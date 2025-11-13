Hindustan Hindi News
WhatsApp ला रहा नया ‘चैट क्लियरिंग’ फीचर, अब बचेगा फोन का ढेर सारा स्टोरेज

संक्षेप: WhatsApp अब Android यूजर्स के लिए एक नया फीचर लाने जा रहा है, जिससे चैट क्लीन करना और स्टोरेज मैनेजमेंट पहले से कहीं आसान हो जाएगा। यूजर्स फोटो, वीडियो या टेक्स्ट को अलग-अलग डिलीट कर पाएंगे और स्टार्ड मैसेज सेफ रख सकेंगे।

Thu, 13 Nov 2025 09:42 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
मेसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp लगातार अपने यूजर्स के लिए बेहतर एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहा है। अब कंपनी नया Chat Clearing फीचर लेकर आई है, जो Android यूजर्स के लिए स्टोरेज को मैनेज करने का तरीका पूरी तरह बदल देगा। यह फीचर फिलहाल Android 2.25.34.5 बीटा वर्जन में उपलब्ध है और जल्द ही सभी यूजर्स के लिए रोलआउट किया जाएगा। इस फीचर की मदद से यूजर्स जो वे चाहें, अपनी चैट से सिर्फ वही कंटेंट हटा सकेंगे।

नया इंटरफेस और Real-Time Storage Display

अपडेट में WhatsApp ने एक नया Bottom Sheet इंटरफेस जोड़ा है। इससे यूजर्स को अब चैट क्लियर करने से पहले यह देखने का मौका मिलेगा कि वे क्या डिलीट करने जा रहे हैं। यानी अब आप तय कर पाएंगे कि कौन-सा डाटा रखना है और कौन-सा हटाना है। इसके साथ ही इसमें Real-Time Storage Display भी दिया गया है, जो यह दिखाएगा कि डिलीट करने के बाद कितनी जगह खाली होगी। यह फीचर खासकर उन यूजर्स के लिए फायदेमंद होगा जो कई ग्रुप चैट्स में एक्टिव रहते हैं, जहां बड़ी वीडियो फाइलें और ऑडियो मैसेज जल्दी-जल्दी स्टोर हो जाते हैं।

Starred Messages रहेंगे एकदम सेफ

WhatsApp ने इस फीचर में Starred Messages को सेफ रखने का विकल्प भी दिया है। अक्सर ऐसा होता है कि किसी चैट में कुछ जरूरी मैसेज या फोटो स्टार्ड कर दिए जाते हैं, लेकिन चैट क्लियर करते वक्त वो भी डिलीट हो जाते हैं। अब WhatsApp क्लीनअप के दौरान एक एक्सट्रा स्टेप ऐड करेगा, जो आपसे पूछेगा कि क्या आप स्टार्ड मैसेज या मीडिया को रखना चाहते हैं या नहीं। इस तरह आप अपनी जरूरी जानकारी सेफ रख सकेंगे, जबकि बाकी चैट डाटा क्लीन हो जाएगा।

iOS जैसा लेआउट और आसान एक्सेस

कंपनी ने इस फीचर को सर्च करने का तरीका भी आसान बना दिया है। अब Clear Chat ऑप्शन चैट इंफो स्क्रीन के नीचे दिखेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे iOS में होता है। इससे यूजर्स को अब किसी भी चैट को क्लियर करने के लिए ज्यादा मेन्यू में नहीं जाना पड़ेगा। यह बदलाव खास तौर पर उन लोगों के लिए काम का है, जो रोजाना कई चैट्स संभालते हैं और उन्हें जल्दी-जल्दी क्लीन करना चाहते हैं।

आपको कब मिलेगा यह अपडेट?

फिलहाल WhatsApp यह फीचर सिर्फ लिमिटेड बीटा टेस्टर्स के लिए रिलीज कर रहा है। आने वाले कुछ हफ्तों में कंपनी इसे धीरे-धीरे सभी Android यूजर्स के लिए रोलआउट करेगी। जैसे ही फीचर का स्टेबल रोलआउट होगा, यूजर्स को अपने ऐप अपडेट में इसका ऑप्शन दिखाई देगा।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
