गैस स्टोव खरीदने से पहले जान लें, Prestige की मजबूती या Glen का स्टाइलिश लुक, आपके लिए क्या है सही?
Prestige अपनी Schott Glass तकनीक और देशभर में बेहतरीन सर्विस के कारण सबसे सेफ और सालों साल चलने वाला टिकाऊ विकल्प है। वहीं Milton उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कम बजट में आधुनिक लुक और शानदार वैल्यू फॉर मनी डील्स की तलाश में हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
2026 में अपनी रसोई के लिए सही गैस स्टोव चुनना सुरक्षा और तकनीक का संतुलन है। भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांड्स में Prestige, Milton, और Glen के बीच मुकाबला कड़ा है, लेकिन तीनों अलग-अलग जरूरतों को पूरा करते हैं।
Prestige उन लोगों के लिए निर्विवाद विजेता है जो सुरक्षा और मजबूती को प्राथमिकता देते हैं। इसका प्रमुख कारण Schott Glass तकनीक है, जो अत्यधिक तापमान सहने की क्षमता रखती है और चटकने के खिलाफ लाइफटाइम वारंटी के साथ आती है। साथ ही, प्रेस्टीज की देशभर में फैली आफ्टर-सेल्स सर्विस इसे एक चिंतामुक्त निवेश बनाती है।
दूसरी ओर, Milton बजट और स्टाइल का शानदार संगम है। अगर आप Amazon पर किफायती कीमतों में आधुनिक और स्लीक डिजाइन वाला चूल्हा ढूंढ रहे हैं, तो मिल्टन एक बेहतरीन विकल्प है। यह कम बजट में भी प्रीमियम लुक्स प्रदान करता है।
Glen प्रीमियम श्रेणी में आता है, जो अपने एर्गोनोमिक डिजाइन और डबल ड्रिप ट्रे जैसे हाई-टेक फीचर्स के लिए मशहूर है। यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जो अपने मॉडर्न किचन को एक इंटरनेशनल लुक देना चाहते हैं।
निष्कर्ष: यदि आप एक बार लो और भूल जाओ वाली मजबूती चाहते हैं, तो Prestige चुनें। यदि आपका बजट सीमित है और आप स्टाइल चाहते हैं, तो Milton सबसे अच्छा है। और यदि आप फीचर्स और प्रीमियम फिनिश के शौकीन हैं, तो Glen की ओर जाएं।
1. आम गैस स्टोव की समस्याएं
गैस स्टोव में अक्सर ये समस्याएँ देखने को मिलती हैं,
गैस की गंध आना: यह पाइप या रेगुलेटर में लीकेज का संकेत हो सकता है।
नीली के बजाय पीली लौ: इसका मतलब है कि बर्नर के छेद बंद हैं या गैस पूरी तरह नहीं जल रही है, जिससे बर्तन काले होने लगते हैं।
नॉब का जाम होना: तेल या गंदगी जमा होने के कारण नॉब घूमने में दिक्कत करते हैं।
आवाज के साथ जलना: कभी-कभी गैस और हवा का मिश्रण सही न होने पर बर्नर 'पॉपिंग' साउंड करता है।
2. कौन सा गैस स्टोव सबसे अच्छा है: फैबर या ग्लेन?
दोनों ही ब्रांड प्रीमियम श्रेणी के हैं, लेकिन आपकी पसंद इन बातों पर निर्भर होनी चाहिए,
ग्लेन: यह अपने Ultra Slim डिजाइन और Forged Brass बर्नर्स के लिए मशहूर है। अगर आप मजबूती और स्टाइलिश लुक चाहते हैं, तो ग्लेन बेहतर है।
फैबर: यह ब्रांड अपनी Hob-top तकनीक और बेहतरीन सर्विस नेटवर्क के लिए जाना जाता है। अगर आप इटालियन डिजाइन और हाई-फ्लेम वाले हब पसंद करते हैं, तो फैबर अच्छा विकल्प है।
निष्कर्ष: टिकाऊपन के लिए ग्लेन और आधुनिक फीचर्स (जैसे टाइमर या हाई-टेक हब) के लिए फैबर चुनें।
3. गैस स्टोव बर्नर के नहीं जलने का क्या कारण है?
