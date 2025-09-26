WhatsApp स्टेटस को रीशेयर और फॉरवर्ड कर सकेंगे यूजर, ऐसे काम करेगा नया फीचर

WhatsApp के एंड्रॉयड यूजर्स को जल्द एक शानदार फीचर मिलने वाला है। वॉट्सऐप के नए फीचर ट्रैक करने वाली वेबसाइट के अनुसार, वॉट्सऐप कथित तौर पर अपने एंड्रॉयड ऐप के लिए एक नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है, जो यूजर्स को अपने स्टेटस अपडेट पर ज्यादा कंट्रोल प्रदान करेगा।

WhatsApp के एंड्रॉयड यूजर्स को जल्द एक शानदार फीचर मिलने वाला है। वॉट्सऐप के नए फीचर ट्रैक करने वाली वेबसाइट के अनुसार, वॉट्सऐप कथित तौर पर अपने एंड्रॉयड ऐप के लिए एक नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है, जो यूजर्स को अपने स्टेटस अपडेट पर ज्यादा कंट्रोल प्रदान करेगा। रिपोर्ट के अनुसार, वॉट्सऐप एक ऐसा ऑप्शन पेश करेगा जो ओरिजनल यूजर को यह चुनने और मैनेज करने की अनुमति देगा कि उनके स्टेटस को कौन रीशेयर और फॉरवर्ड कर सकता है। वॉट्सऐप का कहना है कि जब कोई स्टेटस अपडेट रीशेयर किया जाता है, तो ओरिजनल यूजर की पर्सनल जानकारी दिखाई नहीं देगी।

वॉट्सऐप पर आ रहा स्टेटस शेयर करना का ऑप्शन वॉट्सऐप के नए फीचर ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetaInfo ने बताया कि स्टेटस रीशेयरिंग को कंट्रोल करने का ऑप्शन एंड्रॉयड के लिए वॉट्सऐप बीटा वर्जन 2.25.27.5 में देखा गया है। इसे ऐप के फ्यूचर अपडेट में रिलीज करने के लिए डेवलप किया जा रहा है। फिलहाल यह बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है।

फीचर ट्रैकर ने कुछ स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि, एंड्रॉयड ऐप के लिए वॉट्सऐप बीटा में स्टेटस अपडेट देखने के ऑप्शन के साथ-साथ एक नया "अलाउ शेयरिंग" ऑप्शन भी जोड़ा गया है। इस टॉगल को इनेबल करके, यूजर अन्य यूजर्स को, जो उनके स्टेटस अपडेट देख सकते हैं, उन्हें रीशेयर करने की अनुमति दे सकते हैं। हालांकि, यह फीचर डिफॉल्ट रूप से ऑफ रहता है और केवल मैन्युअल रूप से ऑन करने पर ही काम करता है।

यूजर्स के पास इस बात पर भी ज्यादा कंट्रोल होता है कि उनके स्टेटस अपडेट कौन शेयर कर सकता है। फीचर ट्रैकर के अनुसार, वे देखने के ऑप्शन्स को सीमित कर सकते हैं, कुछ कॉन्टैक्ट्स को अपनी लिस्ट से बाहर कर सकते हैं या अपडेट को केवल कुछ चुनिंदा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसे मामलों में, केवल चुने गए प्राइवेसी फिल्टर के अंतर्गत आने वाले यूजर्स ही स्टेटस को अपने फीड पर रीशेयर कर पाएंगे।

फीचर ट्रैकर ने बताया कि कंफ्यूजन से बचने के लिए, रीशेयर किया गया कंटेंट टॉप पर एक लेबल के साथ दिखाई देता है। जब उनके स्टेटस अपडेट अन्य लोगों द्वारा रीशेयर किए जाते हैं, तो ओरिजनल यूजर को जानकारी मिलती है, लेकिन कोई भी ओरिजनल यूजर की पर्सनल डिटेल नहीं देख पाएगा।