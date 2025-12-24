साल खत्म होने से पहले WhatsApp में हुई जबर्दस्त फीचर की एंट्री, बदला मेसेज डिलीट करने का अंदाज
यह फीचर मेसेज डिलीट करने से जुड़ा है। इस फीचर की मदद से यूजर अपनी जरूरत के अनुसार और कैटिगरी के हिसाब से एक बार में मेसेज डिलीट कर सकेंगे। यह एक तरीके से अडवांस्ड चैट क्लियरिंग टूल है। इसकी जानकारी WABetaInfo ने दी है।
वॉट्सऐप (WhatsApp) अपने करोड़ों यूजर्स के चैट एक्सपीरियंस को पहले से और बेहतर बनाने के लिए नए-नए फीचर लात रहता है। इस साल कंपनी ने एक के बाद एक कई फीचर्स को लॉन्च किया है। इसी ट्रेंड को आगे बढ़ाते हुए कंपनी एक और जबर्दस्त फीचर लाई है। यह फीचर मेसेज डिलीट करने से जुड़ा है। इस फीचर की मदद से यूजर अपनी जरूरत के अनुसार और कैटिगरी के हिसाब से एक बार में मेसेज डिलीट कर सकेंगे। यह एक तरीके से अडवांस्ड चैट क्लियरिंग टूल है, जिसका इस्तेमाल करके यूजर फोटो, वीडियो, ऑडियो, स्टार्ड आइटम्स और स्टिकर्स को सेलेक्ट करके डिलीट कर सकेंगे।
WABetaInfo ने शेयर किया स्क्रीनशॉट
वॉट्सऐप में आए इस फीचर की जानकारी WABetaInfo ने दी है और इसका एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। स्क्रीनशॉट में आप नए डिजाइन वाले क्लियरिंग इंटरफेस को देख सकते हैं, जो ऐंड्रॉयड पर पहले से मौजूद लॉजिक से काफी मिलता-जुलता है। साथ ही यह iOS डिजाइन लैंग्वेज में भी आराम से फिट बैठता है। चैट क्लियर करने का प्रोसेस शुरू करते समय, यूजर्स को अब केवल सिंगल कन्फर्मेशन अलर्ट तक सीमित नहीं रहना पड़ता, बल्कि एक डेडिकेटेड बॉटम शीट दिखाई देती है, जो बताती है कि क्या डिलीट होगा। यह स्क्रीन मेसेजेस, स्टार्ड मेसेज और सेव किए गए मीडिया तो अलग करता है, जिससे यूजर यह आसानी से समझ सकते हैं कि वे क्या डिलीट करने जा रहे हैं। इस प्रक्रिया को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आगे बढ़ने से पहले यूजर्स को सेलेक्टेड आइटम के रिव्यू का मौका मिलेगा, जिससे गलतियां कम हों।
स्टोर मीडिया को मैनेज करने के लिए ज्यादा डीटेल्ट ऑप्शन
मैसेज मैनेजमेंट के अलावा यह फीचर चैट में स्टोर मीडिया को मैनेज करने के लिए ज्यादा डीटेल्ट ऑप्शन भी देता है। यूजर अब एकसाथ सब कुछ डिलीट करने की बजाय, वीडियो, इमेज, डॉक्यूमेंट या ऑडियो मैसेज जैसी कुछ खास तरह की फाइलों को ही डिलीट करना चुन सकते हैं। कन्फर्म करने से पहले वॉट्सऐप सेलेक्ट की गई कैटेगरी के आधार पर रिकवर होने वाली स्टोरेज स्पेस का एस्टिमेट दिखाता है। यह जानकारी यूजर्स को सोच-समझकर फैसला लेने में मदद करती है कि उन्हें क्या डिलीट करना है और क्या नहीं। यह उस वक्त और काम का साबित होता है, जब यूजर जरूरी कॉन्टेंट को खोए बिना स्पेस खाली करना चाहते हों।
जल्द आ सकता है फीचर का स्टेबल अपडेट
इस नए टूल का एक और खास पहलू यह है कि यह टेक्स्ट मैसेज को प्रभावित किए बिना चैट में शेयर किए गए सभी स्टिकर या वॉइस मैसेज को रिमूव करने की सुविधा देता है। हालांकि, इमेज और वीडियो के मुकाबले इन आइटम को कम स्टोरेज की जरूरत होती है, फिर भी कई यूजर कन्वर्सेशन्स को साफ-सुथरा रखने के लिए इन्हें हटाना पसंद करते हैं।
स्टिकर और वॉइस नोट्स समय के साथ स्टोर होते रहते हैं, खासकर बहुत ऐक्टिव ग्रुप चैट में, भले ही वे अब उपयोगी न हों। इस अपडेट के साथ यूजर फाइनली जरूरी टेक्स्ट मैसेज को सुरक्षित रखते हुए कॉन्टेंज को सेलेक्ट करके रिमूव कर सकते हैं। बताते चलें कि वॉट्सऐप का यह फीचर वॉट्सऐप बीटा फॉर iOS 25.37.10.72 में आया है। बीटा टेस्टिंग पूरी होने के बाद कंपनी इसके स्टेबल वर्जन को रोलआउट करेगी।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।