पढ़ते ही तुरंत गायब हो जाएगा WhatsApp मैसेज, आ गया धांसू सिक्योरिटी फीचर, ऐसे करेगा काम

WhatsApp एक तगड़ी सिक्योरिटी फीचर की टेस्टिंग कर रहा है। नया फीचर, डिसअपीयरिंग मैसेज को पढ़ते ही तुरंत डिलीट कर देगा। इससे यूजर्स को प्राइवेसी पर तगड़ा कंट्रोल मिलेगा। कैसे काम करेगा नया फीचर, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

WhatsApp एक नए प्राइवेसी फीचर की टेस्टिंग कर रहा है, जिससे डिसअपीयरिंग मैसेज को भेजने के बाद एक तय समय के बजाय, पढ़े जाने के तुरंत बाद ही हटाया जा सकेगा। यह फीचर पहले Android के लिए WhatsApp के बीटा वर्जन में देखा गया था और अब इसे कुछ iPhone बीटा टेस्टर्स के लिए रोलआउट किया जा रहा है। यह फीचर इस बात पर ज्यादा फ्लेक्सिबल कंट्रोल देता है कि मैसेज पाने वाला जब उन्हें खोलता है, तो वे कितनी देर तक दिखाई देते हैं; साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि जो मैसेज पढ़े नहीं गए हैं, वे 24 घंटे बाद अपने-आप डिलीट हो जाएं।

iOS के लिए WhatsApp Beta को मिला 'After Reading' मैसेज एक्सपायरी फीचर वॉट्सऐप के नए फीचर ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetaInfo के एक ब्लॉग पोस्ट के अनुसार, यह फीचर ऐप्पल के टेस्टफ्लाइट प्रोग्राम के जरिए iOS वर्जन 26.19.10.72 पर वॉट्सऐप बीटा चला रहे कुछ यूजर्स के लिए उपलब्ध है। ऐप स्टोर वर्जन के चुनिंदा यूजर्स को भी, बड़े पैमाने पर रोलआउट से पहले यह ऑप्शन दिख सकता है।

खबरों के मुताबिक, यह नई सेटिंग वॉट्सऐप के 'डिसअपीयरिंग मैसेज' कंट्रोल्स में एक 'पढ़ने के बाद' (After reading) ऑप्शन के तौर पर दिखाई देती है। यह यूजर्स को मैसेज भेजने के तुरंत बाद काउंटडाउन शुरू करने के बजाय, मैसेज पढ़ने के बाद उसे डिलीट करने का ऑप्शन देती है। यूजर्स पढ़ने के बाद का टाइमर पांच मिनट, एक घंटा या 12 घंटे के लिए सेट कर सकते हैं। अगर मैसेज पाने वाला मैसेज नहीं खोलता है, तो वॉट्सऐप 24 घंटे बाद उसे अपने आप हटा देगा।

पहले से मौजूद हैं ये ऑप्शन यह फीचर वॉट्सऐप के मौजूदा 'डिसअपीयरिंग मैसेज' सिस्टम के साथ काम करता है, जिसमें अभी 24 घंटे, 7 दिन और 90 दिन के टाइमर का ऑप्शन मिलता है। यूजर्स इन सेटिंग्स को किसी एक चैट पर लागू कर सकते हैं, या सभी नई चैट के लिए इसे डिफॉल्ट के तौर पर सेट कर सकते हैं। खास बात यह है कि यह नया टाइमर ऑप्शनल है और इसे खुद से चालू करना होगा। मौजूदा चैट पहले की तरह ही काम करती रहेंगी, जब तक कि यूजर्स इस फीचर को चालू करने का फैसला नहीं कर लेते।