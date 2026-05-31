आपके पुराने iPhone में कब आ रहा सबसे लेटेस्ट iOS 27 अपडेट, क्या मिलेगा नया; सामने आई डिटेल

Apple क्यूपर्टिनो में अपना Worldwide Developers Conference (WWDC) आयोजित करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसमें वह iOS 27, macOS 27 और अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम के लेटेस्ट वर्जन पेश करेगा। आपके आईफोन में कब पहुंचेगा और क्या होगा खास, यहां जानिए सबकुछ…

Apple क्यूपर्टिनो में अपना Worldwide Developers Conference (WWDC) आयोजित करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसमें वह iOS 27, macOS 27 और अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम के लेटेस्ट वर्जन पेश करेगा। कंपनी कई नए फीचर्स पेश करने वाली है, जिनमें से कई सिरी की उन एडवांस्ड क्षमताओं पर आधारित हो सकते हैं, जिन्हें वह iOS 27 में लाने की योजना बना रही है। सिरी वह वॉयस असिस्टेंट है जिसे कंपनी एक पूरी तरह से डेवलप AI एजेंट में बदलना चाहती है। लेकिन iOS 27 आपके iPhone तक कब पहुंचेगा? चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

ऐप्पल iOS 27 कब रिलीज करेगा? अगर ऐप्पल अपनी आम लॉन्च टाइमलाइन को फॉलो करता है, तो हमें iOS 27 का पहला डेवलपर बीटा 8 जून 2026 को देखने को मिल सकता है, जो टिम कुक के WWDC कीनोट के ठीक बाद आएगा। इस बीच, पहला पब्लिक बीटा जुलाई में कभी भी आ सकता है, और नए OS का एक स्टेबल बिल्ड सितंबर में नए iPhones के साथ ही लॉन्च होना चाहिए। पुराने iPhones को iPhone 18 Pro और iPhone Ultra के ऑफिशियल लॉन्च के कुछ दिनों बाद यह अपडेट मिल जाना चाहिए। ब्लूमबर्ग की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, नया सिरी सितंबर तक iPhone यूजर्स के लिए उपलब्ध हो सकता है, इससे पहले कि टिम कुक कंपनी की कमान नए CEO John Ternus को सौंप दें।

iOS 27 में नया क्या है? 1) Siri का नया रूप ऐप्पल ने सबसे पहले अपने WWDC 2024 कीनोट के दौरान सिरी के एक बिल्कुल नए और दमदार वर्जन का वादा किया था। लेकिन कंपनी को इस अपडेट को लेकर लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। आखिरकार, कंपनी ने यह मान लिया कि उसके अपने इंटरनल AI मॉडल इतने शक्तिशाली AI फीचर्स को चलाने के लिए काफी नहीं थे। इसके बाद, कंपनी ने इसकी कमान गूगल को सौंप दी। ख़बरों के मुताबिक, गूगल अब सिरी के लिए एक खास Gemini मॉडल तैयार कर रहा है। कंपनी ने वादा किया था कि सिरी यूजर्स के पर्सनल कॉन्टेक्स्ट को एक्सेस कर पाएगी, स्क्रीन पर मौजूद कंटेंट का विश्लेषण कर पाएगी, और यूजर्स की ओर से जरूरी कदम उठा पाएगी। हालांकि, कहा जा रहा है कि ये फीचर्स तो आ ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी ऐप्पल ने कई और सरप्राइज की योजना बनाई है।

2) Siri ऐप इन सरप्राइज में सबसे बड़ा सरप्राइज एक नया सिरी ऐप होने की उम्मीद है, जो ChatGPT या Claude जैसे मॉडर्न AI चैटबॉट जैसा होगा। खबरों के मुताबिक, इस ऐप में वॉयस मोड को चालू या बंद करने, पिछली बातचीत को याद रखने और Messages ऐप की तरह चैट हिस्ट्री को अपने-आप डिलीट करने का ऑप्शन देने वाला एक बटन होगा। यह भी बताया जा रहा है कि यह ऐप डॉक्यूमेंट और फोटो अपलोड करने के लिए एक अटैचमेंट पिकर के साथ आएगा।