अगर बर्नर नहीं जल रहा है, तो इसके पीछे ये कारण हो सकते हैं,
बर्नर के छेद बंद होना: खाना गिरने या गंदगी जमा होने से छेद ब्लॉक हो जाते हैं।
इग्निशन में खराबी: ऑटो-इग्निशन वाले चूल्हों में स्पार्क प्लग गंदा या गीला होने पर आग नहीं पकड़ता।
गैस का कम दबाव: रेगुलेटर या पाइप में रुकावट होने से गैस बर्नर तक नहीं पहुँच पाती।
हवा का अधिक होना: कभी-कभी हवा का प्रवाह ज्यादा होने से स्पार्क तो होता है पर आग नहीं जलती।
4. प्रेस्टीज गैस स्टोव पर लौ कैसे बढ़ाएं?
अगर आपके प्रेस्टीज स्टोव की आंच धीमी हो गई है, तो इसे ठीक करने के कुछ तरीके:
बर्नर की सफाई: बर्नर को हटाकर उसे सिरके और गर्म पानी के घोल में डुबोकर पुराने ब्रश से साफ करें।
जेट की सफाई: बर्नर के नीचे एक छोटा पीतल का छेद होता है, जिसमें कचरा फंसने से आंच कम हो जाती है। इसे एक पतली पिन से सावधानीपूर्वक साफ करें।
पाइप की जांच: सुनिश्चित करें कि गैस पाइप कहीं से मुड़ा हुआ या दबा हुआ न हो।
रेगुलेटर चेक करें: यदि गैस सिलेंडर खत्म होने वाला है, तो भी दबाव कम हो सकता है।
|Glen vs Prestige vs Milton, टॉप 5 फीचर्स की तुलना
|फीचर
|Glen
|Prestige
|Milton
|1. बर्नर तकनीक
|इसमें Forged Brass Burners मिलते हैं जो सामान्य बर्नर से 5 गुना ज्यादा मजबूत होते हैं।
|यहाँ Tri-Pin Brass और इटालियन SABAF बर्नर्स का विकल्प मिलता है, जो एफिशिएंट कुकिंग देते हैं।
|मिल्टन अक्सर Heavy Brass Burners का उपयोग करता है जो समान आंच देने के लिए जाने जाते हैं।
|2. सुरक्षा
|इनके हब्स में Flame Failure Device होता है, जो लौ बुझने पर गैस सप्लाई बंद कर देता है।
|सुरक्षा के लिए Schott Glass और मजबूत पैन सपोर्ट का इस्तेमाल होता है, जो भारी बर्तनों के लिए स्थिर है।
|मिल्टन के इलेक्ट्रिक उपकरणों में Auto Cut-off और Shock-proof बॉडी जैसे फीचर्स प्रमुख हैं।
|3. डिजाइन और बॉडी
|अल्ट्रा-स्लिम और Sleek Glass Top डिजाइन, जो मॉड्यूलर किचन को प्रीमियम लुक देता है।
|इनके पास स्वच्छ रेंज है जो गंदगी को रोकने और आसान सफाई के लिए डिजाइन की गई है।
|आधुनिक और Smart Looking डिजाइन, जैसे कि लाल रंग के प्रीमियम ग्लास टॉप स्टोव।
|4. सर्विस और वारंटी
|Glen बर्नर्स और ग्लास पर 5 साल तक की लंबी वारंटी प्रदान करता है (चुनिंदा मॉडल पर)।
|पूरे भारत में विशाल सर्विस नेटवर्क, जिससे स्पेयर पार्ट्स और रिपेयरिंग बहुत आसान हो जाती है।
|मिल्टन Affordable Pricing के साथ अच्छी वारंटी देता है, जो बजट ग्राहकों के लिए बेहतरीन है।
|5. स्मार्ट फीचर्स
|इनके चिमनी और हब्स में Motion Sensor और टच कंट्रोल जैसे आधुनिक फीचर्स होते हैं।
|इनके पास Smart-Cook इलेक्ट्रिक कुकर और हाइब्रिड इंडक्शन हैं जो कई प्री-सेट मेनू के साथ आते हैं।
|मिल्टन के पास Smart Electric Tiffins और पोर्टेबल इलेक्ट्रिक केतली की बेहतरीन रेंज है।
