कैमरा
12MP वाइड कैमरा
ऑपरेटिंग सिस्टम
iPadOS
सिक्योरिटी
Touch ID
कनेक्टिविटी
Wi-Fi 6E, ब्लूटूथ और USB-C पोर्ट
बैटरी लाइफ
ऑल-डे बैटरी लाइफ

क्यों खरीदें

...

शक्तिशाली M3 चिप

...

एप्पल इंटेलिजेंस

...

शानदार डिस्प्ले

...

लैंडस्केप फ्रंट कैमरा

क्यों खोजें विकल्प

...

बॉक्स में एक्सेसरीज़ नहीं

...

डिस्प्ले रिफ्रेश रेट

अगर आप एक विशाल स्क्रीन और बिना किसी रुकावट के इंटरनेट कनेक्टिविटी वाला पावरफुल डिवाइस ढूंढ रहे हैं, तो Apple iPad Air 13″ (M3 Chip, Wi-Fi + Cellular) एक बेहतरीन विकल्प है। Apple के सुपरफास्ट M3 प्रोसेसर और 5G कनेक्टिविटी के साथ आने वाला यह iPad आपको घर हो या बाहर, हर जगह लैपटॉप जैसी स्पीड और काम करने की आजादी देता है।

यह खास तौर पर Apple Intelligence के लिए तैयार किया गया है। इसकी बड़ी 13-इंच की Liquid Retina Display इसे कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए एक पोर्टेबल पावरहाउस बनाती है। इसका Space Gray कलर इसे एक बेहद प्रोफेशनल और प्रीमियम लुक देता है।

Specifications

स्टोरेज
128GB
फ्रंट कैमरा
12MP लैंडस्केप अल्ट्रा-वाइड कैमरा
बैक कैमरा
12MP वाइड कैमरा
सिक्योरिटी
Touch ID
ऑपरेटिंग सिस्टम
iPadOS

क्यों खरीदें

...

विशाल 13-इंच डिस्प्ले

...

5G + Wi-Fi 6E कनेक्टिविटी

...

M3 चिप की सुपरफास्ट परफॉर्मेंस

...

लैंडस्केप फ्रंट कैमरा

क्यों खोजें विकल्प

...

काफी महंगा सौदा

...

स्टोरेज काफी जल्दी भर

अगर आप एक ऐसा टैबलेट चाहते हैं जिसमें लैपटॉप जैसी ताकत हो और स्पेस (स्टोरेज) की कभी कोई कमी न हो, तो Apple iPad Air 11″ (M3 Chip, 1TB) आपके लिए सबसे बेहतरीन प्रीमियम विकल्प है।

यह iPad शक्तिशाली M3 प्रोसेसर और विशाल 1TB स्टोरेज के साथ आता है, जो इसे भारी फाइल्स, 4K वीडियो एडिटिंग प्रोजेक्ट्स और बड़े ऐप्स को स्टोर करने के लिए एक परफेक्ट पोर्टेबल डिवाइस बनाता है। खास तौर पर Apple Intelligence के लिए डिजाइन किया गया यह iPad, खूबसूरत Starlight कलर में आता है और आपके हर काम को बेहद आसान और तेज बना देता है।

Specifications

कनेक्टिविटी
Wi-Fi 6E, ब्लूटूथ और USB-C
फ्रंट कैमरा
12MP लैंडस्केप अल्ट्रा-वाइड कैमरा
बैक कैमरा
12MP वाइड कैमरा
सिक्योरिटी
Touch ID

क्यों खरीदें

...

लैंडस्केप फ्रंट कैमरा

...

शानदार डिस्प्ले

...

Apple Intelligence सपोर्ट

...

M3 चिप की बेमिसाल ताकत

क्यों खोजें विकल्प

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बेहद महंगा

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वही पुराना 60Hz रिफ्रेश रेट

यदि आप एक बड़े स्क्रीन साइज, बेहतरीन स्टाइल और बिना किसी वाई-फाई के हमेशा कनेक्टेड रहने की आजादी चाहते हैं, तो Apple iPad Air 13″ (M3, Wi-Fi + Cellular) आपके लिए एक लाजवाब डिवाइस है। इसका आकर्षक और अनोखा Purple कलर न केवल इसे भीड़ से अलग बनाता है, बल्कि इसे एक बेहद मॉडर्न और प्रीमियम लुक भी देता है।

