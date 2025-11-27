WhatsApp पर आ रहा सबसे मजेदार अपडेट: अब आपके Status पर होगी Emoji की बारिश, फीचर देख सब बोलेंगे 'WOW'

संक्षेप: WhatsApp जल्द एक शानदार फीचर लेकर आने वाला है जो स्टेटस से जुड़ा है। जल्द आप किसी और के स्टेटस पर सीधे स्टिकर-रिएक्शन भेज सकेंगे। जानिए कैसे काम करता है ये फीचर, कब मिलेगा हर यूजर को।

WhatsApp New Feature: अगर आप रोज अपने दोस्त-यार या परिवार के साथ स्टेटस अपडेट शेयर करते हैं, तो आपकी बातचीत अब और मजेदार होने वाली है। WhatsApp ने Android बीटा वर्जन 2.25.36.6 के साथ एक नया फीचर रोल-आउट करना शुरू कर दिया है, जो स्टेटस अपडेट्स पर सीधे reaction sticker भेजने की सुविधा देता है। अब, सिर्फ emoji reactions या message भेजने की बजाय स्टेटस देखने वाले लोग एक टैप में sticker भेज कर अपनी प्रतिक्रिया तुरंत बता सकेंगे।

यह नया बदलाव खासतौर पर उन यूजर्स के लिए है, जो स्टेटस के माध्यम से अपनी भावनाएं, तारीफें या प्रतिक्रिया शेयर करना पसंद करते हैं। स्टिकर-रिएक्शन का मतलब हुआ, आपने पसंद का स्टीकर एक टेप में भेज पाना। फिलहाल यह फीचर सिर्फ कुछ बीटा यूर्स के लिए उपलब्ध है, लेकिन धीरे-धीरे इसे सब के लिए रोलआउट किया जाएगा। यदि आप बीटा वर्जन इस्तेमाल करते हैं।

Reaction Sticker for Status में नया क्या है? यानी जैसे Instagram Stories या Snapchat जैसी सर्विसेज़ में रिएक्शन के लिए emoji sticker देखे जाते हैं उसी तरह अब WhatsApp Status भी interactive होगा। डिफ़ॉल्ट रूप से reaction sticker emoji “Smiling Face with Heart Eyes” आता है लेकिन user चाहें तो पूरी emoji लाइब्रेरी से अपनी पसंद का emoji चुन सकते हैं, जो आपके मूड, स्टेटस या मैसेज से मेल खाता हो।

इस फीचर से स्टेटस पर reaction भेजना और ज़्यादा आसान हो गया है बिना चैट में message भेजे, सीधे sticker के जरिए फीडबैक दें। लेकिन ये रिएक्शन पूरी तरह private रहेगा। सिर्फ आप ही देख पाएंगे कि किस contact ने किस emoji-sticker से रिएक्ट किया।

WhatsApp Voice Message Transcript फीचर भी हाल ही में आया