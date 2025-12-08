WhatsApp में इस साल हुई ढेर सारे नए फीचर्स की एंट्री, ये 5 सबसे जबर्दस्त, आप भी करें ट्राई

संक्षेप: हर साल की तरह इस साल भी वॉट्सऐप में कुछ कमाल के फीचर्स की एंट्री हुई है। वॉट्सऐप ने साल 2025 में कई नए फीचर्स को रोलआउट किया है। इनमें सिक्योरिटी और प्राइवेसी के साथ चैटिंग एक्सपीरियंस को मजेदार बनाने वाले भी कई फीचर शामिल हैं।

वॉट्सऐप की लगातार कोशिश रहती है कि वह अपने करोड़ों यूजर्स के चैटिंग और ऐप यूज एक्सपीरियंस को बेहतर बनाए। इसके लिए कंपनी एक के बाद एक नए-नए फीचर लाती रहती है। हर साल की तरह वॉट्सऐप ने साल 2025 में भी कई नए फीचर्स को रोलआउट किया है। इनमें सिक्योरिटी और प्राइवेसी के साथ चैटिंग एक्सपीरियंस को मजेदार बनाने वाले भी कई फीचर शामिल हैं। तो आइए जानते हैं इस साल लॉन्च हुए वॉट्सऐप के टॉप 5 फीचर्स के बारे में।

1- कॉल के दौरान स्क्रीन शेयरिंग वॉट्सऐप का यह फीचर बड़े काम का है। यूजर इस फीचर की मदद से कॉल के दौरान सिस्टम ऑडियो के साथ अपने डिवाइस की स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं। यह फीचर ऐंड्रॉयड के साथ iOS के लिए भी आया है। इसे आप ग्रुप कॉल में भी यूज कर सकते हैं।

2- चैट फिल्टर्स और डेडिकेटेड फेवरेट टैब वॉट्सऐप का यह फीचर बड़े काम का है। इस फीचर की मदद से यूजर अनरीड मेसेज, ग्रुप और क्रिएट किए गए फेवरेट लिस्ट को आसानी से ऐक्सेस कर सकते हैं। फटाफट ऐक्सेस के लिए यूजर बार-बार कॉन्टैक्ट किए जाने वाले कॉन्टैक्ट्स या जरूरी ग्रुप को नए टैब फेवरेट में पिन कर सकते हैं।

3- Passkey बेस्ड लॉगिन यूजर्स की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए वॉट्सऐप ने ओटीपी-बेस्ट वेरिफिकेशन को पासकी (Passkey) से रिप्लेस कर दिया है। यूजर अब फेस ऑथेंटिकेशन, फिंगरप्रिंट और डिवाइस में स्टोर क्रिडेंशियल्स से लॉग इन कर सकते हैं। यह फीचर यूजर्स को सिम-स्वैप फ्रॉड से बचाता है।

4- चैट थीम और वॉलपेपर अपग्रेड वॉट्सऐप में कस्टमाइजेशन को बेहतर कर दिया गया है। अब यूजर इंडिविजुअल कन्वर्सेशन के लिए अलग-अलग चैट थीम और वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। कंपनी यूजर्स को 30 से ज्यादा वॉलपेपर और 20 कलर ऑप्शन दे रही है। यह फीचर चैटिंग के दौरान स्क्रीन को आपकी पसंद के अनुसार सेट करने का ऑप्शन देता है।