WhatsApp ने एंड्रॉयड ऐप में 'मेंशन और रिप्लाई' नाम का एक नया फिल्टर जोड़ा है। यह फिल्टर यूजर का काम आसान कर देगा। यह उन ग्रुप चैट की लिस्ट दिखाता है, जहां किसी ने यूजर को मेंशन करके मैसेज किया हो या उसके मैसेज पर रिप्लाई किया हो। सबसे पहले किन्हें मिलेगा यह फीचर, चलिए बताते हैं…

WhatsApp अपने प्लेटफॉर्म को तेजी से नए-नए फीचर्स के साथ अपडेट कर रहा है, ताकि यूजर्स को बेहतर से बेहतर सुविधा दी जा सके। अब, वॉट्सऐप ने ऐप में एक और काम का फीचर जोड़ दिया है, जो यूजर्स के बहुत काम आने वाला है। खबर है कि कंपनी ने वॉट्सऐप के एंड्रॉयड ऐप में एक नया 'मेंशन और रिप्लाई' फिल्टर जोड़ दिया है, जो उन सभी ग्रुप चैट की लिस्ट दिखाता है, जहां किसी ने यूजर को मेंशन कर मैसेज किया हो या किसी ने उनके भेजे मैसेज का जवाब दिया हो। हालांकि, यह फिल्टर ऑप्शनल है, और यूजर्स इसे आसानी से अलग लिस्ट मेनू में ले जा सकते हैं। चलिए एक नजर डालते हैं कि कैसे काम करेगा यह फिल्टर और सबसे पहले किन यूजर्स को मिलेगा…

वॉट्सऐप लाया 'मेंशन और रिप्लाई' फिल्टर वॉट्सऐप के नए फीचर को ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetaInfo ने अपनी रिपोर्ट में इस फीचर के बारे में जानकारी दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वॉट्सऐप इसे फिलहाल कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध करा रहा है। इसे वॉट्सऐप बीटा के एंड्रॉयड 2.26.42.12 अपडेट में देखा गया है, जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इस अपडेट के साथ, वॉट्सऐप मेंशन और रिप्लाई को ट्रैक करने के लिए एक नया फिल्टर जारी कर रहा है। यह फीचर यूजर्स के लिए ऐसी ग्रुप चैट को फिल्टर करना और ढूंढना आसान बनाता है, जहां दूसरों ने उनका जिक्र किया हो।

नया फिल्टर क्या दिखाता है वॉट्सऐप इस नए फिल्टर को 'चैट' टैब के सबसे ऊपर रखता है, जहां यूजर्स को Unread, Favorites और Groups जैसे फिल्टर पहले से मिलते हैं। जब यूजर्स इस पर टैप करते हैं, तो वॉट्सऐप केवल उन चैट्स को दिखाता है जहां किसी ने उन्हें मेंशन किया हो या उनके मैसेज का जवाब दिया हो। अगर कोई पेंडिंग मेंशन या रिप्लाई नहीं है, तो यह फिल्टर एक खाली स्क्रीन दिखाता है। इस फिल्टर पर एक बैज दिखता है, जो यह बताता है कि ऐसी कितनी चैट हैं जिनमें पेंडिंग मेंशन और रिप्लाई मौजूद हैं।

कम्युनिटी चैट में फिल्टर कैसे काम करता है वॉट्सऐप इस नए फिल्टर को सिर्फ ग्रुप चैट तक ही सीमित नहीं रख रहा है, बल्कि इसमें कम्युनिटी चैट भी शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि जो यूजर किसी कम्युनिटी से जुड़े हैं, वे फिल्टर में उस कम्युनिटी की ग्रुप चैट देख सकते हैं, खासकर तब, जब कोई उन्हें मेंशन करे या उनके मैसेज का जवाब दे। यह तब बहुत काम आता है जब यूजर किसी बड़ी कम्युनिटी से जुड़े हों, जहां कोई मेंशन या रिप्लाई आसानी से छूट सकता है। ऐसे में, यूजर नई चैट लिस्ट खोलकर तुरंत उस चैट को ढूंढ़ सकते हैं।

यह फिल्टर नोटिफिकेशन से ज्यादा उपयोगी हो सकता है जब कोई किसी यूजर को मेंशन करता है या उनके मैसेज का जवाब देता है, तो वॉट्सऐप पहले से ही एक नोटिफिकेशन भेजता है। हालांकि, जैसे ही यूजर ऐप खोलता है, वे नोटिफिकेशन गायब हो जाते हैं। अगर यूजर ने नोटिफिकेशन पर ध्यान नहीं दिया, तो उन्हें उस चैट को ढूंढ़ने में समय लग सकता है जहां उन्हें मेंशन किया गया था। इसके बजाय, 'मेंशन और रिप्लाई' फिल्टर हमेशा उपलब्ध रहता है, भले ही यूजर ने ऐप खोल लिया हो और अपने नोटिफिकेशन हटा दिए हों।

मेंशन और रिप्लाई को फिल्टर करने का फीचर ऑप्शनल है जैसे ही यह फिल्टर उपलब्ध हो जाता है, वॉट्सऐप इसे अपने आप 'चैट' टैब में जोड़ देता है। हालांकि, 'मेंशन और रिप्लाई' फिल्टर ऑप्शनल है। इसका मतलब यह है कि यूजर कभी भी ऐप की सेटिंग से इसे बंद (डिसेबल) कर सकते हैं। जो यूजर 'चैट' टैब को ज्यादा साफ-सुथरा रखना चाहते हैं, वे इसे More सेक्शन में ले जा सकते हैं। इस फिल्टर को दूसरे सेक्शन में ले जाने के बाद भी, जब भी यूजर को अपने मेंशन और रिप्लाई देखने हों, तो वे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।