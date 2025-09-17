घर बैठे खरीदें Metro Ticket, करोड़ों लोग कर चुके हैं बुक, आप भी जान लें ये सबसे आसन तरीका

अब मेट्रो टिकट खरीदने के लिए लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं। WhatsApp की नई सुविधा से आप घर बैठे मिनटों में मेट्रो टिकट बुक कर सकते हैं। करोड़ों लोग अब तक इस आसान और स्मार्ट तरीके से टिकट ले चुके हैं। जानिए WhatsApp से मेट्रो टिकट बुकिंग का पूरा तरीका और इसके फायदे।

भारत में मेट्रो यात्रियों की संख्या हर साल तेज़ी से बढ़ रही है और इसके साथ ही स्मार्ट व कैशलेस टिकटिंग की मांग भी बढ़ गई है। ऐसे में WhatsApp एक बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में है। Meta की India हेड संध्या देवनाथन ने हाल ही में बताया कि WhatsApp के जरिए 2025 के अंत तक 100 मिलियन (10 करोड़) मेट्रो टिकट बेचे जाने का लक्ष्य है। यह कदम डिजिटल इंडिया और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट के मिशन को मजबूत करेगा।

यात्रियों के लिए यह सुविधा बेहद आसान है क्योंकि अब टिकट खरीदने के लिए लंबी लाइनों में खड़े होने या अलग-अलग ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ़ WhatsApp चैटबॉट के जरिए टिकट बुकिंग पूरी हो सकेगी। अभी यह सुविधा दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद जैसे कई मेट्रो शहरों में शुरू हो चुकी है और आने वाले महीनों में और विस्तार होगा।

WhatsApp से मेट्रो टिकट बुकिंग से फायदा WhatsApp पहले ही भारत में सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप है, जिसके 500 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं। ऐसे में अगर टिकटिंग जैसी अहम सुविधा सीधे WhatsApp पर उपलब्ध हो जाती है, तो लोगों के लिए यह रोज़मर्रा की यात्रा को काफी आसान बना देती है। भारत में रोज़ाना लाखों लोग मेट्रो से सफर करते हैं। WhatsApp टिकटिंग से उन्हें न केवल यात्रा में आसानी होगी बल्कि यह डिजिटलीकरण की दिशा में भी बड़ा कदम है। खासकर युवा पीढ़ी और ऑफिस जाने वाले लोग इस सेवा का सबसे ज्यादा फायदा उठा पाएंगे।

WhatsApp पर मेट्रो टिकट कैसे बुक करें? WhatsApp से मेट्रो टिकट बुक करना बेहद आसान है। आइए स्टेप-बाय-स्टेप समझते हैं:

WhatsApp खोलें: अपने स्मार्टफोन में WhatsApp ऐप ओपन करें।

ऑफिशियल नंबर सेव करें: उस मेट्रो सर्विस का WhatsApp नंबर सेव करें (जैसे Delhi Metro, Bangalore Metro आदि का आधिकारिक नंबर)।

चैट शुरू करें: नंबर पर “Hi” या “Book Ticket” टाइप करें।

चैटबॉट रिप्लाई देगा: आपको चैटबॉट विभिन्न विकल्प दिखाएगा जैसे Single Journey, Return Journey, Day Pass, Recharge आदि।

स्टेशन चुनें: आपको अपनी यात्रा की शुरुआत और गंतव्य स्टेशन चुनने होंगे।

पेमेंट करें: UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पेमेंट करें।