WhatsApp में आया कमाल का फीचर, चैट में ही सेव होंगे फोन नंबर और बनेंगे इवेंट
WhatsApp Smart Text Actions फीचर के जरिए फोन नंबर, तारीख, समय, ईमेल और पते को पहचानकर उनसे जुड़े शॉर्टकट देगा। यह फीचर Android और iOS यूजर्स के लिए धीरे-धीरे रोलआउट हो रहा है।
इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp अपने यूजर्स के लिए एक नया Smart Text Actions फीचर रोलआउट कर रहा है। इसकी मदद से यूजर्स को चैट में आने वाली जरूरी जानकारियों पर अलग-अलग काम करने के लिए बार-बार दूसरे ऐप्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। WhatsApp अब मैसेज में मौजूद फोन नंबर, तारीख, समय, ईमेल आईडी और पते जैसी जानकारियों को खुद पहचानकर उनसे जुड़े शॉर्टकट उपलब्ध कराएगा। यह फीचर Android और iOS दोनों यूजर्स के लिए रिलीज किया जा रहा है।
WhatsApp के नए फीचर की जानकारी WABetaInfo की रिपोर्ट में सामने आई है। इसके मुताबिक, Smart Text Actions की मदद से ऐप चैट में लिखी खास जानकारियों को ऑटोमैटिक तरीके से पहचान सकेगा। जब भी किसी मैसेज में इस तरह की जानकारी मिलेगी, तो उसके नीचे डॉट वाली अंडरलाइन दिखाई देगी। यूजर इस टेक्स्ट पर टैप करके उससे जुड़े एक्शन के विकल्प देख सकेंगे।
इस दौरान स्क्रीन पर एक पॉप-अप खुलेगा, जिसमें WhatsApp उस टेक्स्ट से जुड़े काम करने के विकल्प देगा। पॉप-अप में पहचानी गई जानकारी भी दिखाई देगी, ताकि यूजर यह तय कर सके कि ऐप ने सही टेक्स्ट को पहचाना है। यह फीचर पर्सनल चैट और ग्रुप चैट के साथ-साथ यूजर के भेजे और उसे रिसीव हुए, दोनों तरह के मैसेज पर काम करेगा।
फोन नंबर से लेकर ईमेल तक के मिलेंगे विकल्प
Smart Text Actions में अलग-अलग तरह की जानकारियों के आधार पर अलग-अलग शॉर्टकट मिलेंगे। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने WhatsApp पर फोन नंबर भेजा है, तो यूजर उसे सीधे कॉपी कर सकेंगे, कॉन्टैक्ट में सेव कर सकेंगे या मोबाइल नेटवर्क के जरिए कॉल कर सकेंगे।
इसी तरह, किसी मैसेज में डेट और टाइम लिखा होने पर उसे फोन के कैलेंडर में ऐड करने या नया इवेंट बनाने का विकल्प मिलेगा। अगर किसी ने अपना एड्रेस भेजा है, तो यूजर उस पर टैप करके उसे मैप्स ऐप में ओपेन कर सकेंगे और वहां से रास्ता देख सकेंगे। वहीं, चैट में ईमेल आईडी मिलने पर उसे कॉपी करने या डिफॉल्ट ईमेल ऐप की मदद से सीधे मेल भेजने का ऑप्शन मिलेगा।
प्राइवेसी का भी रखा गया है ध्यान
इस फीचर में यूजर्स की प्राइवेसी को लेकर भी जानकारी सामने आई है। WABetaInfo के मुताबिक, WhatsApp टेक्स्ट को पहचानने के लिए डिवाइस पर ही पैटर्न मैचिंग का इस्तेमाल करता है। इसके लिए मैसेज का कंटेंट सर्वर पर भेजने की जरूरत नहीं होती। ऐसे में यह प्रोसेस एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को प्रभावित नहीं करता।
सभी यूजर्स को कब मिलेगा फीचर?
WhatsApp का Smart Text Actions फीचर फिलहाल Android और iOS के कुछ चुनिंदा यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए ऐप का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल होना जरूरी है। कंपनी इसे धीरे-धीरे रोलआउट कर रही है। WhatsApp ने अभी तक इसके ग्लोबल रोलआउट की कोई आधिकारिक तारीख नहीं बताई है। आने वाले हफ्तों में इसे ज्यादा यूजर्स तक पहुंचाया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
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