3) Siri के लिए नए एनिमेशन ब्लूमबर्ग की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, iOS 27 में सिरी को नए डिजाइन वाले एनिमेशन मिलेंगे, जिसका संकेत कंपनी ने अपने WWDC 2026 के प्रमोशनल इमेज में भी दिया हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, iOS 27 के साथ सिरी को आईफोन के डायनामिक आईलैंड में जगह मिलेगी, जहाँ यूजर्स को ‘Search or Ask’ वाला एक UI भी मिलेगा, जो सीधे स्क्रीन के ऊपरी हिस्से से खुलेगा।

रिपोर्ट्स के अनुसार, यह नया UI तब खुलेगा जब यूजर्स स्क्रीन के ऊपरी-बीच वाले हिस्से से नीचे की ओर स्वाइप करेंगे; इसके जरिए उन्हें ऐप्पल की AI-पावर्ड सर्च का इस्तेमाल करके वेब पर कुछ सर्चने, ऐप्स लॉन्च करने, मैसेज भेजने, कैलेंडर इवेंट्स बनाने, नोट्स सर्चने और सिरी की मदद से दूसरे काम करने का विकल्प मिलेगा।

रिपोर्ट के अनुसार, इन सर्च के नतीजे एक 'रिच टेक्स्ट कार्ड' के रूप में दिखाई देंगे, जो 'डायनामिक आइलैंड' से बाहर निकलेगा; साथ ही, यूजर्स के पास नीचे की ओर स्वाइप करके चैटबॉट-स्टाइल में बातचीत शुरू करने की सुविधा भी होगी।

वहां से, यूजर्स ऐप्स लॉन्च कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज शुरू कर सकते हैं, मौसम के बारे में पूछ सकते हैं, कैलेंडर में अपॉइंटमेंट जोड़ सकते हैं, नोट्स में सर्च कर सकते हैं, ऐप्स के अंदर शॉर्टकट ट्रिगर कर सकते हैं, या ऐप्पल के नए AI-पावर्ड सर्च सिस्टम का इस्तेमाल करके वेब पर सर्च कर सकते हैं, जो Perplexity जैसे टूल्स से मुकाबला करता है। नतीजे एक रिच टेक्स्ट कार्ड में दिखाए जाते हैं जो Dynamic Island से बाहर निकलता है। यूजर्स सिरी ऐप के अंदर चैटबॉट-स्टाइल बातचीत खोलने के लिए और नीचे स्वाइप कर सकते हैं।

4) कैमरा ऐप के अंदर विजुअल इंटेलिजेंस ब्लूमबर्ग की उसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ऐप्पल, सिरी को सीधे कैमरा ऐप के अंदर लाने की योजना बना रहा है। iOS 27 के साथ, यूजर्स कथित तौर पर अपने कैमरे को किसी चीज, लैंडमार्क या प्रोडक्ट पर पॉइंट कर पाएंगे और सिरी, ChatGPT या गूगल Gemini जैसी थर्ड-पार्टी AI सर्विसेस का इस्तेमाल करके उस इमेज का विश्लेषण कर पाएगी। यह भी कहा जा रहा है कि कैमरा ऐप को एक बड़ा रीडिजाइन मिलेगा, जिसमें इसे ज्यादा कस्टमाइजेबल बनाने और ज्यादा एडवांस्ड टूल्स जोड़ने पर जोर दिया जाएगा। रिपोर्ट बताती है कि शॉर्टकट्स की ऊपरी लाइन, जो अभी अलग-अलग शूटिंग मोड्स में दिखाई देती है, एक नए "Add Widgets" पैनल के जरिए पूरी तरह से कस्टमाइजेबल हो जाएगी। इससे यूजर्स अपनी पसंद के आधार पर डेप्थ एडजस्टमेंट, नाइट मोड, टाइमर और कैमरे की दूसरी सेटिंग्स जैसे ज्यादा प्रोफेशनल कंट्रोल्स तक पहुंच पाएंगे।