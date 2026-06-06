WhatsApp का नया फीचर, बस एक बार दिखाएगा मैसेज, फिर कर देगा गायब
WhatsApp पर अब बिंदास होकर प्राइवेट मैसेज भेज पाएगा, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वॉट्सऐप पर एक ऐसा फीचर आ रहा है, जो एक बार दिखाकर मैसेज को गायब कर देगा। कई लोगों के लिए यह बेहद काम का फीचर साबित होगा।
दुनियाभर में WhatsApp के करीब 3 से 3.3 अरब तक मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। अकेले भारत में ही इसके करीब 85.38 करोड़ यूजर्स हैं। दोस्तों-रिश्तेदारों से जुड़े रहने के लिए, बातचीत करने के लिए या मीडिया फाइल्स शेयर करने के लिए धड़ल्ले से वॉट्सऐप का इस्तेमाल किया जाता है। अपने यूजर्स को बेस्ट एक्पीरियंस देने के लिए कंपनी प्लेटफॉर्म को नए-नए फीचर्स के साथ तेजी से अपग्रेड कर रही है। अब प्लेटफॉर्म पर एक और फीचर आ रहा है, जो एक बार दिखकर मैसेज को गायब कर देगा।
हालांकि मेटा ने इंस्टाग्राम से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन हटा दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह वॉट्सऐप के मामले में प्राइवेसी का खास ध्यान रख रहा है। खबर है कि यह वॉट्सऐप एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जिससे यूजर्स 'व्यू-वन्स' (view-once) ऑप्शन के साथ टेक्स्ट मैसेज भेज सकेंगे। अगर यह रिपोर्ट सही साबित होती है, तो इससे मैसेज भेजने वाले को ज्यादा कंट्रोल मिलेगा और वे यह तय कर सकेंगे कि दूसरे उनके मैसेज कैसे देखते और सेव करते हैं।
इस फीचर की जानकारी वॉट्सऐप के नए फीचर ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetaInfo ने अपनी रिपोर्ट में दी है। रिपोर्ट के अनुसार, यह फीचर अभी डेवलप किया जा रहा है। उन्होंने एंड्रॉयड के लिए WhatsApp के लेटेस्ट बीटा वर्जन 2.26.22.7 में यह अपडेट देखा है, जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। अभी यूजर्स 'व्यू-वन्स' (view-once) ऑप्शन का इस्तेमाल करके फोटो, वीडियो और ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं। वे चैट बार में दिए गए बटन पर टैप करके 'व्यू-वन्स' फीचर को चालू कर सकते हैं।
व्यू-वन में वॉट्सऐप टेक्स्ट मैसेज कैसे काम करेगा
सबसे पहले, आइए समझें कि व्यू-वन क्या है। यह एक ऐसी सुविधा है जो किसी भी शेयर की गई मीडिया फाइल्स, जैसे वीडियो, फोटो या ऑडियो को सेव करने, फॉरवर्ड करने, रिकॉर्ड करने या स्क्रीनशॉट में कैप्चर होने से रोककर उनकी सुरक्षा करती है। दूसरे शब्दों में, यह एक प्रकार की टाइम लिमिट जोड़कर एक्स्ट्रा प्राइवेसी प्रदान करता है।
रिपोर्ट के अनुसार, यदि टेक्स्ट मैसेज के लिए व्यू-वन्स ऑप्शन रोलआउट हो जाता है, तो यूजर्स सेंड बटन को लंबे समय तक दबाकर फीचर का यूज कर पाएंगे। इससे कई ऑप्शन्स वाला एक ड्रॉपडाउन मेनू खुल जाएगा। यूजर्स मैसेज में फीचर लागू करने के लिए ऑप्शन्स में से 'Send as view once' पर क्लिक कर सकते हैं। अब रिसीवर जैसे ही यह मैसेज ओपन करेगा, उसे यह मैसेज केवल एक बार दिखाई देगा और फिर गायब हो जाएगा।
रिपोर्ट के मुताबिक, WhatsApp अभी टेक्स्ट मैसेज के लिए 'व्यू-वन्स' (view-once) ऑप्शन पर काम कर रहा है, हालांकि इसे अभी तक यूजर्स या बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है। कंपनी ने इसके आधिकारिक तौर पर जारी होने की कोई तारीख नहीं बताई है, लेकिन उम्मीद है कि सभी यूजर्स के लिए आने से पहले, यह फीचर भविष्य के किसी अपडेट में बीटा टेस्टर्स तक पहुंचेगा।
स्पॉइलर मैसेज फीचर की टेस्टिंग कर रहा वॉट्सऐप
समय-समय पर, वॉट्सऐप से जुड़े अपडेट ऑनलाइन सामने आते रहते हैं, जिससे पता चलता है कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म अपने यूजर्स को बेहतर यूजर एक्सपीरियंस और प्राइवेसी देने के लिए जोर-शोर से काम कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले, एक रिपोर्ट में यह हिंट दिया गया था कि वॉट्सऐप "स्पॉइलर मैसेज" नाम के एक फीचर की टेस्टिंग कर रहा है। यह फीचर वॉट्सऐप यूजर्स के लिए प्राइवेसी की एक और अतिरिक्त परत जोड़ने के लिए भी है। एक बार जब आप स्पॉइलर मैसेज फीचर को चालू करके एक टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, तो रिसीवर को धुंधली परत के पीछे छिपा हुआ टेक्स्ट दिखाई देगा। मैसेज देखने के लिए रिसीवर को उस पर टैप करना होगा। यह फीचर कुछ संवेदनशील मैसेज भेजने के लिए उपयोगी हो सकता है जो एक ओटीपी, एक फोन नंबर या कुछ और हो सकता है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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