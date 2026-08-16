वॉट्सऐप यूजर्स का काम आसान, ऐप में आया 'Username field', ऐसे करेगा काम

WhatsApp Username field Feature: Android और iOS पर, WhatsApp ने कॉन्टैक्ट बनाने वाली स्क्रीन पर एक नया फील्ड जोड़ा है, जिससे यूजर्स किसी कॉन्टैक्ट का यूजरनेम उनके नाम के साथ सेव कर सकते हैं। कैसे काम करेगा नया फीचर और इससे लोगों को क्या फायदा होगा, चलिए बताते हैं…

WhatsApp का username फीचर काफी विवादों में रहा। अब यूजरनेस फीचर को रोलआउट करने से पहले कंपनी इससे जुड़ा एक नया अपडेट लेकर आई है। खबर है कि Android और iOS पर, WhatsApp ने कॉन्टैक्ट बनाने वाली स्क्रीन पर एक नया फील्ड जोड़ा है, जिससे यूजर्स किसी कॉन्टैक्ट का यूजरनेम उनके नाम के साथ सेव कर सकते हैं। यह फील्ड उसी स्क्रीन पर दिखता है जहां यूजर्स नए कॉन्टैक्ट का नाम और फोन नंबर भरते हैं। जिन यूजर्स के पास पहले से यूजरनेम है, वे नए लोगों और बिजनेस को इसे अपने वॉट्सऐप कॉन्टैक्ट्स में सेव करने के लिए कह सकते हैं। वॉट्सऐप के नए फीचर ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetaInfo ने अपनी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है।

WhatsApp ने Android और iOS यूजर्स के लिए यूजरनेम रिजर्वेशन की सुविधा शुरू कर दी है वॉट्सऐप ने Android और iOS यूजर्स के लिए यूजरनेम रिजर्व करने की सुविधा शुरू कर दी है। फुल फीचर लॉन्च होने से पहले यूजर्स अपना पसंदीदा यूजरनेम रिजर्व कर सकते हैं। यूजर्स Settings -> Account -> Username पर जाकर अपना पसंदीदा हैंडल चुन सकते हैं, बशर्ते वह उपलब्ध हो। वॉट्सऐप ने एक ऑप्शनल यूजरनेम की (key) भी पेश की है, जो यह कंट्रोल करने में मदद करती है कि कौन आपके यूजरनेम का इस्तेमाल करके आपको मैसेज कर सकता है। अब वॉट्सऐप धीरे-धीरे फुल यूजरनेम फीचर रोलआउट कर रहा है, जिससे यूजर्स अपना फोन नंबर शेयर किए बिना नए लोगों और बिजनेस को मैसेज कर सकते हैं।

WhatsApp, Android और iOS पर नए कॉन्टैक्ट्स के लिए यूजरनेम फील्ड ला रहा है रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले महीनों में होने वाले ऑफिशियल लॉन्च से पहले वॉट्सऐप अपने ऐप को यूजरनेम के लिए तैयार कर रहा है। इस तैयारी के तहत कॉन्टैक्ट बनाने वाली स्क्रीन को अपडेट करके उसमें एक नया यूजरनेम फील्ड जोड़ा जा रहा है। iOS और Android के लिए वॉट्सऐप के लेटेस्ट अपडेट्स के साथ, यूजर्स के लिए यूजरनेम वाले कॉन्टैक्ट बनाना आसान हो रहा है। खास तौर पर, वॉट्सऐप एक नया यूजरनेम फील्ड ला रहा है जिसे यूजर्स नया कॉन्टैक्ट बनाते समय भर सकते हैं। कुछ यूजर्स ने शायद पिछले कुछ हफ्तों में यह नया फील्ड देखा हो, और अब यह ज्यादा अकाउंट्स के लिए उपलब्ध हो रहा है।

