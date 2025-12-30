New Year का जश्न होगा डबल! WhatsApp में आए नए Animated Stickers, Status और Video Call Effects, अब आएगा ज्यादा मज़ा

संक्षेप: WhatsApp ने New Year 2026 सेलिब्रेशन के लिए कई खास फीचर्स पेश किए हैं, जिनमें नया 2026-थीम वाले स्टिकर पैक, वीडियो कॉल इफेक्ट्स, एनिमेटेड स्टेटस अपडेट और ग्रुप चैट टूल्स शामिल हैं। जानें इन नए फीचर्स को कैसे इस्तेमाल करें।

नए साल की शुरुआत होते ही WhatsApp ने अपने करोड़ों यूजर्स को बड़ा सरप्राइज दिया है। New Year 2026 के मौके पर WhatsApp ने कई नए और मज़ेदार फीचर्स लॉन्च किए हैं, जिनका मकसद लोगों के नए साल के जश्न को और खास बनाना है। अगर आप भी WhatsApp पर ही दोस्तों और परिवार को New Year Wishes भेजते हैं, स्टेटस लगाते हैं या वीडियो कॉल करते हैं, तो ये अपडेट आपके लिए बेहद काम का साबित होगा। इस बार WhatsApp सिर्फ सिक्योरिटी या टेक्निकल बदलाव नहीं, बल्कि सीधे यूजर एक्सपीरियंस को मज़ेदार बनाने पर फोकस कर रहा है। नए स्टिकर्स, वीडियो कॉल इफेक्ट्स, चैट फीचर्स और स्टेटस अपडेट्स के साथ WhatsApp ने 2026 की शुरुआत को डिजिटल पार्टी में बदल दिया है।

Gr﻿oup Chat Tools, Party की प्लानिंग भी आसान WhatsApp ने New Year 2026 अपडेट में Status फीचर को भी और बेहतर बनाया है। अब यूजर्स: Animated New Year status, Special celebration templates, Text + emoji combination वाले स्टेटस आसानी से बना सकते हैं। इससे बिना ज्यादा मेहनत के आप प्रोफेशनल दिखने वाला स्टेटस लगा पाएंगे।

Event creation & pinning: किसी इवेंट को समूह में बनाएं और उसे पिन करें ताकि सभी लोग डिटेल्स देख सकें।

Polls: कौन सी फिल्म देखें? खाना क्या लें? ये सब group polls से तय करें।

Live Location Sharing: ताकि सभी को पता चले कि पार्टी venue कहां है और मित्र सुरक्षित पहुँचें।

Voice & video notes: जो लोग पार्टी में नहीं आ सकते, उनके लिए voice या video messages भेजकर उन्हें भी शामिल करें।

WhatsApp ने यह भी साफ किया है कि नए फीचर्स के साथ यूजर की प्राइवेसी और सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं किया गया है। End-to-End Encryption पहले की तरह बना रहेगा और नए अपडेट से आपकी चैट्स पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी।

कैसे मिलेगा New Year 2026 WhatsApp Update? यह अपडेट धीरे-धीरे सभी यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा रहा है। अगर आपके फोन में अभी नए फीचर्स नहीं दिख रहे हैं, तो:

Google Play Store या App Store खोलें,

WhatsApp को अपडेट करें,

ऐप रीस्टार्ट करें,