दोस्त का बर्थडे भूलने की टेंशन खत्म! WhatsApp पर ऐसे शेड्यूल करें मैसेज
WhatsApp में Scheduled Messages फीचर की मदद से यूजर्स अब पहले से मैसेज लिखकर उन्हें किसी खास डेट और टाइम पर भेजने के लिए शेड्यूल कर सकेंगे। जानें Android और iPhone में इस फीचर का इस्तेमाल कैसे करना है।
WhatsApp यूजर्स के लिए एक बेहद काम का फीचर रोलआउट किया जा रहा है। अब यूजर्स किसी को मैसेज भेजने के लिए पहले से ही टाइम और डेट तय कर सकेंगे। यानी अगर आपको किसी दोस्त को रात 12 बजे बर्थडे विश करना है या सुबह किसी को जरूरी मैसेज भेजना है, तो इसके लिए आपको रातभर जागने या अलार्म लगाने की जरूरत नहीं होगी। WhatsApp तय समय पर अपने आप मैसेज भेज देगा। कंपनी ने इस फीचर को Scheduled Messages नाम दिया है।
Meta की ओनरशिप वाले WhatsApp ने 25 नवंबर को अपने आधिकारिक ब्लॉग के जरिए इस फीचर की घोषणा की है। यह लंबे समय से यूजर्स की सबसे ज्यादा मांग वाले फीचर्स में शामिल था। इसकी मदद से यूजर्स किसी भी मैसेज को कम से कम 10 मिनट और अधिकतम 14 दिन पहले शेड्यूल कर सकेंगे। यह सुविधा पर्सनल चैट के साथ-साथ ग्रुप चैट में भी काम करेगी। खास बात है कि इसके लिए किसी थर्ड-पार्टी ऐप या अलग से किसी टूल की जरूरत नहीं होगी।
WhatsApp पर कैसे शेड्यूल करें मैसेज?
- WhatsApp पर मैसेज शेड्यूल करने का तरीका काफी आसान रखा गया है। इसके लिए यूजर्स को कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे।
- सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में WhatsApp ओपन करें और उस व्यक्ति की चैट पर जाएं, जिसे आप तय समय पर मैसेज भेजना चाहते हैं।
- आप चाहें तो किसी ग्रुप में भी यह मैसेज शेड्यूल कर सकते हैं। अब चैट बॉक्स में अपना मैसेज टाइप करें।
- इसके बाद सेंड बटन को सामान्य तरीके से टैप करने के बजाय कुछ देर दबाकर रखें।
- ऐसा करने पर आपके सामने मैसेज शेड्यूल करने का विकल्प आएगा। यहां आप अपनी जरूरत के मुताबिक तारीख और समय चुन सकते हैं।
- समय और तारीख चुनने के बाद इसे कन्फर्म कर दें। इसके बाद आपका मैसेज तय समय के लिए शेड्यूल हो जाएगा और चुने गए समय पर अपने आप सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच जाएगा।
फोन बंद होने पर भी पहुंच जाएगा मैसेज
फीचर की एक खास बात यह है कि शेड्यूल किए गए मैसेज को भेजने के लिए यूजर का फोन चालू होना जरूरी नहीं होगा। अगर तय समय पर आपके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है या फोन स्विच ऑफ रहता है, तब भी मैसेज डिलीवर हो जाएगा। WhatsApp के मुताबिक, शेड्यूल किए गए मैसेज भी सामान्य मैसेज की तरह एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से सुरक्षित रहेंगे।
यूजर्स अपने शेड्यूल किए गए मैसेज को भेजे जाने से पहले देख भी सकेंगे। अगर किसी वजह से प्लान बदल जाता है, तो मैसेज को डिलीवर होने से पहले डिलीट किया जा सकता है। सामने वाले व्यक्ति को यह पता भी नहीं चलेगा कि आपने मैसेज पहले से शेड्यूल किया था। उसे यह सामान्य WhatsApp मैसेज की तरह ही दिखाई देगा।
फोटो और वीडियो भी कर सकेंगे शेड्यूल
WhatsApp का नया फीचर केवल टेक्स्ट मैसेज तक लिमिटेड नहीं है। यूजर्स फोटो और वीडियो को भी पहले से शेड्यूल कर सकेंगे। इससे जन्मदिन, सालगिरह और दूसरे खास मौकों पर समय से बधाई देने में आसानी होगी। इसके अलावा ऑफिस के जरूरी अपडेट और ग्रुप में भेजे जाने वाले मैसेज भी पहले से तैयार किए जा सकेंगे। फीचर कई फेज में रोलआउट किया जा रहा है और सभी यूजर्स तक इसे पहुंचने में वक्त लग सकता है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।