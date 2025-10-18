WhatsApp की बड़ी तैयारी, लिमिट में ही भेज सकेंगे मेसेज, इन यूजर्स पर पड़ेगा असर

संक्षेप: वॉट्सऐप अपने करोड़ों यूजर्स को स्पैम मेसेजेस से छुटकारा दिलाने की तैयारी कर रहा है। वॉट्सऐप उन यूजर्स और कंपनियों के लिए मंथली मेसेज लिमिट की टेस्टिंग कर रहा है, जो अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट से बाहर के लोगों को मेसेज भेजते हैं।

वॉट्सऐप अपने करोड़ों यूजर्स को स्पैम मेसेजेस से छुटकारा दिलाने की तैयारी कर रहा है। शुरुआत में वॉट्सऐप फैमिली और फ्रेंड्स से कनेक्टेड रहने के लिए जाना जाता था। समय के साथ इसमें बदलाव भी हुए और इसे बिजनेस प्रोमोशन के लिए भी यूज किया जाने लगा। प्रोमोशन्स और बिजनेस के लिए इस्तेमाल होने के कारण वॉट्सऐप पर स्पैम मेसेजेज और अनजान नंबरों से आने वाले मेसेजेस की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। इससे यूजर्स को काफी परेशानी भी होती है। इसी को देखने हुए अब वॉट्सऐप बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रहा है।

मंथली मेसेज लिमिट की टेस्टिंग रिपोर्ट के अनुसार इससे निपटने के लिए वॉट्सऐप उन यूजर्स और कंपनियों के लिए मंथली मेसेज लिमिट की टेस्टिंग कर रहा है, जो अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट से बाहर के लोगों को मेसेज भेजते हैं। जब भी यूजर कॉन्टैक्ट लिस्ट के बाहर किसी को मेसेज भेजते हैं और उसका जवाब नहीं आता है, तो उसे मेसेज लिमिट में काउंट किया जाएगा। उदाहरण के लिए अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस में किसी से मिलते हैं और बिना रिप्लाइ आए उसे तीन मेसेज भेजते हैं, तो इसे आपके मंथली टोटल से तीन स्ट्राइक माना जाएगा।

लिमिट की संख्या का नहीं किया खुलासा कंपनी ने अभी यह नहीं बताया है कि लिमिट की संख्या क्या होगी। टेकक्रंच की रिपोर्ट के अनुसार वॉट्सऐप ने यह नहीं बताया है कि यह सीमा क्या होगी क्योंकि वॉट्सऐप अभी अलग-अलग लिमिट्स की टेस्टिंग कर रहा है।। हालांकि, जब कोई यूजर या बिजनेस लिमिट तक पहुंचने वाला होगा, तो ऐप एक रिमाइंडर जारी करेगा। यह एक पॉप-अप मेसेज होगा जो यूजर्स को बताएगा कि वे लिमिट के कितने करीब हैं। इसे अनदेखा करने पर यूजर को अस्थायी रूप से नए लोगों को मेसेज भेजने से बैन किया जा सकता है।