अब WhatsApp पर नहीं चाहिए फोन नंबर, सिर्फ यूजरनेम से होगी चैट, 2026 में होने वाला बड़ा बदलाव

संक्षेप: WhatsApp जल्द ला रहा है नया Username Feature जिससे आप बिना मोबाइल नंबर बताए चैट कर पाएंगे। जानिए कब लॉन्च होगा, कैसे काम करेगा और क्या बदल जाएगा WhatsApp के इस्तेमाल में।

WhatsApp दुनिया का सबसे पॉपुलर चैटिंग ऐप है और भारत में तो लगभग हर स्मार्टफोन यूजर इसका इस्तेमाल करता है। लेकिन अब WhatsApp अपने यूजर्स के लिए एक बड़ा बदलाव लाने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी 2026 तक ऐसा फीचर लाने की तैयारी कर रही है, जिससे आप बिना अपना मोबाइल नंबर बताए किसी से भी चैट कर सकेंगे। इस फीचर का नाम है “WhatsApp Username”, जो बिल्कुल Telegram और Instagram की तरह काम करेगा। यानी आप अपना यूनिक यूजरनेम सेट करेंगे, और कोई भी आपको उसी यूजरनेम से WhatsApp पर ढूंढ सकेगा या मैसेज कर सकेगा। इस फीचर के आने से यूजर्स को अपने मोबाइल नंबर को पब्लिक में शेयर करने की जरूरत नहीं रहेगी, जिससे प्राइवेसी और सिक्योरिटी दोनों में बड़ा सुधार होगा। उम्मीद है कि 2026 की शुरुआत तक यह फीचर सभी Android और iPhone यूजर्स के लिए जारी कर दिया जाएगा।

WhatsApp Username Feature क्या है? WhatsApp Username एक ऐसा फीचर है जो आपको अपना यूनिक नाम या ID सेट करने की सुविधा देगा, जैसे – “@rahul_25” या “@neha.chat”। आपका यह यूज़रनेम आपके अकाउंट का पहचान चिन्ह बन जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे Instagram या Telegram में होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई नया व्यक्ति आपको WhatsApp पर जोड़ना चाहता है, तो उसे आपका मोबाइल नंबर नहीं चाहिए बस आपका यूज़रनेम पता होना चाहिए। इससे न सिर्फ यूज़र्स की प्राइवेसी बढ़ेगी, बल्कि स्पैम कॉल्स और अनजान नंबरों से आने वाले मैसेज भी कम होंगे।

WhatsApp क्यों ला रहा है यह फीचर? पिछले कुछ सालों में WhatsApp पर प्राइवेसी को लेकर कई बार सवाल उठे हैं। कई बार यूज़र्स का नंबर किसी ग्रुप में लीक हो जाता है या फेक अकाउंट्स से मैसेज आने लगते हैं। Meta (WhatsApp की पैरेंट कंपनी) अब इस समस्या को हल करने के लिए “Username System” पर काम कर रही है। इस फीचर से फायदा यह होगा कि अब यूजर चाहे तो अपना मोबाइल नंबर छिपाकर रख सकते हैं, और पब्लिक प्रोफाइल में सिर्फ यूजरनेम दिखेगा।

कैसे काम करेगा WhatsApp Username Feature? जब यह फीचर लॉन्च होगा, तो WhatsApp सेटिंग्स में आपको एक नया सेक्शन दिखेगा Settings > Profile > Choose Username यहां आप अपना यूनिक यूजरनेम बना सकेंगे। एक बार यूजरनेम सेट हो जाने के बाद, आप इसे दूसरों के साथ शेयर कर पाएंगे, जैसे “Hey, this is my WhatsApp ID @amit_k” कोई भी व्यक्ति आपको इस ID से WhatsApp पर सर्च करके चैट शुरू कर सकता है, बिना आपका नंबर देखे या सेव किए। अगर आप चाहें तो अपना यूज़रनेम कभी भी बदल सकते हैं, लेकिन यह यूनिक होना चाहिए यानी एक ही यूजरनेम दो लोग इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।

प्राइवेसी और सिक्योरिटी पर क्या असर पड़ेगा? यह फीचर WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी को और मजबूत करेगा। अब कोई भी अजनबी सिर्फ आपके नंबर के जरिए आपको WhatsApp पर नहीं ढूंढ पाएगा।आपका नंबर सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देगा, जिन्हें आपने अपने कॉन्टैक्ट्स में सेव किया है। इसके अलावा, WhatsApp का दावा है कि यूजरनेम सिस्टम पर भी End-to-End Encryption रहेगा यानी आपके चैट्स पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। कंपनी “two-step verification” और “privacy visibility” सेटिंग्स को भी अपडेट करेगी ताकि यूज़र्स तय कर सकें कि उनका यूजरनेम कौन देख सकता है।