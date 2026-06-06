WhatsApp का नया फीचर, बस एक बार दिखाएगा मैसेज, फिर कर देगा गायब

WhatsApp पर अब बिंदास होकर प्राइवेट मैसेज भेज पाएगा, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वॉट्सऐप पर एक ऐसा फीचर आ रहा है, जो एक बार दिखाकर मैसेज को गायब कर देगा। कई लोगों के लिए यह बेहद काम का फीचर साबित होगा।

दुनियाभर में WhatsApp के करीब 3 से 3.3 अरब तक मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। अकेले भारत में ही इसके करीब 85.38 करोड़ यूजर्स हैं। दोस्तों-रिश्तेदारों से जुड़े रहने के लिए, बातचीत करने के लिए या मीडिया फाइल्स शेयर करने के लिए धड़ल्ले से वॉट्सऐप का इस्तेमाल किया जाता है। अपने यूजर्स को बेस्ट एक्पीरियंस देने के लिए कंपनी प्लेटफॉर्म को नए-नए फीचर्स के साथ तेजी से अपग्रेड कर रही है। अब प्लेटफॉर्म पर एक और फीचर आ रहा है, जो एक बार दिखकर मैसेज को गायब कर देगा।

हालांकि मेटा ने इंस्टाग्राम से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन हटा दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह वॉट्सऐप के मामले में प्राइवेसी का खास ध्यान रख रहा है। खबर है कि यह वॉट्सऐप एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जिससे यूजर्स 'व्यू-वन्स' (view-once) ऑप्शन के साथ टेक्स्ट मैसेज भेज सकेंगे। अगर यह रिपोर्ट सही साबित होती है, तो इससे मैसेज भेजने वाले को ज्यादा कंट्रोल मिलेगा और वे यह तय कर सकेंगे कि दूसरे उनके मैसेज कैसे देखते और सेव करते हैं।

इस फीचर की जानकारी वॉट्सऐप के नए फीचर ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetaInfo ने अपनी रिपोर्ट में दी है। रिपोर्ट के अनुसार, यह फीचर अभी डेवलप किया जा रहा है। उन्होंने एंड्रॉयड के लिए WhatsApp के लेटेस्ट बीटा वर्जन 2.26.22.7 में यह अपडेट देखा है, जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। अभी यूजर्स 'व्यू-वन्स' (view-once) ऑप्शन का इस्तेमाल करके फोटो, वीडियो और ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं। वे चैट बार में दिए गए बटन पर टैप करके 'व्यू-वन्स' फीचर को चालू कर सकते हैं।

व्यू-वन में वॉट्सऐप टेक्स्ट मैसेज कैसे काम करेगा सबसे पहले, आइए समझें कि व्यू-वन क्या है। यह एक ऐसी सुविधा है जो किसी भी शेयर की गई मीडिया फाइल्स, जैसे वीडियो, फोटो या ऑडियो को सेव करने, फॉरवर्ड करने, रिकॉर्ड करने या स्क्रीनशॉट में कैप्चर होने से रोककर उनकी सुरक्षा करती है। दूसरे शब्दों में, यह एक प्रकार की टाइम लिमिट जोड़कर एक्स्ट्रा प्राइवेसी प्रदान करता है।

रिपोर्ट के अनुसार, यदि टेक्स्ट मैसेज के लिए व्यू-वन्स ऑप्शन रोलआउट हो जाता है, तो यूजर्स सेंड बटन को लंबे समय तक दबाकर फीचर का यूज कर पाएंगे। इससे कई ऑप्शन्स वाला एक ड्रॉपडाउन मेनू खुल जाएगा। यूजर्स मैसेज में फीचर लागू करने के लिए ऑप्शन्स में से 'Send as view once' पर क्लिक कर सकते हैं। अब रिसीवर जैसे ही यह मैसेज ओपन करेगा, उसे यह मैसेज केवल एक बार दिखाई देगा और फिर गायब हो जाएगा।

रिपोर्ट के मुताबिक, WhatsApp अभी टेक्स्ट मैसेज के लिए 'व्यू-वन्स' (view-once) ऑप्शन पर काम कर रहा है, हालांकि इसे अभी तक यूजर्स या बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है। कंपनी ने इसके आधिकारिक तौर पर जारी होने की कोई तारीख नहीं बताई है, लेकिन उम्मीद है कि सभी यूजर्स के लिए आने से पहले, यह फीचर भविष्य के किसी अपडेट में बीटा टेस्टर्स तक पहुंचेगा।