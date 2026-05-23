WhatsApp चैट खोले बिना पता चलेगा कौन-कौन है Online, सबसे पहले इन यूजर्स को मिलेगा यह काम का फीचर

WABetaInfo के लोगों ने बताया है कि iPhone के लिए वॉट्सऐप के लेटेस्ट बीटा में एक नए 'कॉन्टैक्ट्स हब' का जिक्र है, जिससे यह देखना आसान हो जाएगा कि कौन ऑनलाइन है और कौन हाल ही में एक्टिव था। सबसे पहले किन्हें मिलेगा यह फीचर, यहां जानिए सबकुछ…

WhatsApp नए-नए फीचर्स के साथ तेजी से अपने प्लेटफॉर्म को अपडेट कर रहा है। WhatsApp अब एक काम का फीचर प्लेटफॉर्म में जोड़ने वाला है, जिससे आप बिना किसी की चैट खोले यह पता लगा सकेंगे कि कौन-कौन ऑनलाइन है। मार्च में, यह रिपोर्ट आई थी कि वॉट्सऐप ने Android यूजर्स के लिए एक बीटा अपडेट 2.26.13.1.3 जारी किया है, जिससे यूजर्स बिना चैट खोले ही देख सकते हैं कि कौन से कॉन्टैक्ट्स अभी वॉट्सऐप पर एक्टिव हैं। अब वॉट्सऐप के नए फीचर ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetaInfo के लोगों ने बताया है कि iPhone के लिए वॉट्सऐप के लेटेस्ट बीटा में एक नए 'कॉन्टैक्ट्स हब' का जिक्र है, जिससे यह देखना आसान हो जाएगा कि कौन ऑनलाइन है और कौन हाल ही में एक्टिव था। हालांकि, वॉट्सऐप यूजर्स को किसी और का ऑनलाइन स्टेटस तभी देखने देता है, जब वे अपना ऑनलाइन स्टेटस भी दूसरों को दिखाते हैं।

ऐसे काम करेगा नया फीचर पहले, जिन यूजर्स ने अपना ऑनलाइन स्टेटस ऑन रखा होता था, उनके लिए भी हमें हर कॉन्टैक्ट की चैट अलग से खोलनी पड़ती थी और सबसे ऊपर देखना पड़ता था कि वह कॉन्टैक्ट ऑनलाइन है या पिछली बार कब एक्टिव था।

नई रिपोर्ट के अनुसार, वॉट्सऐप एक नया 'Contacts' सेक्शन पेश करेगा, जिसमें उन लोगों की लिस्ट होगी जो हाल ही में ऑनलाइन आए हैं। यह सेक्शन ऐप की सेटिंग्स में, प्रोफाइल फोटो के ठीक नीचे मौजूद होगा। वॉट्सऐप इस सेक्शन में चार फेवरेट कॉन्टैक्ट्स भी दिखाएगा।

जो कॉन्टैक्ट्स अभी ऑनलाइन हैं, वे लिस्ट में सबसे ऊपर दिखाई देते हैं; उनकी प्रोफाइल पिक्चर पर एक हरा डॉट बना होता है। उनके नीचे, वॉट्सऐप उन कॉन्टैक्ट्स को दिखाता है जो हाल ही में एक्टिव रहे हैं, ये कॉन्टैक्ट्स समय के क्रम में दिखाए जाते हैं।

Contacts हब यूजर्स को सर्च बार के जरिए किसी भी कॉन्टैक्ट को खोजने की सुविधा भी देगा। वे अपने वॉट्सऐप कॉन्टैक्ट्स में फोन नंबर मैन्युअली या QR कोड स्कैन करके भी जोड़ सकेंगे। यूजर्स इस सेक्शन से अपने Favourites को मैनेज और अपडेट कर सकते हैं, जबकि कॉन्टैक्ट लिस्ट को ऑनलाइन स्टेटस के बजाय नाम के हिसाब से सॉर्ट किया जा सकता है। यह पता चला है कि यह फीचर अभी बीटा टेस्टर्स के लिए भी उपलब्ध नहीं है।

सीधे ऐप से स्टेटस अपडेट मीडिया हटा सकेंगे यूजर्स खबर है कि वॉट्सऐप कथित तौर पर एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जिससे यूजर्स के लिए अपने फोन में स्टोरेज स्पेस खाली करना काफी आसान हो जाएगा। यह आने वाला टूल यूजर्स को बातचीत में शेयर की गई चैट, फोटो या वीडियो को डिलीट किए बिना, सीधे ऐप से ही स्टेटस अपडेट मीडिया को हटाने की सुविधा देगा। वॉट्सऐप के नए फीचर ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetaInfo ने अपनी रिपोर्ट में इस नए फीचर के बारे में जानकारी दी है। रिपोर्ट के अनुसार, यह फीचर Android के लिए वॉट्सऐप बीटा के लेटेस्ट वर्जन 2.26.20.6 में देखा गया है। यह फीचर अभी भी डेवलपमेंट स्टेज में है और उम्मीद है कि यह भविष्य के किसी अपडेट में रोलआउट किया जाएगा।

नए फीचर आने से यह सुविधा मिलेगी अभी, यह इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप पहले से ही 'Manage Storage' सेक्शन देता है, जहां यूजर्स यह देख सकते हैं कि कौन सी चैट्स, ग्रुप्स या चैनल्स सबसे ज्यादा जगह घेर रहे हैं। यूजर्स फाइलों को साइज के हिसाब से सॉर्ट भी कर सकते हैं और अपनी मर्जी से अनचाही मीडिया फाइलों को हटा सकते हैं। अब, यह पॉपुलर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म इन टूल्स को और बढ़ाकर इसमें 'Status Updates' को भी शामिल करने वाला है। जब यह फीचर लाइव हो जाएगा, तो यूजर्स को 'Manage Storage' सेक्शन के अंदर 'Status Updates' के लिए एक अलग फिल्टर दिखाई देगा।