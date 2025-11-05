Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़whatsapp soon launch strict account settings feature check how its work
WhatsApp का नया फीचर: एक क्लिक से फुल सेफ हो जाएगा अकाउंट, ऐसे करेगा काम

WhatsApp का नया फीचर: एक क्लिक से फुल सेफ हो जाएगा अकाउंट, ऐसे करेगा काम

संक्षेप: WhatsApp तेजी से अपने प्लेटफॉर्म को अपडेट कर रहा है, ताकि यूजर्स को बेहतर एक्सपीरियंस मिल सके। वॉट्सऐप जल्द ही एक नई सेटिंग के साथ यूजर्स को साइबर अटैक से बचा सकता है जो मैसेजिंग ऐप के कुछ फीचर्स को लॉक कर देती है।

Wed, 5 Nov 2025 09:17 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

WhatsApp Strict Account Settings Feature: वॉट्सऐप तेजी से अपने प्लेटफॉर्म को अपडेट कर रहा है, ताकि यूजर्स को बेहतर एक्सपीरियंस मिल सके। वॉट्सऐप जल्द ही एक नई सेटिंग के साथ यूजर्स को साइबर अटैक से बचा सकता है, जो मैसेजिंग ऐप के कुछ फीचर्स को लॉक कर देती है। कथित तौर पर इसे उन यूजर्स के लिए अकाउंट सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है जो टारगेट साइबर अटैक के जोखिम में हो सकते हैं। वॉट्सऐप के नए फीचर ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetaInfo ने इस अपकमिंग फीचर को वॉट्सऐप के लेटेस्ट बीटा वर्जन में देखा है। कैसे काम करेगा नया फीचर, चलिए जानते हैं

वॉट्सऐप की 'स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग्स' कैसे काम कर सकती हैं?

फीचर ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetaInfo ने एंड्रॉयड 2.25.33.4 के लिए वॉट्सऐप बीटा के कोड में स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग्स (Strict account settings) मोड नाम के एक नए लॉकडाउन-स्टाइल के फीचर की खोज की है, जिसका उद्देश्य टारगेट साइबर अटैक के प्रति संवेदनशील यूजर्स के लिए अकाउंट सिक्योरिटी को बढ़ाना है। यह फिलहाल टेस्टिंग के लिए उपलब्ध नहीं है, भले ही आपके पास गूगल प्ले स्टोर से लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो, क्योंकि यह अभी भी डेवलपमेंट फेज में है।

फीचर ट्रैकर का कहना है कि आने वाला मोड यूजर्स को एक ही टॉगल से कड़ी सुरक्षा सेटिंग्स लागू करने की सुविधा देगा, जिससे उन्हें बेहतर कंट्रोल मिलेगा और अलग-अलग प्राइवेसी फीचर को मैन्युअली एडजस्ट करने की जरूरत खत्म हो जाएगी। यह फीचर अभी भी डेवलपमेंट फेज में है और इसकी रिलीज की तारीख के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसके मिलने से पता चलता है कि वॉट्सऐप इसे भविष्य के एंड्रॉयड अपडेट में शामिल करने की योजना बना रहा है।

ये भी पढ़ें:गजब का ब्रॉडबैंड, 625 रुपये में 75Mbps स्पीड, 2500GB डेटा, साथ JioHotstar भी
hatsapp strict account settings feature

स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग्स फीचर, कुछ खास प्रोटेक्शन्स को खुद इनेबल करके एक एडवांस सिक्योरिटी सेफगार्ड के रूप में काम करेगा। इसमें कॉल के दौरान वॉट्सऐप के सर्वर के माध्यम से कम्युनिकेशन को रूट करके आईपी एड्रेस प्रोटेक्शन शामिल होगा, जिससे लोकेशन डेटा के आधार पर संभावित ट्रैकिंग को रोका जा सकेगा। इसके अलावा, इसमें अननोन सेंडर से आने वाली मीडिया और फाइल अटैचमेंट को ब्लॉक करने की क्षमता भी होगी, जिससे मैलवेयर या फिशिंग लिंक वाले फोटो, वीडियो या डॉक्यूमेंट्स को ऑटोमैटिक डाउनलोड होने से रोका जा सकेगा। ऐसे अकाउंट्स के बातचीत केवल टेक्स्ट मैसेज तक सीमित रहेगी, जिससे जोखिम कम से कम हो जाएगा।

वॉट्सऐप कथित तौर पर चैट में लिंक प्रिव्यू को डिसेबल करने का ऑप्शन भी जोड़ने की योजना बना रहा है। ऐप आमतौर पर लिंक की गई वेबसाइट्स से जुड़कर प्रिव्यू जनरेट करता है, जिससे यूजर्स का आईपी पता उजागर हो सकता है। इस सेटिंग को चालू करने पर, लिंक प्रिव्यू दिखाई नहीं देंगे, जिससे अप्रत्यक्ष डेटा लीक या ट्रैकिंग प्रयासों का जोखिम कम हो जाएगा। हालांकि यह ऑप्शन वॉट्सऐप की प्राइवेसी सेटिंग्स में पहले से ही उपलब्ध है, यह विकल्प अब स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मोड का हिस्सा होगा ताकि उच्च जोखिम वाले लोगों के लिए लगातार सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

ये भी पढ़ें:Moto लाया ₹14999 का धांसू 5G फोन; इसमें 24GB रैम, 7000mAh बैटरी, पहली सेल इस दिन

वॉट्सऐप पर स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मोड से स्पैम, स्कैम और 0-क्लिक अटैक की कोशिशों को रोकने के लिए अननोन नंबरों से आने वाली कॉल्स को और म्यूट करने की उम्मीद है। यह कथित तौर पर यह भी सीमित करेगा कि कौन ग्रुप चैट में यूजर्स को जोड़ सकता है, और केवल सेव किए गए कॉन्टैक्ट्स को ही इनवाइट भेजने की अनुमति देगा। प्रोफाइल डिटेल जैसे फोटो, स्टेटस और उनके "लास्ट सीन" टाइमस्टैम्प केवल कॉन्टैक्ट्स तक ही सीमित रहेंगे, जिससे गोपनीयता बनाए रखने में मदद मिलेगी। फीचर ट्रैकर के अनुसार, सिक्योरिटी नोटिफिकेशन्स यूजर्स को किसी कॉन्टैक्ट के एन्क्रिप्शन कोड में बदलाव होने पर अलर्ट करेंगी, जिससे वे बातचीत की प्रामाणिकता सत्यापित कर सकेंगे।

वॉट्सऐप पर टू-स्टेप वेरिफिकेशन भी आएगा

इसके अलावा, ब्लॉग पोस्ट में आगे बताया गया है कि वॉट्सऐप पर टू-स्टेप वेरिफिकेशन भी इनेबल होगा, जिससे अकाउंट हैकिंग या पहचान की चोरी को रोकने के लिए एक पिन-बेस्ड ऑथेंटिकेशन लेयर जुड़ जाएगी। ये सभी फीचर्स मिलकर उच्च जोखिम वाले यूजर्स के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम बनाते हैं, जो प्राइवेसी और अकाउंट की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। वॉट्सऐप का नया मोड ऑप्शनल होगा, जिसका उद्देश्य एडवांस साइबर अटैक का सामना करने वाले यूजर्स के लिए है, जबकि मौजूदा एन्क्रिप्शन और सिक्योरिटी फीचर्स डिफॉल्ट रूप से सभी अकाउंट की सुरक्षा जारी रखेंगे।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Whatsapp

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।