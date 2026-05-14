WhatsApp का बड़ा प्राइवेसी अपडेट! अब Meta AI से कर सकेंगे Secret Chat, कोई नहीं पढ़ पाएगा आपकी बातें

WhatsApp ने नया AI फीचर लॉन्च किया है। इस फीचर में आपकी AI चैट प्राइवेट रहेगी और मेटा भी उसे नहीं पढ़ पाएगा। आइए आपको बताते हैं कि कैसे काम करेगा नया प्राइवेसी फीचर और क्या होंगे इसके फायदे।

WhatsApp लगातार अपने यूजर्स के लिए नए फीचर्स ला रहा है। अब कंपनी ने ऐसा फीचर पेश किया है जो प्राइवेसी से जुड़ा हुआ है। Meta ने WhatsApp और Meta AI App के लिए नया Incognito Chat फीचर लॉन्च किया है। इस फीचर की खासियत यह है कि यूजर्स अब Meta AI से पूरी तरह प्राइवेट तरीके से बातचीत कर पाएंगे। कंपनी का दावा है कि इन चैट्स को Meta भी नहीं पढ़ पाएगा और बातचीत अपने आप गायब हो जाएगी।

यह फीचर उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद माना जा रहा है जो AI से Personal सवाल पूछना चाहते हैं। जैसे हेल्थ प्रॉब्लम, बैंकिंग सलाह, करियर गाइडेंस या रिश्तों से जुड़े सवाल करते हैं। इसी चिंता को देखते हुए WhatsApp ने यह नया फीचर पेश किया है। कंपनी का कहना है कि Incognito Mode में चैट्स स्टोर नहीं होंगी और डिफॉल्ट रूप से गायब हो जाएंगी। इस फीचर धीरे-धीरे सभी यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा रहा है।

Chat खत्म होते ही गायब हो जाएगी पूरी Conversation इस फीचर की सबसे बड़ी खासियत यही है कि चैट अपने आप गायब हो जाएगी। कंपनी के मुताबिक जैसे ही यूजर चैट बंद करेगा, ऐप क्लोज करेगा या फोन लॉक करेगा, पूरी बातचीत खत्म हो जाएगी। Meta AI उस चैट का कॉन्टेक्स्ट भी याद नहीं रखेगा। यानी अगर आपने AI से कोई निजी सवाल पूछा है, तो वह बाद में स्टोर नहीं रहेगा।

Meta भी नहीं पढ़ पाएगा आपकी AI Chat Meta ने साफ कहा है कि Incognito Chat को इस तरह बनाया गया है कि कंपनी खुद भी आपकी चैट नहीं पढ़ पाएगी। यह फीचर WhatsApp की Private Processing Technology पर बेस्ड है। कंपनी के अनुसार, AI से होने वाली बातचीत Secure Cloud Environment में प्रोसेस होगी। वहां डेटा किसी दूसरे सिस्टम तक नहीं पहुंचेगा। यही वजह है कि Meta इसे पूरी तरह Private AI Chat बता रहा है।

ऐसे करेगा काम यूजर्स को Meta AI Chat में नया Incognito ऑप्शन दिखाई देगा। इसे ऑन करते ही Chat Private Mode में चली जाएगी। फिलहाल यह फीचर सिर्फ Text Chat के लिए उपलब्ध होगा। अभी इसमें इमेज अपलोड या AI इमेज जनरेशन की सुविधा नहीं दी गई है।