शक्तिशाली M3 प्रोसेसर और सुपरफास्ट 5G कनेक्टिविटी के साथ आने वाला यह iPad खास तौर पर Apple Intelligence (ऐप्पल के एडवांस्ड एआई फीचर्स) को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसकी 13 इंच की बड़ी Liquid Retina Display पर मल्टीटास्किंग करना, नोट्स बनाना या कंटेंट क्रिएट करना बिल्कुल एक मिनी-लैपटॉप जैसा अनुभव देता है।

Specifications

नेटवर्क & कनेक्टिविटी
Wi-Fi 6E + 5G Cellular
स्टोरेज
128GB
बैटरी लाइफ
ऑल-डे बैटरी लाइफ
कम्पैटिबिलिटी
Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) और Magic Keyboard

क्यों खरीदें

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आकर्षक पर्पल कलर

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बड़ी 13-इंच की स्क्रीन

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5G सेल्यूलर कनेक्टिविटी

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M3 चिप की बेजोड़ ताकत

क्यों खोजें विकल्प

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बजट काफी ज्यादा

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60Hz रिफ्रेश रेट

यदि आप एक बड़ी स्क्रीन, लैपटॉप जैसी पावर और एक फ्रेश व स्टाइलिश लुक की तलाश में हैं, तो Apple iPad Air 13″ (M3, Wi-Fi + Cellular) का Blue (नीला) वेरिएंट आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। इसका स्लीक और कूल ब्लू मैटेलिक फिनिश इसे एक मॉडर्न और बेहद एलीगेंट लुक देता है।

यह iPad शक्तिशाली M3 चिप और सुपरफास्ट 5G कनेक्टिविटी से लैस है, जिसे खास तौर पर Apple Intelligence (ऐप्पल के एडवांस्ड एआई फीचर्स) को स्मूथली चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी शानदार 13-इंच की Liquid Retina Display पर काम करना या गेमिंग करना एक अलग ही लेवल का अनुभव देता है, चाहे आप घर पर हों या सफर में।

Specifications

प्रोसेसर
Apple M3 चिप
नेटवर्क & कनेक्टिविटी
Wi-Fi 6E + 5G Cellular
फ्रंट कैमरा
12MP लैंडस्केप अल्ट्रा-वाइड कैमरा
सुरक्षा
Touch ID
एक्सेसरीज कम्पैटिबिलिटी
Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) और Magic Keyboard

क्यों खरीदें

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प्रीमियम ब्लू शेड

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बड़ा और इमर्सिव 13-इंच डिस्प्ले

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5G + Wi-Fi 6E की आजादी

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M3 प्रोसेसर का पावरहाउस

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लैंडस्केप सेंटर स्टेज कैमरा

क्यों खोजें विकल्प

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सिर्फ 60Hz का रिफ्रेश रेट

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काफी महंगा बजट

यदि आप टैबलेट की दुनिया में बिना किसी समझौते के सबसे बड़ी स्क्रीन और विशाल स्टोरेज का कॉम्बो चाहते हैं, तो Apple iPad Air 13″ (M3 Chip, 1TB) एक अल्टीमेट पावरहाउस है। इसका प्रीमियम Starlight कलर इसे एक बेहद क्लासी, शैंपेन-गोल्ड जैसा मॉडर्न लुक देता है।

यह iPad शक्तिशाली M3 प्रोसेसर और 1TB (टेराबाइट) की विशाल स्टोरेज के साथ आता है, जिसे विशेष रूप से Apple Intelligence (ऐप्पल के एडवांस्ड एआई फीचर्स) को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। 13-इंच की बड़ी Liquid Retina Display के साथ यह डिवाइस उन प्रोफेशनल्स, वीडियो एडिटर्स और डिजाइनर्स के लिए बेस्ट है जो लैपटॉप को अलविदा कहकर एक पोर्टेबल टच-स्क्रीन डिवाइस पर शिफ्ट होना चाहते हैं।

Specifications

कनेक्टिविटी
Wi-Fi 6E, ब्लूटूथ और USB-C पोर्ट
फ्रंट कैमरा
12MP लैंडस्केप अल्ट्रा-वाइड कैमरा
बैक कैमरा
12MP वाइड कैमरा
सुरक्षा
Touch ID
ऑपरेटिंग सिस्टम
iPadOS

क्यों खरीदें

...

