WhatsApp पर आपको हर कोई नहीं भेज पाएगा मैसेज, आ रहा यूजरनेम रिजर्व करने का फीचर

WhatsApp अपने Android यूजर्स के लिए एक बेहद काम का फीचर ला रहा है, जो ऐप पर आ रहे फालतू मैसेज से छुटकारा दिलाएगा। नए फीचर का नाम यूजरनेम रिजर्व फीचर है। कैसे काम करेगा नया फीचर, चलिए डिटेल में बताते हैं

WhatsApp अपने Android यूजर्स के लिए एक बेहद काम का फीचर ला रहा है, जो ऐप पर आ रहे फालतू मैसेज से छुटकारा दिलाएगा। नए फीचर का नाम यूजरनेम रिजर्व फीचर है। वॉट्सऐप पर लंबे समय से एक ऐसा फीचर आने की अफवाह थी जिससे यूजरनेम पिन सेट करके अनचाहे मैसेजों को कम किया जा सकेगा। ऐसा लगता है कि प्लेटफॉर्म अब अपने एंड्रॉयड ऐप पर यूजरनेम रिजर्व फीचर की टेस्टिंग करके इस फीचर को रोलआउट करने के करीब पहुंच गया है। यह फीचर यूजर्स को इस बात पर बेहतर नियंत्रण प्रदान करेगा कि उनके यूजरनेम के माध्यम से कौन उनसे संपर्क कर सकता है। कैसे काम करेगा नया फीचर, चलिए जानते हैं....

वॉट्सऐप पर यूजरनेस रिजर्व करना वॉट्सऐप के नए फीचर ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetaInfo ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यूजरनेम रिजर्व करने का ऑप्शन एंड्रॉयड के लिए वॉट्सऐप बीटा वर्जन 2.25.28.12 में देखा गया है। हालांकि यह अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसे ऐप के फ्यूचर वर्जन में रिलीज करने के लिए तैयार कर रहा है।

ऊपर दिए गए स्क्रीनशॉट के आधार पर, वॉट्सऐप सेटिंग्स में प्रोफाइल टैब के अंतर्गत एक यूजरनेम ऑप्शन उपलब्ध होगा। यूजर इस ऑप्शन के माध्यम से अपना यूजरनेम रिजर्व कर सकते हैं।

इस फीचर को वॉट्सऐप पर यूजरनेम की शुरुआत की दिशा में एक कदम बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि इसमें एक यूजरनेम की (username key) ऑप्शन भी शामिल होगा, जिससे आपसे संपर्क करने वाले लोगों की संख्या सीमित हो जाएगी और अनचाहे मैसेजों में कमी आएगी। केवल वही लोग आपको वॉट्सऐप पर मैसेज कर पाएंगे जिनके पास आपके यूजरनेम के साथ एक की (key) होगी।

हर कोई नहीं भेज पाएगा मैसेज यह फीचर यूजर्स को इस बात पर बेहतर नियंत्रण प्रदान करेगा कि उनके यूजरनेम के माध्यम से कौन उनसे संपर्क कर सकता है। मूलतः, यूजरनेम की प्राइवेसी की एक एडिशनल लेयर के रूप में काम करेंगा, भले ही किसी को आपका यूजरनेम पता हो, वे आपको केवल तभी मैसेज पाएंगे जब उनके पास आपकी यूजरनेम-की भी हो, बशर्ते आपने इसे सेट करने का विकल्प चुना हो। यूजरनेम-की को एक्टिव करने के लिए सबसे पहले एक यूजरनेम चुनना होगा, जो आपके फोन नंबर को सार्वजनिक होने से बचाने में मदद करता है।

चूंकि फीचर धीरे-धीरे रोलआउट किए जाते हैं, इसलिए यूजरनेम रिजर्व करने से यूजर्स को अपने पसंदीदा यूजरनेम चुनने में मदद मिलेगी और फीचर के उनके डिवाइस तक पहुंचने से पहले ही दूसरों के द्वारा यूजरनेम ले लिए जाने का जोखिम कम हो जाएगा, जिससे निष्पक्ष रोलआउट हो सकेगा।