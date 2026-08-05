WhatsApp में आए नए ग्रुप चैट फीचर्स, अब Poll में मिलेगा Deadline और @all Mention फीचर
WhatsApp ने नए Group Chat फीचर्स लॉन्च किए हैं। अब Poll में Deadline सेट कर सकेंगे, @all Mention से सभी मेंबर्स को एक साथ टैग कर पाएंगे और मौजूदा ग्रुप से नया ग्रुप भी बना सकेंगे।
WhatsApp ने अपने ग्रुप चैट एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए कई नए फीचर्स पेश किए हैं। कंपनी ने Polls को पहले से ज्यादा स्मार्ट बनाया है, साथ ही @all Mention और मौजूदा ग्रुप से नया ग्रुप चैट बनाने जैसी सुविधाएं भी शामिल कर दी हैं। इन अपडेट्स का मकसद बड़े और एक्टिव ग्रुप्स में बातचीत को आसान, मैनेज्ड और ज्यादा इफेक्टिव बनाना है।
सबसे बड़ा बदलाव WhatsApp Polls में देखने को मिलेगा। अब यूजर्स किसी Poll के लिए एक तय Deadline सेट कर सकेंगे। तय समय पूरा होते ही Poll अपने-आप बंद हो जाएगा और उसके बाद कोई नया वोट रजिस्टर नहीं किया जा सकेगा। यह फीचर उन ग्रुप्स के लिए खास तौर पर उपयोगी होगा जहां किसी मीटिंग, ट्रिप या अन्य फैसले को तय समय के अंदर लेना जरूरी होता है। इसके अलावा Poll बनाने वाला यूजर उसे पोस्ट करने के बाद कुछ समय तक एडिट भी कर सकेगा, जिससे टाइपिंग की गलती या सवाल में सुधार करना आसान होगा।
मिलेगा बेहतर प्राइवेसी का फायदा
WhatsApp ने Polls में प्राइवेसी पर भी ध्यान दिया है। अब यूजर्स के पास वोट देने वालों की पहचान छिपाने का ऑप्शन भी होगा। यानी जरूरत पड़ने पर Anonymous Voting संभव होगी, जिससे लोग बिना किसी दबाव के अपनी राय दे सकेंगे।
ग्रुप चैट के लिए एक और बड़ा फीचर @all Mention है। इसकी मदद से किसी ग्रुप में मौजूद सभी मेंबर्स को एक साथ टैग किया जा सकेगा। पहले हर सदस्य को अलग-अलग Mention करना पड़ता था, लेकिन अब केवल @all लिखकर पूरे ग्रुप तक जरूरी मेसेज पहुंचाया जा सकेगा। बड़े ग्रुप्स में यह फीचर खासा उपयोगी साबित होगा। कंपनी के अनुसार, 32 से ज्यादा मेंबर्स वाले ग्रुप्स में @all का इस्तेमाल केवल ग्रुप एडमिन कर पाएंगे ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो।
अब बनाया जा सकेगा नया ग्रुप चैट
WhatsApp ने ग्रुप बातचीत को मैनेज रखने के लिए एक और नया विकल्प भी जोड़ा है। अब किसी मौजूदा ग्रुप से ही अलग विषय पर चर्चा करने के लिए नया ग्रुप चैट बनाया जा सकेगा। उदाहरण के लिए, अगल किसी बड़े ग्रुप में केवल कुछ लोगों को किसी इवेंट की प्लानिंग करनी है, तो वे उसी ग्रुप से नया अलग ग्रुप बना सकते हैं। इससे मुख्य ग्रुप में फालतू मेसेजेस की भीड़ नहीं होगी और अलग चर्चा आसानी से जारी रखी जा सकेगी।
ये सभी फीचर्स कई फेज में Android और iPhone यूजर्स तक पहुंचाए जा रहे हैं। अगर आपके WhatsApp में अभी ये ऑप्शंस दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो Play Store या App Store से ऐप को अपडेट करना बेहतर रहेगा।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।