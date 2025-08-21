WhatsApp में आ रहा कमाल फीचर, अगर कॉल मिस हुआ तो आ जाएगा वॉइस मेसेज

WhatsApp ने नया फीचर टेस्ट करना शुरू किया है, जिससे यूजर्स मिस्ड कॉल के बाद तुरंत वॉइस मेसेज भेज पाएंगे। फिलहाल यह अपडेट कुछ एंड्रॉयड बीटा यूजर्स के लिए रोलआउट हुआ है और जल्द ही सभी तक पहुंचेगा।

मेसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp एक बार फिर अपने यूजर्स के लिए कम्युनिकेशन को आसान बनाने पर काम कर रहा है। कंपनी ने हाल ही में एक नया फीचर टेस्ट करना शुरू किया है, जिसके जरिए मिस्ड कॉल के बाद तुरंत वॉइस मेसेज भेजा जा सकेगा। यह फीचर ट्रेडिशनल ‘Voicemail’ जैसा ही है, लेकिन सीधे WhatsApp चैट में इंटीग्रेटेड रहेगा।

नए अपडेट के बाद अगर आपकी कॉल रिसीव नहीं होती है, तो स्क्रीन पर ‘वॉइस मेसेज ड्रॉप करें’ का विकल्प दिखाई देगा। इस पर टैप करके यूजर तुरंत एक छोटा सा वॉइस नोट रिकॉर्ड कर सकता है, जो उसी चैट थ्रेड में भेज दिया जाएगा। इससे कॉल करने वाले और रिसीवर दोनों को स्पष्ट रूप से मिस्ड कॉल और वॉइस मेसेज की जानकारी मिल जाएगी।

आसानी से मिल जाएगा मेसेज नए फीचर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यूजर बिना दोबारा कॉल किए या लंबा टेक्स्ट टाइप किए आसानी से अपना मेसेज पहुंचा पाएंगे। यह खासकर तब काम आएगा जब सामने वाला व्यक्ति मीटिंग में हो, बिजी हो या तुरंत जवाब ना दे सके।

फिलहाल यह अपडेट केवल Android के चुनिंदा बीटा टेस्टर्स के लिए रोलआउट किया गया है। कंपनी इसे धीरे-धीरे और यूजर्स तक पहुंचाएगी और इसका वाइड रोलआउट बाद में किया जाएगा। माना जा रहा है कि आने वाले हफ्तों में WhatsApp सभी के लिए इस फीचर को रोलआउट कर सकता है।