विशाल 1TB स्टोरेज स्पेस

...

बड़ा और इमर्सिव 13-इंच डिस्प्ले

...

M3 चिप की बेजोड़ ताकत

...

लैंडस्केप 12MP कैमरा

क्यों खोजें विकल्प

...

काफी ज्यादा कीमत

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बॉक्स में एक्सेसरीज शामिल नहीं

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रिफ्रेश रेट अभी भी 60Hz

1. 2026 में कौन सा iPad खरीदना सबसे सही है?

2026 में आपकी जरूरतों के हिसाब से तीन बेहतरीन विकल्प हैं:

ज्यादातर लोगों के लिए बेस्ट : iPad Air (M4, 2026)मार्च 2026 में Apple ने नया M4 चिप वाला iPad Air लॉन्च किया है। यह कीमत और परफॉर्मेंस का सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इसमें आपको 'Apple Intelligence' (एप्पल एआई) का पूरा सपोर्ट मिलता है और यह Apple Pencil Pro को भी सपोर्ट करता है। छात्रों और क्रिएटर्स के लिए यह सबसे बेस्ट है।

कम बजट वालों के लिए बेस्ट : iPad 11th Gen (2025)अगर आप सिर्फ पढ़ाई, वीडियो देखने और नॉर्मल ब्राउज़िंग के लिए आईपैड चाहते हैं, तो 11th जनरेशन का बेस मॉडल आपके लिए बढ़िया है, जो A16 चिप और 128GB बेस स्टोरेज के साथ आता है।

प्रोफेशनल्स के लिए बेस्ट : iPad Pro (M5)अगर आपका बजट असीमित है और आप हैवी वीडियो एडिटिंग या 3D डिज़ाइनिंग करते हैं, तो M5 चिप वाला iPad Pro सबसे पावरफुल टैबलेट है, जिसमें शानदार Tandem OLED डिस्प्ले मिलता है।

2. क्या 2026 में कोई नया iPad आ रहा है?

हाँ, 2026 के लिए Apple का लाइनअप इस प्रकार है:

iPad Air (M4): यह नया आईपैड मार्च 2026 में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है।

iPad Mini (8th Gen) और बेस iPad (12th Gen): लीक्स और रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2026 के आखिरी महीनों (अक्टूबर या नवंबर) में नया iPad Mini और नया iPad 12th Gen लॉन्च हो सकता है। उम्मीद है कि नए 12th जनरेशन आईपैड में A18 या A19 चिप होगी जो Apple Intelligence को सपोर्ट करेगी।

3. क्या 2026 में iPad 10th Generation खरीदना चाहिए?

नहीं, 2026 में iPad 10th Gen खरीदना समझदारी नहीं होगी। इसके दो बड़े कारण हैं:

Apple Intelligence सपोर्ट नहीं है: iPad 10th gen में A14 बायोनिक चिप है, जो Apple के नए AI फीचर्स को चलाने में सक्षम नहीं है।

कम स्टोरेज और पुराना मॉडल: इसका बेस मॉडल सिर्फ 64GB स्टोरेज के साथ आता है, जो आज के समय में बहुत जल्दी भर जाता है। इसके बजाय, आप iPad 11th Gen (2025) ले सकते हैं जो लगभग समान बजट में 128GB स्टोरेज और बेहतर A16 चिप के साथ आता है।

4. iPad में सबसे बेस्ट जनरेशन कौन सी है?

"बेस्ट" इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है:

ओवरऑल सबसे बेस्ट जनरेशन : M-सीरीज (जैसे M4 या M5) वाले आईपैड सबसे बेस्ट जनरेशन माने जाते हैं। यह बिल्कुल लैपटॉप की तरह काम करते हैं और सालों-साल हैंग नहीं होते।

  • अगर आप 'Pro' मॉडल देख रहे हैं: तो iPad Pro (M5 जनरेशन) दुनिया का सबसे एडवांस टैबलेट है।
  • अगर आप नॉर्मल 'iPad' (सस्ते मॉडल) में देख रहे हैं: तो आने वाला iPad 12th Gen या पुराना iPad 11th Gen सबसे बेस्ट जनरेशन है, क्योंकि इनमें स्टोरेज 128GB से शुरू होती है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

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Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma

सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।

करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।

शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।

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एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।

रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।

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