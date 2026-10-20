WhatsApp पर बिना नंबर शेयर किए कर सकेंगे चैट, जल्द आ रहा नया फीचर
WhatsApp एक नया फीचर लाने की तैयारी कर रहा है, जिसकी मदद से यूजर्स अपना मोबाइल नंबर शेयर किए बिना दूसरे लोगों से चैट कर सकेंगे। भारत में इस फीचर को लेकर सुरक्षा और प्राइवेसी से जुड़े सवाल भी उठे हैं। अब फिर इसके रोलआउट की चर्चा है:
WhatsApp Username Feature: WhatsApp अपने यूजर्स के लिए Username फीचर पर काम कर रहा है। इस सुविधा के जरिए लोग अपना मोबाइल नंबर बताए बिना किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू कर सकेंगे। इसके लिए यूजर को एक अलग यूजरनेम चुनना होगा, जिसे वह दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर कर सकता है। सरकार को आशंका है कि अगर लोग केवल यूजरनेम के जरिए एक-दूसरे से कांटेक्ट कर सकेंगे, तो कुछ लोग इसका इस्तेमाल फर्जी पहचान बनाकर धोखाधड़ी करने के लिए कर सकते हैं। ऐसे में WhatsApp के इस नए फीचर एक रोलआउट को लेकर फिर चर्चा शुरू हो गई है।
WhatsApp Username फीचर क्या है?
अभी WhatsApp पर किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत शुरू करने के लिए आमतौर पर उसका मोबाइल नंबर चाहिए, जिसका नंबर आपके फोन में सेव नहीं है। Username फीचर आने के बाद यूजर अपने लिए एक अलग पहचान चुन सकेंगे। WhatsApp के मुताबिक, यूजरनेम एक ऑप्शनल सुविधा होगी। यानी इसे इस्तेमाल करना सभी के लिए जरूरी नहीं होगा। जो लोग अपना यूजरनेम नहीं बनाना चाहते, वे पहले की तरह फोन नंबर के जरिए WhatsApp इस्तेमाल कर सकेंगे। यह सुविधा खासकर उन लोगों के काम आ सकती है, जो ऑनलाइन कारोबार करते हैं या किसी नए व्यक्ति से बातचीत के दौरान अपना निजी नंबर साझा नहीं करना चाहते।
मोबाइल नंबर की जगह यूजरनेम से होगी पहचान
इस फीचर का सबसे बड़ा फायदा प्राइवेसी से जुड़ा है। अभी किसी अनजान व्यक्ति के साथ WhatsApp पर बातचीत शुरू करने के लिए मोबाइल नंबर देना है। हालांकि, WhatsApp अकाउंट बनाने के लिए मोबाइल नंबर जरूरी रहेगा। जिन लोगों के पास आपका नंबर पहले से मौजूद है, वे अब भी उसी नंबर के जरिए आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
भारत सरकार को क्यों है इस फीचर से परेशानी
भारत सरकार ने WhatsApp के Username फीचर को लेकर फर्जी पहचान और ऑनलाइन धोखाधड़ी की आशंका जताई थी। Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई 2026 में सरकार ने WhatsApp से फीचर के काम करने के तरीके और सुरक्षा उपायों पर जवाब मांगा था। साथ ही, सरकार ने कहा था कि सलाह-मशविरा पूरा होने तक भारत में इसका रोलआउट रोक दिया जाए। हालांकि, ऐसे जोखिमों का मतलब यह नहीं है कि Username फीचर इस्तेमाल करने वाला हर व्यक्ति धोखाधड़ी का शिकार होगा। असल खतरा इस बात पर निर्भर करेगा कि सुरक्षा कितनी मजबूत है और यूजर्स कितनी सावधानी बरतते हैं।
WhatsApp ने सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम बताए
WhatsApp ने अपने यूजरनेम फीचर के लिए कई सुरक्षा उपायों की जानकारी दी है। कंपनी के मुताबिक, यूजर को पहली बार मैसेज भेजने वाले व्यक्ति का सही यूजरनेम पता होना चाहिए। कंपनी ने यह भी कहा है कि सेलेब्रिटी, सरकारी संस्था और कुछ प्रमुख नामों की नकल रोकने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। फिर भी किसी भी ऑनलाइन सुविधा की तरह, यूजर्स को अनजान लोगों के मैसेज, संदिग्ध लिंक और पैसों की मांग करने वाले मैसेज को लेकर सावधान रहना चाहिए। किसी व्यक्ति का यूजरनेम किसी परिचित या संस्था के नाम जैसा होने भर से उसकी पहचान असली साबित नहीं होती।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।