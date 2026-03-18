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खुशखबरी! अब WhatsApp कॉल के दौरान भीड़, ट्रैफिक या शोर की नहीं आएगी आवाज, आ रहा रहा Noise Cancellation फीचर

Mar 18, 2026 04:45 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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WhatsApp जल्द Noise Cancellation फीचर लाने वाला है, जिससे कॉलिंग के दौरान बैकग्राउंड शोर खत्म हो जाएगा। आने वाले अपडेट में यह फीचर यूजर्स को ज्यादा साफ और बेहतर कॉलिंग एक्सपीरियंस देगा।

खुशखबरी! अब WhatsApp कॉल के दौरान भीड़, ट्रैफिक या शोर की नहीं आएगी आवाज, आ रहा रहा Noise Cancellation फीचर

WhatsApp आज सिर्फ मैसेजिंग ऐप नहीं रह गया है, बल्कि करोड़ों लोग इसे रोजाना वॉयस और वीडियो कॉल के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों या परिवार से बात करनी हो, ऑफिस मीटिंग करनी हो हर जगह WhatsApp कॉलिंग का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। लेकिन एक बड़ी समस्या जो अक्सर यूजर्स को परेशान करती है, वह है कॉल के दौरान आने से आने वाला बैकग्राउंड शोर। ट्रैफिक की आवाज, आसपास लोगों की बातचीत, हवा या दूसरे शोर की वजह से कई बार सामने वाले को ठीक से आवाज सुनाई नहीं देती।

इसी परेशानी को दूर करने के लिए WhatsApp अब एक नया Noise Cancellation फीचर लाने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फीचर कॉलिंग के दौरान अनचाहे शोर को कम करेगा और आपकी आवाज को ज्यादा साफ बनाएगा। अगर यह फीचर रोलआउट होता है, तो WhatsApp कॉलिंग एक्सपीरियंस पहले से काफी बेहतर हो सकता है।

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ऐसे काम करेगी यह तकनीक

Noise Cancellation कोई नई तकनीक नहीं है, लेकिन WhatsApp इसे अपने ऐप में इंटीग्रेट करने जा रहा है। यह फीचर आपके आसपास की आवाजों को पहचानकर उन्हें फिल्टर कर देता है। जैसे ही आप कॉल शुरू करते हैं, यह सिस्टम आपके माइक्रोफोन से आने वाली आवाज को प्रोसेस करता है और उसमें से अनचाहे शोर को अलग कर देता है। इसके बाद सिर्फ आपकी आवाज को साफ करके सामने वाले तक भेजा जाता है। यह पूरा प्रोसेस रियल-टाइम में होता है, जिससे कॉल के दौरान कोई देरी महसूस नहीं होती।

यह फीचर खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा, जो अक्सर शोर वाले माहौल में कॉल करते हैं। अगर आप रोजाना ट्रैफिक में सफर करते हैं, बाहर काम करते हैं या भीड़-भाड़ वाली जगहों पर रहते हैं, तो यह फीचर आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। इसके अलावा, वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोगों के लिए भी यह फीचर मददगार होगा, क्योंकि घर के आसपास का शोर भी कॉल को प्रभावित करता है।

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यूजर्स के कंट्रोल में रहेगा फीचर

रिपोर्ट्स के मुताबिक, WhatsApp इस फीचर को पूरी तरह यूजर्स के कंट्रोल में रखेगा। यानी आप चाहें तो इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। कुछ स्थितियों में यूजर्स को बैकग्राउंड साउंड की जरूरत भी होती है, जैसे किसी को लाइव माहौल सुनाना या म्यूजिक शेयर करना। ऐसे में इस फीचर को बंद करने का ऑप्शन काम आएगा। फिलहाल यह फीचर टेस्टिंग स्टेज में है और इसे WhatsApp के बीटा वर्जन में देखा गया है। धीरे-धीरे सभी यूजर्स के लिए रोलआउट किया जाएगा।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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