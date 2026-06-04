WhatsApp यूजर्स की मौज! अब ऐप डिलीट किए बिना ले सकेंगे ब्रेक, चैट और डेटा रहेगें जस के तस; कमाल का है नया फीचर
WhatsApp एक नए Logout फीचर की टेस्टिंग कर रहा है। इस फीचर की मदद से यूजर्स ऐप डिलीट किए बिना कुछ समय के लिए WhatsApp से ब्रेक ले सकेंगे। आइए आपको डिटेल में बताते हैं कि कैसे काम करेगा नया फीचर।
WhatsApp लगातार नए फीचर्स पर काम कर रहा है ताकि यूजर्स का अनुभव बेहतर बनाया जा सके। अब कंपनी एक ऐसे फीचर की टेस्टिंग कर रही है जिसका इंतजार कई यूजर्स लंबे समय से कर रहे थे। यह नया Logout फीचर उन लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है जो कुछ समय के लिए WhatsApp से दूरी बनाना चाहते हैं, लेकिन अपना अकाउंट डिलीट नहीं करना चाहते। अभी तक अगर कोई यूजर WhatsApp से ब्रेक लेना चाहता था, तो उसके पास दो ही ऑप्शन होते थे। पहला, ऐप को फोन से अनइंस्टॉल कर देना और दूसरा, अकाउंट डिलीट कर देना। दोनों ही ऑप्शन कई लोगों के लिए सुविधाजनक नहीं थे क्योंकि इससे जरूरी चैट, सेटिंग्स और डेटा को लेकर चिंता बनी रहती थी।
बिजनेस स्टैण्डर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी एक नए Logout ऑप्शन की टेस्टिंग कर रही है, जिससे यूजर्स टेम्पररी WhatsApp से बाहर निकल सकेंगे। खास बात यह है कि इस दौरान उनका अकाउंट और डेटा सुरक्षित रहेगा। यह फीचर उन लोगों के लिए भी उपयोगी हो सकता है जो डिजिटल डिटॉक्स करना चाहते हैं या कुछ दिनों के लिए लगातार आने वाले मैसेज और नोटिफिकेशन से राहत पाना चाहते हैं।
ऐसे काम करेगा नया फीचर
WhatsApp के अकाउंट सेटिंग्स सेक्शन में Logout का नया विकल्प दिखाई दे सकता है। इस ऑप्शन पर टैप करने के बाद यूजर्स को दो ऑप्शन मिल सकते हैं। पहला ऑप्शन होगा कि यूजर अपने सभी डेटा और सेटिंग्स को फोन में सुरक्षित रखते हुए केवल WhatsApp से लॉगआउट हो जाए। दूसरा ऑप्शन डेटा हटाकर लॉगआउट करने का हो सकता है।इसका मतलब है कि यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से फैसला कर सकेगा कि वह केवल कुछ समय के लिए WhatsApp से दूर रहना चाहता है या फिर पूरी तरह से डेटा हटाना चाहता है।
ऐप डिलीट किए बिना मिलेगा ब्रेक
WhatsApp का यह नया फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है जो लगातार आने वाले मैसेज और नोटिफिकेशन से परेशान हो जाते हैं। कई बार लोग कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स से दूरी बनाना चाहते हैं, लेकिन जरूरी चैट्स और डेटा के कारण ऐसा नहीं कर पाते। Logout फीचर आने के बाद यूजर्स ऐप को हटाए बिना WhatsApp से ब्रेक ले सकेंगे। जब वे वापस लौटना चाहेंगे, तो आसानी से दोबारा लॉगिन कर सकेंगे।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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