WhatsApp पर आ रहा कमाल का फीचर, अब सिर्फ खास दोस्तों को दिखेगा आपका Status, Instagram जैसा फीचर

WhatsApp जल्द ही अपने Status फीचर में Instagram जैसा Close Friends ऑप्शन जोड़ रहा है। इस नए फीचर से आप अपनी स्टेटस अपडेट्स केवल चुने हुए दोस्तों के साथ शेयर कर पाएंगे। यह सुविधा iOS बीटा वर्ज़न 25.23.10.80 में टेस्टिंग में है और आने वाले अपडेट में सभी यूजर्स को मिलेगी।

Tue, 2 Sep 2025 11:35 AM

Meta के स्वामित्व वाला मैसेजिंग ऐप, WhatsApp अपने Status फीचर को अपडेट कर एक नई सुविधा दे रहा है। इस नया फीचर हाल ही में iOS बीटा वर्ज़न 25.23.10.80 में देखा गया है जिसे WABetaInfo द्वारा रिपोर्ट किया गया है जिससे अब आप अपना स्टेटस केवल “Close Friends” यानी चुने हुए दोस्तों के को ही शेयर कर सकेंगे। हालांकि अभी यूजर्स के पास “Only Share With…” का ऑप्शन है, लेकिन नया “Close Friends” फीचर इसे और आसान बना देगा। यह फीचर इंस्टाग्राम जैसा है जहां स्टोरीज के लिए Close Friends की लिस्ट आप तैयार कर सकते थे। यह अपडेट उन यूजर्स के लिए खासतौर पर महत्वपूर्ण है, जो अपने पर खास दोस्तों के साथ ही अपनी लाइफ की डिटेल्स शेयर करना चाहते हैं, बिना पूरी कांटेक्ट लिस्ट को दिखाए।

“Close Friends” फीचर कैसे काम करेगा WhatsApp में iOS बीटा 25.23.10.80 वर्ज़न में इस फीचर की शुरुआत देखी गई है। इसमें आप एक स्पेशल “Close Friends” लिस्ट बना सकते हैं दोस्तों का एक छोटा समूह जो स्टेटस देख सकेगा। स्टेटस पोस्ट करते समय आप चुन सकते हैं कि यह सामान्य सभी कांटेक्ट को दिखे या केवल आपकी Close Friends को।

Instagram की तरह, स्टेटस पर अलग रंग का रिंग होगा जिससे यह स्पष्ट होगा कि यह Close Friends के लिए ही है। यह लिस्ट पर्सनल रहेगी किसी को पता नहीं चलेगा कि वे लिस्ट में हैं या नहीं।

WhatsApp यूजर्स के लिए ये होंगे फायदे प्राइवेसी और कंट्रोल: इस फीचर के बाद यूजर्स अपने निजी पलों को कुछ ही लोगों के साथ शेयर कर पाएंगे।

आसान और सरल इंटरफेस: पहले से मौजूद ऑप्शन की तुलना में लिस्ट-बेस्ड ऑप्शन ज्यादा सहज रहेगा।