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WhatsApp जल्द करेगा उम्र की जांच! भारत में आया नया Age Verification फीचर

By Pranesh Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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WhatsApp भारत में चुनिंदा यूजर्स के लिए Age Verification फीचर की टेस्टिंग कर रहा है। यह बदलाव आने वाले DPDP Act के तहत डाटा सुरक्षा और नाबालिग यूजर्स की सुरक्षा तय करने की तैयारी का हिस्सा है।

WhatsApp Age Verification
WhatsApp Age Verification अभी केवल चुनिंदा यूजर्स के साथ टेस्ट किया जा रहा है।

भारत में करोड़ों लोग WhatsApp का इस्तेमाल करते हैं और अब इस लोकप्रिय मेसेजिंग ऐप में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। Meta की ओनरशिप वाला WhatsApp भारत में चुनिंदा यूजर्स के लिए Age Verification फीचर की टेस्टिंग कर रहा है। यह कदम भारत के Digital Personal Data Protection (DPDP) Act को लागू करने की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि कंपनी ने साफ किया है कि फिलहाल यह केवल एक लिमिटेड पायलट टेस्ट है और इससे यूजर्स के मौजूदा एक्सपीरियंस में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा।

क्यों शुरू हुई Age Verification की टेस्टिंग?

भारत में डाटा सुरक्षा और बच्चों की ऑनलाइन प्राइवेसी को लेकर नियम लगातार सख्त किए जा रहे हैं। इसी दिशा में WhatsApp ने कुछ यूजर्स से उनकी जन्मतिथि (Date of Birth) या उम्र कन्फर्म करने के लिए कहा है। कंपनी का कहना है कि यह प्रक्रिया भविष्य में लागू होने वाले कानून और नियमों का पालन करने की तैयारी का हिस्सा है।

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WhatsApp के मुताबिक, सिस्टम इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि यूजर्स की पर्सनल जानकारी सुरक्षित रहे। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि उम्र संबंधी जानकारी अन्य WhatsApp यूजर्स के साथ किसी भी तरह से शेयर नहीं की जाएगी।

क्या सभी यूजर्स को बतानी होगा जन्मतिथि?

अभी नहीं। फिलहाल यह फीचर केवल कुछ चुनिंदा यूजर्स के लिए टेस्ट किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह प्रक्रिया ऑप्शनल है और अगर किसी यूजर को यह प्रॉम्प्ट दिखाई देता है, तब भी उसके लिए तुरंत अपनी उम्र बताना अनिवार्य नहीं है। कंपनी का कहना है कि इससे WhatsApp के नॉर्मल यूजेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

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DPDP Act से क्या है संबंध?

भारत का Digital Personal Data Protection (DPDP) Act डिजिटल डाटा की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इस कानून के तहत कंपनियों को यूजर्स की पर्सनल जानकारी को सुरक्षित रखने के साथ-साथ नाबालिगों के डाटा के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। इसी वजह से WhatsApp जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पहले से ही ऐसे सिस्टम डिवेलप कर रहे हैं, जो भविष्य के नियमों के हिसाब से हों।

यूजर्स प्राइवेसी पर क्या असर पड़ेगा?

WhatsApp का दावा है कि Age Verification फीचर को Privacy-Protective तरीके से तैयार किया जा रहा है। यानी कंपनी केवल जरूरी जानकारी ही लेगी और उसे पब्लिक नहीं करेगी। कंपनी ने यह भी कहा है कि उम्र से जुड़ी जानकारी अन्य यूजर्स को दिखाई नहीं जाएगी और ना ही इससे एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन पर कोई असर पड़ेगा।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

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प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।

अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

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पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।

चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।

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