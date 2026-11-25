WhatsApp ने अपने यूजर्स के लिए शेड्यूल मैसेज फीचर को रोलआउट करना शुरू कर दिया है। कंपनी ने एक्स पर इसकी जानकारी दी है। अब लोगों को वॉट्सऐप पर मैसेज शेड्यूल करने के लिए कोई थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। कैसे काम करेगा नया फीचर, चलिए बताते हैं..

WhatsApp के करोड़ों यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। वॉट्सऐप ने आखिरकार शेड्यूल मैसेज फीचर को रोलआउट करना शुरू कर दिया है। इस फीचर का लोगों को लंबे समय से इंतजार था। इस फीचर की मदद से यूजर किसी खास तारीख और समय पर मैसेज भेजने के लिए उसे शेड्यूल कर सकेंगे और अब उन्हें इस काम के लिए अलग से फोन में कोई थर्ड-पार्टी ऐप इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। कंपनी ने बताया कि यह फीचर पर्सनल चैट और ग्रुप चैट, दोनों में काम करेगा। वॉट्सऐप के अनुसार, शेड्यूल किए गए मैसेज अपने आप डिलीवर हो जाएंगे, भले ही तय किए गए समय पर भेजने वाला व्यक्ति यानी सेंडर ऑफलाइन क्यों न हो। रिपोर्ट के अनुसार, फिलहाल यह फीचर कुछ यूजर्स को ही मिला है और सभी तक पहुंचने में इसे थोड़ा समय लग सकता है। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

वॉट्सऐप पर आया 'शेड्यूल मैसेज' फीचर वॉट्सऐप काफी समय से एंड्रॉयड और आईओएस पर कुछ चुनिंदा बीटा यूजर्स के साथ इस फीचर की टेस्टिंग कर रहा था। गैजेट्स360 की रिपोर्ट के अनुसार, वॉट्सऐप ने 25 नवंबर को अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर एक टीजर के जरिए 'scheduled messages वाले फीचर की घोषणा की गई है।

शेड्यूल मैसेज फीचर कैसे काम करेगा इस फीचर के साथ, यूजर एक मैसेज लिख सकते हैं और चुन सकते हैं कि वे इसे कब भेजना चाहते हैं। इसके लिए, चैट (पर्सनल या ग्रुप) ओपन करें, मैसेज टाइप करें या मीडिया फाइल (फोटो और वीडियो) को अटैच करें और फिर सेंड बटन को थोड़ी देर प्रेस करके रखें। लॉन्ग प्रेस करने से मैसेज भेजने के लिए तारीख और समय चुनने का ऑप्शन सामने आ जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार, यूजर 10 मिनट से लेकर दो सप्ताह आगे तक के लिए मैसेज शेड्यूल कर सकेंगे।

केवल इन चीजों के लिए काम करेगा फीचर यूजर टेक्स्ट, लिंक, फोटो और वीडियो को शेड्यूल कर सकते हैं और यह वॉट्सऐप के एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से सुरक्षित रहेंगे। हालांकि, यह फीचर डॉक्यूमेंट्स के लिए काम नहीं करता है। एक बार डिलीवरी का समय चुनने के बाद, मैसेज खुद डिलीवर हो जाता है। इसके लिए मैसेज भेजने वाले को वॉट्सऐप खुला रखने या अपने फोन को इंटरनेट से कनेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। यानी भेजने वाला ऑनलाइन नहीं भी होगा तो भी मैसेज चला जाएगा।

भेजने से पहले डिलीट भी कर सकेंगे यूजर अपने शेड्यूल किए गए मैसेज को उनके भेजे जाने से पहले देख सकते हैं। चैट इंफो स्क्रीन में एक अलग सेक्शन है जहां पेंडिंग मैसेजों की लिस्ट दिखाई देती है। अगर यूजर का मन बदल जाए और वे मैसेज नहीं भेजना चाहे, तो यूजर यहां से उन्हें डिलीट कर सकते हैं। किसी शेड्यूल किए गए मैसेज को हटाने पर रिसीवर को कोई जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि वह मैसेज अभी तक चैट में पहुंचा ही नहीं होता है।

ग्रुप चैट में ऐसे काम करेगा शेड्यूल मैसेज फीचर ग्रुप चैट में यह फीचर खास तरह से काम करता है। अगर कोई मेंबर ग्रुप में कोई मैसेज शेड्यूल करता है, तो वह केवल उन लोगों को ही मिलेगा जो मैसेज शेड्यूल किए जाने के समय उस ग्रुप का हिस्सा थे। यानी जो यूजर बाद में ग्रुप से जुड़ेंगे, उन्हें वह पहले से शेड्यूल किया गया मैसेज नहीं मिलेगा।