Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़WhatsApp will limit the number of messages people and businesses can send without a reply know details
WhatsApp की बड़ी तैयारी, लिमिट में ही भेज सकेंगे मेसेज, इन यूजर्स पर पड़ेगा असर

संक्षेप: वॉट्सऐप अपने करोड़ों यूजर्स को स्पैम मेसेजेस से छुटकारा दिलाने की तैयारी कर रहा है। वॉट्सऐप उन यूजर्स और कंपनियों के लिए मंथली मेसेज लिमिट की टेस्टिंग कर रहा है, जो अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट से बाहर के लोगों को मेसेज भेजते हैं।

Sat, 18 Oct 2025 12:33 PMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
वॉट्सऐप अपने करोड़ों यूजर्स को स्पैम मेसेजेस से छुटकारा दिलाने की तैयारी कर रहा है। शुरुआत में वॉट्सऐप फैमिली और फ्रेंड्स से कनेक्टेड रहने के लिए जाना जाता था। समय के साथ इसमें बदलाव भी हुए और इसे बिजनेस प्रोमोशन के लिए भी यूज किया जाने लगा। प्रोमोशन्स और बिजनेस के लिए इस्तेमाल होने के कारण वॉट्सऐप पर स्पैम मेसेजेज और अनजान नंबरों से आने वाले मेसेजेस की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। इससे यूजर्स को काफी परेशानी भी होती है। इसी को देखने हुए अब वॉट्सऐप बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रहा है।

मंथली मेसेज लिमिट की टेस्टिंग

रिपोर्ट के अनुसार इससे निपटने के लिए वॉट्सऐप उन यूजर्स और कंपनियों के लिए मंथली मेसेज लिमिट की टेस्टिंग कर रहा है, जो अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट से बाहर के लोगों को मेसेज भेजते हैं। जब भी यूजर कॉन्टैक्ट लिस्ट के बाहर किसी को मेसेज भेजते हैं और उसका जवाब नहीं आता है, तो उसे मेसेज लिमिट में काउंट किया जाएगा। उदाहरण के लिए अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस में किसी से मिलते हैं और बिना रिप्लाइ आए उसे तीन मेसेज भेजते हैं, तो इसे आपके मंथली टोटल से तीन स्ट्राइक माना जाएगा।

लिमिट की संख्या का नहीं किया खुलासा

कंपनी ने अभी यह नहीं बताया है कि लिमिट की संख्या क्या होगी। टेकक्रंच की रिपोर्ट के अनुसार वॉट्सऐप ने यह नहीं बताया है कि यह सीमा क्या होगी क्योंकि वॉट्सऐप अभी अलग-अलग लिमिट्स की टेस्टिंग कर रहा है।। हालांकि, जब कोई यूजर या बिजनेस लिमिट तक पहुंचने वाला होगा, तो ऐप एक रिमाइंडर जारी करेगा। यह एक पॉप-अप मेसेज होगा जो यूजर्स को बताएगा कि वे लिमिट के कितने करीब हैं। इसे अनदेखा करने पर यूजर को अस्थायी रूप से नए लोगों को मेसेज भेजने से बैन किया जा सकता है।

आने वाले हफ्तों में कई देशों में रोलआउट

वॉट्सऐप ने कन्फर्म किया है कि यह फीचर आने वाले हफ्तों में कई देशों में रोलआउट हो जाएगा। कंपनी ने कहा कि आम यूजर्स को इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक प्रवक्ता ने कहा, 'आम यूजर आमतौर पर इस सीमा तक नहीं पहुंचेंगे और उनके मैसेजिंग अनुभव पर कोई असर नहीं पड़ेगा।' उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य सामूहिक मैसेजिंग और स्पैम को रोकना है, न कि फ्रेंड्ली चैट्स को।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
