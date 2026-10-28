WhatsApp यूजर्स के लिए बड़ी खबर! बदलने वाला है सेटिंग्स मेन्यू, नए डिजाइन में दिखेंगे ऑप्शन
WhatsApp Android ऐप में सेटिंग्स मेन्यू का नया डिजाइन लाने की तैयारी कर रहा है। इसमें अकाउंट, प्राइवेसी और नोटिफिकेशन जैसे विकल्प अलग-अलग गोल किनारों वाले सेक्शन में दिख सकते हैं।
WhatsApp अपने Android ऐप के सेटिंग्स मेन्यू को नए डिजाइन में लाने की तैयारी कर रहा है। इसमें यूजर्स को गोल किनारों वाले अलग-अलग सेक्शन दिखाई दे सकते हैं। इससे अकाउंट, प्राइवेसी और नोटिफिकेशन से जुड़ी सेटिंग्स को ढूंढना आसान हो सकता है। यह बदलाव Google के Material Design 3 Expressive डिजाइन सिस्टम पर बेस्ड बताया जा रहा है। हालांकि, नया डिजाइन अभी डेवलपमेंट के फेज में है।
रिपोर्ट के मुताबिक, WhatsApp के नए इंटरफेस को Android बीटा वर्जन 2.26.43.3 में देखा गया है। WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी सेटिंग्स मेन्यू को ज्यादा मैनेज्ड बनाने पर काम कर रही है। नए डिजाइन में विकल्पों को एक लंबी सूची में दिखाने के बजाय गोल किनारों वाले अलग-अलग समूहों में रखा जाएगा।
इस बदलाव से यूजर्स को यह समझने में आसानी हो सकती है कि कौन-से विकल्प एक-दूसरे से जुड़े हैं। एक ही सेक्शन के विकल्प आपस में जुड़े हुए दिखाई देंगे, जबकि ग्रुप के पहले और आखिरी ऑप्शंस के कोने ज्यादा गोल होंगे। इससे सेटिंग्स मेन्यू पहले के मुकाबले ज्यादा क्लीन और मॉडर्न नजर आ सकता है।
अकाउंट और प्राइवेसी सेटिंग्स को मिलेगा नया लुक
नया डिजाइन Account, Privacy और Notifications जैसे सेक्शन में भी देखने को मिल सकता है। इससे WhatsApp के अलग-अलग सेटिंग्स पेज पर एक जैसा इंटरफेस मिल सकता है। खासकर उन यूजर्स के लिए यह बदलाव काम का हो सकता है, जिन्हें ऐप में किसी खास ऑप्शन को ढूंढने में परेशानी होती है।
Material Design 3 Expressive डिजाइन सिस्टम में इंटरफेस को बेहतर तरीके से मैनेज करने और स्क्रीन पर मौजूद ऑप्शंस को क्लीन बनाने पर जोर दिया जाता है। WhatsApp इसी डायरेक्शन में अपने Android ऐप के डिजाइन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है।
WhatsApp में और क्या बदलाव होंगे?
सेटिंग्स मेन्यू के अलावा WhatsApp अपने बॉटम नेविगेशन बार और चैट बार के डिजाइन में भी बदलाव कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, बॉटम नेविगेशन बार को स्क्रॉल करने पर छोटा किया जा सकता है, जिससे चैट देखते समय स्क्रीन पर ज्यादा जगह मिले। ऊपर स्क्रॉल करने पर यह दोबारा बड़ा दिखाई दे सकता है।
हालांकि, ये बदलाव मुख्य रूप से ऐप के यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए हैं। नए सेटिंग्स मेन्यू से किसी नए फीचर या एक्सट्रा प्राइवेसी मिलना कन्फर्म नहीं हुआ है।
कब मिलेगा नया अपडेट?
फिलहाल नया सेटिंग्स डिजाइन डेवलपमेंट फेज में है और इसकी आधिकारिक लॉन्च डेट सामने नहीं आई है। रिपोर्ट के अनुसार, यह अभी बीटा टेस्टर्स के लिए भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में Android यूजर्स को इसके लिए इंतजार करना पड़ सकता है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
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