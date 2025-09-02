WhatsApp में आ रहा है कमाल का फीचर, अब चैटिंग के दौरान आएगा असली मजा

मेसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp जल्द ही एंड्रॉयड यूजर्स के लिए ऐसा फीचर लाने वाला है, जिससे बिना चैट में भेजे सीधे स्टिकर्स सेव किए जा सकेंगे। यह अपडेट चैटिंग को और मजेदार और बेहतर बना देगा।

मेसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp अपने यूजर्स के लिए लगातार नए और यूजफुल फीचर्स लाता रहता है। अब कंपनी एक ऐसा फीचर टेस्ट कर रही है, जो लाखों यूजर्स की लंबे समय से चली आ रही दिक्कत को खत्म कर देगा। दरअसल, WhatsApp जल्द ही Sticker Saving Option लेकर आ रहा है, जिसकी मदद से यूजर्स अपने बनाए गए स्टिकर्स को सीधे सेव कर पाएंगे और उन्हें किसी चैट में भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

नहीं करना होगा चैट में भेजने का झंझट किसी भी स्टिकर को सेव करने के लिए अब तक पहले उसे किसी चैट में भेजना पड़ता था। इसका मतलब यह था कि यूजर्स की चैट हिस्ट्री में गैरजरूरी स्टिकर्स भी दिखने लगते थे, लेकिन नए अपडेट के बाद यह दिक्कत खत्म हो जाएगी। यूजर्स सीधे अपने बनाए हुए स्टिकर्स को सेव कर पाएंगे और उन्हें फेवरेट्स या किसी स्टिकर पैक में आसानी से जोड़ सकेंगे।

कैसे काम करेगा नया फीचर? WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक, जब कोई यूजर नया स्टिकर बनाएगा तो एक नया विंडो खुलेगा। इस विंडो में यूजर को कई ऑप्शन्स मिलेंगे:

- स्टिकर को फेवरेट्स में सेव करना

- किसी मौजूदा स्टिकर पैक में जोड़ना

- एक नया स्टिकर पैक बनाकर उसमें डालना

इससे यूजर्स का स्टिकर कलेक्शन ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज हो सकेगा और चैटिंग के दौरान भी कोई परेशानी नहीं आएगी।

फिलहाल Beta वर्जन में उपलब्ध फीचर अभी WhatsApp Beta for Android वर्जन 2.25.24.23 में दिख रहा है। Google Play Beta प्रोग्राम के चुनिंदा टेस्टर्स ही फिलहाल इसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। कंपनी इस फीचर को जल्द ही स्थाई रूप से सभी यूजर्स के लिए रोल आउट करने की तैयारी में है। WhatsApp पहले हर नए फीचर को पहले टेस्ट करता है और फिर धीरे-धीरे ग्लोबल रोलआउट करता है।