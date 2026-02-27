सुविधा: घर बैठे सीधे WhatsApp से होगा इंश्योरेंस, ऑफिस जाने का झंझट खत्म, बस सेव कर लो ये नंबर

अब हेल्थ इंश्योरेंस या फिर लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए जगह-जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब घर बैठे सीधे WhatsApp से ही सारा काम हो जाएगा, वो भी बस कुछ ही क्लिक में। दरअसल, WhatsApp ने आज भारत में यूजर्स के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने और रिन्यू करने के लिए चैट-बेस्ड ऑप्शन शुरू किया है।

अब हेल्थ इंश्योरेंस या फिर लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए जगह-जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब घर बैठे सीधे WhatsApp से ही सारा काम हो जाएगा, वो भी बस कुछ ही क्लिक में। दरअसल, WhatsApp ने आज भारत में यूजर्स के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने और रिन्यू करने के लिए चैट-बेस्ड ऑप्शन शुरू किया है। कई इंश्योरेंस कंपनियां अब पॉलिसी से जुड़ी सर्विस देने के लिए मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे ब्रांच विजिट, पेपरवर्क या कई ऑनलाइन पोर्टल की जरूरत कम हो जाती है।

फोनएरिना की रिपोर्ट के अनुसार, कस्टमर सीधे वॉट्सऐप चैट में ही पॉलिसी खरीद सकते हैं, रिन्यूअल प्रीमियम पे कर सकते हैं, क्लेम ट्रैक कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और सर्विस रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। यूजर इसके लिए यूपीआई, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से इसका पेमेंट कर सकेंगे।

ये इंश्योरेंस कंपनियां वॉट्सऐप के जरिए पॉलिसी सर्विस देती हैं: HDFC लाइफ इंश्योरेंस सर्विस में पॉलिसी खरीदना, प्रीमियम पेमेंट, क्लेम शुरू करना और ट्रैक करना, पर्सनल डिटेल अपडेट, सर्विस रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट डाउनलोड शामिल हैं। इसका वॉट्सऐप चैटबॉट नंबर +91 8291890569 है।

एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस यूजर्स टर्म और इन्वेस्टमेंट-लिंक्ड प्लान खरीद सकते हैं, रिन्यूअल प्रीमियम पे कर सकते हैं, एप्लीकेशन और क्लेम ट्रैक कर सकते हैं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स एक्सेस कर सकते हैं, टैक्स से जुड़े बेनिफिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं और नजदीकी ब्रांच ढूंढ सकते हैं। इसका वॉट्सऐप चैटबॉट नंबर +91 7428396005 है।

लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उपलब्ध सर्विसेज में प्रीमियम पेमेंट करना, पॉलिसी स्टेटस चेक करना, प्रीमियम पेड सर्टिफिकेट डाउनलोड करना, बोनस डिटेल का रिव्यू करना, लोन एलिजिबिलिटी और रीपेमेंट डिटेल्स देखना, ULIP स्टेटमेंट और क्लेम अपडेट शामिल हैं। इसका वॉट्सऐप चैटबॉट नंबर +91 8976862090 है।

ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कस्टमर पॉलिसी खरीद सकते हैं, प्रीमियम अमाउंट चेक कर सकते हैं, क्लेम रजिस्टर और ट्रैक कर सकते हैं, फंड वैल्यू अपडेट मॉनिटर कर सकते हैं, NRI और ग्रुप पॉलिसी से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं, और सर्विस लिंक और FAQs एक्सेस कर सकते हैं। इसका वॉट्सऐप चैटबॉट नंबर +91 9920667766 है।

भारती AXA लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज में प्रीमियम पेमेंट, पॉलिसी डिटेल रिव्यू, स्टेटमेंट डाउनलोड, सर्विसिंग रिक्वेस्ट, पर्सनल जानकारी अपडेट, e-NACH रजिस्ट्रेशन, फॉर्म डाउनलोड और पॉलिसी सरेंडर शुरू करना शामिल है। इसका वॉट्सऐप चैटबॉट नंबर 02248815768 है।