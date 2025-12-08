Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़whatsapp top 5 features launched in 2025 list includes ai powered background and screen sharing during call also
WhatsApp में इस साल हुई ढेर सारे नए फीचर्स की एंट्री, ये 5 सबसे जबर्दस्त, आप भी करें ट्राई

WhatsApp में इस साल हुई ढेर सारे नए फीचर्स की एंट्री, ये 5 सबसे जबर्दस्त, आप भी करें ट्राई

संक्षेप:

हर साल की तरह इस साल भी वॉट्सऐप में कुछ कमाल के फीचर्स की एंट्री हुई है। वॉट्सऐप ने साल 2025 में कई नए फीचर्स को रोलआउट किया है। इनमें सिक्योरिटी और प्राइवेसी के साथ चैटिंग एक्सपीरियंस को मजेदार बनाने वाले भी कई फीचर शामिल हैं।

Dec 08, 2025 10:40 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
वॉट्सऐप की लगातार कोशिश रहती है कि वह अपने करोड़ों यूजर्स के चैटिंग और ऐप यूज एक्सपीरियंस को बेहतर बनाए। इसके लिए कंपनी एक के बाद एक नए-नए फीचर लाती रहती है। हर साल की तरह वॉट्सऐप ने साल 2025 में भी कई नए फीचर्स को रोलआउट किया है। इनमें सिक्योरिटी और प्राइवेसी के साथ चैटिंग एक्सपीरियंस को मजेदार बनाने वाले भी कई फीचर शामिल हैं। तो आइए जानते हैं इस साल लॉन्च हुए वॉट्सऐप के टॉप 5 फीचर्स के बारे में।

1- कॉल के दौरान स्क्रीन शेयरिंग

वॉट्सऐप का यह फीचर बड़े काम का है। यूजर इस फीचर की मदद से कॉल के दौरान सिस्टम ऑडियो के साथ अपने डिवाइस की स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं। यह फीचर ऐंड्रॉयड के साथ iOS के लिए भी आया है। इसे आप ग्रुप कॉल में भी यूज कर सकते हैं।

2- चैट फिल्टर्स और डेडिकेटेड फेवरेट टैब

वॉट्सऐप का यह फीचर बड़े काम का है। इस फीचर की मदद से यूजर अनरीड मेसेज, ग्रुप और क्रिएट किए गए फेवरेट लिस्ट को आसानी से ऐक्सेस कर सकते हैं। फटाफट ऐक्सेस के लिए यूजर बार-बार कॉन्टैक्ट किए जाने वाले कॉन्टैक्ट्स या जरूरी ग्रुप को नए टैब फेवरेट में पिन कर सकते हैं।

3- Passkey बेस्ड लॉगिन

यूजर्स की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए वॉट्सऐप ने ओटीपी-बेस्ट वेरिफिकेशन को पासकी (Passkey) से रिप्लेस कर दिया है। यूजर अब फेस ऑथेंटिकेशन, फिंगरप्रिंट और डिवाइस में स्टोर क्रिडेंशियल्स से लॉग इन कर सकते हैं। यह फीचर यूजर्स को सिम-स्वैप फ्रॉड से बचाता है।

4- चैट थीम और वॉलपेपर अपग्रेड

वॉट्सऐप में कस्टमाइजेशन को बेहतर कर दिया गया है। अब यूजर इंडिविजुअल कन्वर्सेशन के लिए अलग-अलग चैट थीम और वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। कंपनी यूजर्स को 30 से ज्यादा वॉलपेपर और 20 कलर ऑप्शन दे रही है। यह फीचर चैटिंग के दौरान स्क्रीन को आपकी पसंद के अनुसार सेट करने का ऑप्शन देता है।

5- एआई पावर्ड बैकग्राउंड

यूजर अब मेटा एआई टूल की मदद से वीडियो कॉल के दौरान पर्सनलाइज्ड बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड को यूजर चैट के दौरान फोटो और वीडियो कैप्चर करके भी ऐड कर सकते हैं। कंपनी ने कहा है कि यह फीचर शायद अभी सभी यूजर्स को न मिले।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
