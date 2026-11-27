WhatsApp Sticker App: अब स्टिकर्स के लिए आएगा अलग ऐप, यूजर्स को मिलेंगे खास फीचर्स
WhatsApp एंड्रॉयड और आईफोन यूजर्स के लिए अलग Stickers ऐप तैयार कर रहा है। इसमें स्टिकर्स खोजने, बनाने और शेयर करने के साथ क्रिएटर्स को अपनी प्रोफाइल बनाने और डाउनलोड ट्रैक करने की सुविधा मिलेगी।
WhatsApp यूजर्स के लिए जल्द ही एक नया ऐप आने वाला है। मेटा की ओनरशिप वाला इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक अलग स्टिकर्स ऐप पर काम कर रहा है। इसकी मदद से यूजर्स ना सिर्फ नए स्टिकर्स खोज सकेंगे, बल्कि अपने पसंद का स्टिकर पैक बनाकर दूसरों के साथ शेयर भी कर सकेंगे। खास बात यह है कि इस ऐप के जरिए स्टिकर क्रिएटर्स को भी अपना काम ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का मौका मिलेगा। यह ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म के लिए तैयार किया जा रहा है।
अभी तक WhatsApp पर स्टिकर्स इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को चैट में मौजूद स्टिकर सेक्शन या थर्ड-पार्टी ऐप्स की मदद लेनी पड़ती है। लेकिन नए ऐप के आने के बाद स्टिकर्स खोजने और उन्हें मैनेज करने का एक्सपीरियंस पहले से आसान हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस ऐप का नाम WhatsApp Stickers होगा और इसे गूगल प्ले स्टोर और ऐपल ऐप स्टोर पर उपलब्ध कराया जाएगा।
ऐप में मिलेंगे कई अलग सेक्शंस
ऐप में यूजर्स को अलग-अलग सेक्शन मिलेंगे। इसमें Browse टैब होगा, जहां क्रिएटर्स की ओर से अपलोड किए गए स्टिकर पैक दिखाई देंगे। यूजर्स अपनी पसंद का पैक चुनकर एक Add बटन की मदद से सीधे अपने व्हाट्सऐप अकाउंट में जोड़ सकेंगे। इसके अलावा Search टैब में नाम या कीवर्ड की मदद से पसंदीदा स्टिकर्स खोजने की सुविधा मिलेगी। Yours टैब में यूजर्स अपने स्टिकर कलेक्शन को मैनेज कर सकेंगे।
खुद भी बना सकेंगे स्टिकर पैक
नए ऐप में Create टैब भी दिया जाएगा। इसकी मदद से यूजर्स अपने स्टिकर पैक तैयार कर सकेंगे। इसके अलावा Profile टैब के जरिए क्रिएटर्स अपनी पब्लिक प्रोफाइल बना पाएंगे। इसमें प्रोफाइल फोटो और बायो जैसी जानकारियां शामिल की जा सकेंगी। इतना ही नहीं, क्रिएटर्स को Insights डैशबोर्ड भी मिलेगा, जहां वे देख सकेंगे कि उनके बनाए स्टिकर कितने यूजर्स डाउनलोड कर रहे हैं और कितने लोग उन्हें अपने WhatsApp में जोड़ रहे हैं।
हालांकि, शुरुआत में हर यूजर को सीधे स्टिकर अपलोड करने की परमिशन नहीं मिलेगी। इसके लिए क्रिएटर्स को अर्ली एक्सेस रिक्वेस्ट फॉर्म भरना होगा। परमिशन मिलने के बाद ही उन्हें Upload टैब का एक्सेस मिलेगा।
अपलोड किए गए स्टिकर्स की होगी जांच
WhatsApp पर स्टिकर्स अपलोड करने का प्रोसेस भी कंट्रोल्ड रहेगा। क्रिएटर्स की ओर से जमा किए गए हर स्टिकर पैक की मैन्युअल जांच की जाएगी। कंपनी यह तय करेगी कि स्टिकर्स उसके Terms of Service, Privacy Policy और Sticker Guidelines का पालन करते हों। जांच पूरी होने के बाद ही स्टिकर पैक को पब्लिक किया जाएगा।
फिलहाल WhatsApp ने इस नए ऐप की लॉन्चिंग डेट का ऐलान नहीं किया है। यह ऐप अभी डेवलपमेंट स्टेज में है और एंड्रॉयड के साथ iOS के लिए भी तैयार किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
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