भारतीय ऐप ने हिलाया सिंहासन, WhatsApp के पास नहीं हैं ये कमाल के फीचर्स

बीते कुछ दिनों से भारतीय मेसेजिंग ऐप Arattai चर्चा में है क्योंकि यह वॉट्सऐप का विकल्प बनने का दम रखता है। आइए आपको इस ऐप के कुछ फीचर्स के बारे में बताएं, जो वॉट्सऐप में भी नहीं मिलते। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 08:48 PM
दुनिया के सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले मेसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp का इस्तेमाल करोड़ों लोग रोजाना करते हैं और अब इसे टक्कर देने के लिए भारत का अपना ऐप Arattai पेश हुआ है। इस ऐप को Zoho ने डिवेलप किया है और सोशल मीडिया पर इसे 'WhatsApp Killer' कहा जा रहा है। खास बात यह है कि इस ऐप में कुछ ऐसे फीचर्स मिल रहे हैं, जो WhatsApp में भी नहीं मिलते। आइए आपको इन फीचर्स के बारे में बताते हैं।

Meetings

यूजर्स को वीडियो कॉलिंग का विकल्प तो वॉट्सऐप में मिलता है लेकिन Arattai ऐप में अलग से Meetings ऑप्शन मिल रहा है। यह सीधे-सीधे Google Meet और Zoom जैसे प्लेटफॉर्म्स का टक्कर देता है और यूजर्स मीटिंग शेड्यूल करने के अलावा पिछली मीटिंग्स की हिस्ट्री भी देख सकते हैं।

Pocket

मेसेजिंग ऐप में जहां खुद को मेसेज भेजकर जरूरी नोट्स या जानकारी सेव करने का विकल्प मिलता है, वहां Arattai में यह फीचर कहीं बेहतर है। इसमें Pocket फीचर दिया गया है, जो पर्सनल क्लाउड स्टोरेज की तरह काम करता है। यहां से यूजर्स को मेसेज, मीडिया और बाकी जरूरी फाइल्स सेव और शेयर करने का ऑप्शन मिल रहा है।

Mentions

वॉट्सऐप में मेंशन का ऑप्शन तो मिलता है लेकिन मेंशन किए गए सभी मेसेजेस या स्टेटस एक ही जगह पर एकसाथ नहीं देखे जा सकते। Arattai ऐप में एक खास डेडिकेटेड सेक्शन दिया गया है और एक अलग Mentions सेक्शन दिया गया है, जिससे यूजर्स को सारे मेंशन एकसाथ दिखाई देते हैं।

Ad-Free

WhatsApp में लंबे वक्त तक ऐड-फ्री एक्सपीरियंस मिलता रहा लेकिन अब यूजर्स को अपडेट्स टैब में विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं। Arattai ऐप में कोई ऐड नहीं दिखाए जा रहे और कंपनी ने वादा किया है कि यूजर्स का सारा डाटा भी देश के अंदर ही स्टोर किया जा रहा है और एकदम सेफ है। वादा है कि यूजर्स डाटा का टारगेटेड ऐड दिखाने के लिए नहीं किया जाएगा।

No Forced AI

वॉट्सऐप की पैरेंट कंपनी Meta ने अपनी सेवाओं समेत WhatsApp में भी AI फीचर्स शामिल किए हैं। वॉट्सऐप में सर्च बार के अलावा अन्य जगहों पर भी Meta AI मिलता है और इसे डिसेबल करने का विकल्प नहीं मिलता। फिलहाल Arattai ऐप ऐसे किसी बिल्ट-इन या फोर्स्ड AI टूल से जुड़ा हुआ नहीं है। उम्मीद है कि ऐसा कोई AI यूजर्स पर थोपा नहीं जाएगा।