नया कॉन्टैक्ट बनाते समय यूजरनेम कैसे जोड़ें यह नया फील्ड उस स्क्रीन पर दिखता है जिससे ज्यादातर यूजर्स पहले से ही वाकिफ हैं। यूजर्स 'चैट्स' टैब के नेविगेशन बार में "+" बटन पर टैप कर सकते हैं। यहां, उन्हें लिस्ट में सबसे ऊपर "नया कॉन्टैक्ट" (New contact) चुनना होगा। कॉन्टैक्ट बनाने वाली स्क्रीन पहले जैसी ही दिखती है, लेकिन यूजर्स को इसमें एक नई चीज दिखेगी। खास तौर पर, वॉट्सऐप ने नाम और फोन नंबर के ठीक बगल में एक यूजरनेम फील्ड जोड़ा है। जिन यूजर्स के पास हाल ही में आए अपडेट की वजह से पहले से ही यूजरनेम है, वे दूसरों से इसे बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ सेव करने के लिए कह सकते हैं। जब यूजरनेम बड़े पैमाने पर उपलब्ध हो जाएंगे, तो जब भी यूजर्स चैट इन्फो स्क्रीन से कोई नया कॉन्टैक्ट बनाएंगे, वॉट्सऐप अपने-आप इस फील्ड को भर देगा।

जब आप किसी कॉन्टैक्ट के लिए यूजरनेम सेव करते हैं, तो क्या होता है? यूजरनेम सेव करने से वॉट्सऐप को कॉन्टैक्ट के नाम को उनके हैंडल से जोड़ने का तरीका मिल जाता है। यूजरनेम के साथ कॉन्टैक्ट सेव करने पर, यूजर्स उन्हें कभी भी आसानी से ढूंढ सकते हैं। बातचीत में नाम हमेशा की तरह ही दिखता है, इसलिए यूजर को कुछ भी अलग महसूस नहीं होता। नतीजतन, यूजर्स को यह अंदाजा नहीं लगाना पड़ेगा कि उनके सेव किए गए यूजरनेम के पीछे कौन है।

यूजरनेम वाले कॉन्टैक्ट्स और स्टेटस अपडेट जब यूजर्स यूजरनेम से कोई कॉन्टैक्ट सेव करते हैं, तो वॉट्सऐप 'कॉन्टैक्ट अपलोड' फीचर का इस्तेमाल करके उन्हें एड्रेस बुक में जोड़ देता है। इस फीचर की मदद से, यूजर्स यूजरनेम वाले कॉन्टैक्ट्स के साथ भी अपने स्टेटस अपडेट शेयर कर सकते हैं, बशर्ते दोनों ने एक-दूसरे को अपनी एड्रेस बुक में सेव किया हो। यानी, फोन नंबर वाले कॉन्टैक्ट्स पर लागू होने वाला नियम ही इस मामले में भी लागू होता है। ध्यान दें कि वॉट्सऐप ने एक ऐसा फीचर पेश किया है जिससे कुछ यूजर्स उन लोगों से स्टेटस अपडेट पा सकते हैं जिनसे उन्होंने हाल ही में बातचीत की है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने आपको अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स में शामिल किया है, तो आप उनसे स्टेटस अपडेट पा सकेंगे जिनसे आपने हाल ही में बातचीत की है। अब, यह यूजरनेम वाले कॉन्टैक्ट्स के साथ भी काम करता है और आपका फोन नंबर सुरक्षित रहता है। अगर आप उनके अपडेट नहीं देखना चाहते हैं, तो आप उन्हें कभी भी छिपा सकते हैं। डिफॉल्ट रूप से, स्टेटस शेयरिंग तब भी काम करती है जब दोनों यूजर्स ने यूजरनेम वाले कॉन्टैक्ट को सेव किया हो और एक-दूसरे को अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स में शामिल किया हो।

सभी के लिए यूजरनेम पूरी तरह से लॉन्च होने से पहले यह फील्ड क्यों काम का है? मान लीजिए कि आप किसी का यूजरनेम जानते हैं, लेकिन आपके पास उनका फोन नंबर नहीं है। अभी, उनके फोन नंबर के बिना वॉट्सऐप पर उन्हें मैसेज करने का कोई तरीका नहीं है। यह फील्ड आपको उनका यूजरनेम पहले से सेव करने की सुविधा देता है, ताकि जैसे ही आपके अकाउंट में आधिकारिक तौर पर यूजरनेम आ जाए और आप अपना फोन नंबर छिपा सकें, आपके पास उनसे संपर्क करने के लिए जरूरी सभी जानकारी पहले से मौजूद हो। इसलिए, आपको उनसे फोन नंबर मांगने या बाद में वापस जाकर अपने कॉन्टैक्ट्स को अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।