Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़WhatsApp Soon Let You Create Custom Lists for Status Updates Here is now new feature Will Work
WhatsApp का गेम-चेंजर अपडेट, अलग-अलग लोगों के लिए लगा सकेंगे अलग-अलग Status

WhatsApp का गेम-चेंजर अपडेट, अलग-अलग लोगों के लिए लगा सकेंगे अलग-अलग Status

संक्षेप:

WhatsApp जल्द ही एक नया फीचर लाने वाला है। कस्टम लिस्ट स्टेटस अपडेट फीचर लॉन्च करने वाला है। इस नए फीचर से आप अलग-अलग लोगों के लिए अलग Status शेयर कर सकेंगे। जानें यह फीचर कैसे काम करेगा:

Feb 05, 2026 04:13 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

WhatsApp अपने पॉपुलर स्टेटस फीचर को अगले लेवल पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल जब आप कोई Status शेयर करते हैं, तो आपको सिर्फ तीन ऑप्शन मिलते हैं My Contacts, My Contacts Except और Only Share With लेकिन जल्द ही WhatsApp में एक नया बदलाव आएगा जिसे Custom Lists कहा जाएगा। इस नए फीचर से यूजर्स अपने स्टेटस अपडेट को अलग-अलग लोगों के लिए आसानी से बांट सकेंगे।

मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपका फैमिली वाला स्टेटस सिर्फ परिवार के लोगों को दिखे और ऑफ़िस वाला Status सिर्फ ऑफिस के लोग देख पाएंगे। Custom List में हर लिस्ट के लिए नाम और Emoji भी सेट किया जा सकेगा, जिससे अलग-अलग लिस्ट्स को पहचानना आसान होगा। फिलहाल इसका रोलआउट नहीं हुआ है, पर यह फीचर आने वाले अपडेट में शामिल होगा।

ये भी पढ़ें:सस्ता हुआ हवाई सफर: ₹1499 से शुरू फ्लाइट टिकट, Air India की सेल ने मचाया धमाल

Privacy में होगा बड़ा बदलाव

WhatsApp ने यह साफ किया है कि अगर आप किसी लिस्ट से किसी को हटा भी देते हैं, तो वह व्यक्ति पहले से शेयर किया गया Status देख पाएगा। लेकिन बाद में शेयर किए गए Status नहीं देख पाएगा। यह फीचर WhatsApp की existing Privacy Settings को और भी पावरफुल बनाएगा और यूजर्स को यह आजादी देगा कि कौन उनकी स्टोरीज देख सकता है और कौन नहीं बिना ब्लॉक किए।

जब यह फीचर लाइव होगा, तो WhatsApp Status की Privacy सेटिंग स्क्रीन में एक नया ऑप्शन दिखेगा जिससे आप लिस्ट्स बना सकेंगे, edit कर सकेंगे, delete कर सकेंगे और कम-ज्यादा आसानी से कंट्रोल कर सकेंगे।

ये भी पढ़ें:आज पहली बार ₹23,999 में मिलेगा दुनिया का पहला 10001mAh बैटरी वाला बाहुबली फोन
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

और पढ़ें
Whatsapp

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।