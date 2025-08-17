वॉट्सऐप स्क्रीन मिररिंग फ्रॉड ने बढ़ाई यूजर्स की टेंशन, छोटी सी गलती खाली करा सकती है बैंक अकाउंट

वॉट्सऐप यूजर्स के ऊपर स्क्रीन मिररिंग फ्रॉड का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वनकार्ड ने वॉट्सऐप स्क्रीन मिररिंग फ्रॉड को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। इस फ्रॉड में हैकर्स को आपके स्मार्टफोन का पूरा ऐक्सेस मिल जाता है।

वॉट्सऐप यूजर्स के ऊपर स्क्रीन मिररिंग फ्रॉड का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वनकार्ड ने वॉट्सऐप स्क्रीन मिररिंग फ्रॉड को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें यूजर्स को वॉट्सऐप के जरिए होने वाले फाइनेंशियल फ्रॉड से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। वनकार्ड के अलावा दूसरी कंपनियों ने भी कई बार इस स्कैम के बारे में चेतावनी जारी की है। वॉट्सऐप स्क्रीन मिररिंग फ्रॉड में हैकर्स को आपके स्मार्टफोन का पूरा ऐक्सेस मिल जाता है और वे बड़ी आसानी से डिवाइस में मौजूद डेटा को चोरी कर सकते हैं।

क्या है वॉट्सऐप स्क्रीन मिररिंग फ्रॉड? साइबर क्रिमिनल बड़ी चालाकी से वॉट्सऐप के जरिए यूजर्स को फोन की स्क्रीन शेयर करने के लिए उकसाते हैं। स्कैमर अपने शिकार को फोन करके बैंक अकाउंट में कोई समस्या या कोई इनाम जीतने की बात करते हैं और अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए फोन की स्क्रीन को शेयर करने के लिए कहते हैं। स्क्रीन शेयर होने के बाद स्कैमर बैंक डीटेल्स, पासवर्ड और वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) जैसी संवेदनशील जानकारी रीयल-टाइम में देख सकते हैं।

ऐसे होता है स्कैम फ्रॉडस्टर आपको ट्यूटोरियल दिखाने या समस्या को सुलझाने में मदद करने के लिए नॉर्मल कॉल को वॉट्सऐप वीडियो कॉल पर स्विच करने के लिए कह सकते हैं। इसके बाद ये जालसाज एक कोड या मैलवेयर लिंक शेयर कर सकते हैं। इस लिंक पर क्लिक या कोड का इस्तेमाल करते ही हैकर्स को आपके फोन का पूरा कंट्रोल मिल जाएगा। इसके बाद वे बड़ी आसानी से ओटीपी, सीवीवी, पिन और पासवर्ड जैसे सेंसिटिव इन्फर्मेशन को ऐक्सेस कर सकते हैं।

खुद को ऐसे रखें सेफ - अनजान नंबर से आई कॉल में खुद को बैंक का कर्मचारी बताने वाले कॉलर की पहचान को वेरिफाइ करें।

- स्क्रीन शेयरिंग को तब तक इनेबल न करें जब तक यह वाकई में जरूरी न हो। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि आपको केवल भरोसेमंद कॉन्टैक्ट्स के साथ ही स्क्रीन को शेयर करना है।

- संदिग्ध नंबर्स को तुरंत ब्लॉक करें और साइबर क्राइम में इसकी शिकायत दर्ज कराएं।

- अनजान नंबर से आने वाली वॉट्सऐप कॉल को रिसीव करने से बचें।