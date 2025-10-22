Hindustan Hindi News
WhatsApp will now issue scam alerts unknown video calls to stop online fraud amazing feature
अब WhatsApp खुद अनजान वीडियो कॉल्स से करेगा सावधान, ऑनलाइन धोखाधड़ी पर लगेगा ब्रेक

अब WhatsApp खुद अनजान वीडियो कॉल्स से करेगा सावधान, ऑनलाइन धोखाधड़ी पर लगेगा ब्रेक

संक्षेप: Meta ने WhatsApp पर नए सुरक्षा अलर्ट और स्कैम डिटेक्शन टूल पेश किए हैं स्क्रीन-शेयर चेतावनी से लेकर संदिग्ध मैसेज अलर्ट तक। जानें ये फीचर्स कैसे काम करते हैं और आपको क्यों तुरंत इस्तेमाल करना चाहिए।

Wed, 22 Oct 2025 02:35 PMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
डिजिटल दुनिया में स्कैमर-साइबर अपराधियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, और WhatsApp जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले लाखों यूज़र इस खतरे की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में मेटा ने एक बड़ा कदम उठाया है अब इन ऐप्स में नए सुरक्षा अलर्ट व स्कैम-डिटेक्शन फीचर्स रोल-आउट हुए हैं, जो जब संभव हो तो यूजर को पहले ही चेतावनी देंगे। उदाहरण के लिए, WhatsApp में अब तभी स्क्रीन-शेयरिंग की अनुमति मिलेगी जब आप भरोसेमंद व्यक्ति के साथ हों। जब आप अनजान व्यक्ति के साथ वीडियो कॉल में स्क्रीन शेयर करने जाएंगे, तो एक चेतावनी पॉप-अप दिखाई देगा।

WhatsApp में स्क्रीन-शेयर चेतावनी

जब यूजर अनजान व्यक्ति के साथ वीडियो कॉल में स्क्रीन शेयर करने का प्रयास करेगा, तो WhatsApp एक चेतावनी पॉप-अप देगा। इस चेतावनी में लिखा होगा कि “आप अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं सुनिश्चित करें कि आप भरोसेमंद व्यक्ति के साथ हैं, अनजान व्यक्ति से बैंक जानकारी या OTP न साझा करें।” क्यों? क्योंकि स्कैमर अक्सर वीडियो कॉल कर के यूजर को प्रेरित करते हैं स्क्रीन शेयर करने के लिए, ताकि बैंक डिटेल, वेरिफिकेशन कोड आदि चुरा सकें। Meta ने कहा है कि यह चेतावनी यूजर को समय पर समझदारी करने में मदद करेगी।

संदिग्ध मैसेज अलर्ट

WhatsApp ऐप में नया “स्कैम डिटेक्शन” सिस्टम टेस्ट किया जा रहा है। जब नया संपर्क आपको संदेश भेजेगा और AI मॉडल उसे शक की श्रेणी में पहचानेगा, तो यूजर को अलर्ट मिलेगा। संदेश को AI समीक्षा के लिए भेजने का ऑप्शन मिलेगा और यदि स्कैम पाए गए तो ब्लॉक या रिपोर्ट करने की सलाह दी जाएगी।

बुजुर्गों का विशेष ध्यान

Meta ने यह विशेष रूप से ध्यान दिया है कि वृद्ध यूजर्स ऑनलाइन स्कैम्स के अधिक शिकार होते हैं। इसलिए पुराने यूजर्स को लक्षित करने वाले स्कैम से बचाने के लिए “स्कैम चेतावनी” जैसे फीचर्स पर जोर दिया गया है। Meta ने बताया है कि उन्होंने 2025 की शुरुआत में लगभग 8 मिलियन स्कैम-सक जुड़े अकाउंट्स पर कार्रवाई की है और 21,000 से ज्यादा Pages को हटाया है जो ग्राहक सहायता का सन्देश बनाकर धोखाधड़ी कर रहे थे।

