खुशखबरी! अब WhatsApp कॉल के दौरान भीड़, ट्रैफिक या शोर की नहीं आएगी आवाज, आ रहा रहा Noise Cancellation फीचर

WhatsApp जल्द Noise Cancellation फीचर लाने वाला है, जिससे कॉलिंग के दौरान बैकग्राउंड शोर खत्म हो जाएगा। आने वाले अपडेट में यह फीचर यूजर्स को ज्यादा साफ और बेहतर कॉलिंग एक्सपीरियंस देगा।

WhatsApp आज सिर्फ मैसेजिंग ऐप नहीं रह गया है, बल्कि करोड़ों लोग इसे रोजाना वॉयस और वीडियो कॉल के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों या परिवार से बात करनी हो, ऑफिस मीटिंग करनी हो हर जगह WhatsApp कॉलिंग का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। लेकिन एक बड़ी समस्या जो अक्सर यूजर्स को परेशान करती है, वह है कॉल के दौरान आने से आने वाला बैकग्राउंड शोर। ट्रैफिक की आवाज, आसपास लोगों की बातचीत, हवा या दूसरे शोर की वजह से कई बार सामने वाले को ठीक से आवाज सुनाई नहीं देती।

इसी परेशानी को दूर करने के लिए WhatsApp अब एक नया Noise Cancellation फीचर लाने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फीचर कॉलिंग के दौरान अनचाहे शोर को कम करेगा और आपकी आवाज को ज्यादा साफ बनाएगा। अगर यह फीचर रोलआउट होता है, तो WhatsApp कॉलिंग एक्सपीरियंस पहले से काफी बेहतर हो सकता है।

ऐसे काम करेगी यह तकनीक Noise Cancellation कोई नई तकनीक नहीं है, लेकिन WhatsApp इसे अपने ऐप में इंटीग्रेट करने जा रहा है। यह फीचर आपके आसपास की आवाजों को पहचानकर उन्हें फिल्टर कर देता है। जैसे ही आप कॉल शुरू करते हैं, यह सिस्टम आपके माइक्रोफोन से आने वाली आवाज को प्रोसेस करता है और उसमें से अनचाहे शोर को अलग कर देता है। इसके बाद सिर्फ आपकी आवाज को साफ करके सामने वाले तक भेजा जाता है। यह पूरा प्रोसेस रियल-टाइम में होता है, जिससे कॉल के दौरान कोई देरी महसूस नहीं होती।

यह फीचर खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा, जो अक्सर शोर वाले माहौल में कॉल करते हैं। अगर आप रोजाना ट्रैफिक में सफर करते हैं, बाहर काम करते हैं या भीड़-भाड़ वाली जगहों पर रहते हैं, तो यह फीचर आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। इसके अलावा, वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोगों के लिए भी यह फीचर मददगार होगा, क्योंकि घर के आसपास का शोर भी कॉल को प्रभावित करता है।